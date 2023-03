Ausstellung „Blurred Dejection“ in der MT Galerie

In ihrer ersten gemeinsamen Ausstellung „Blurred Dejection“ visualisieren sie ihre unterschiedlichen inneren Welten und Wahrnehmungen, die sie durch die aktuelle Zeit erfahren.

Die Neue Ausstellung in der MT Galerie startet mit der Vernissage am 25.03.2023 um 18.00 Uhr.

„Blurred Dejection“, nicht nur der Titel der neuen Ausstellung, sondern das in diesem Fotoprojekt visualisierte aktuelle Lebensgefühl der Künstlerinnen Lia und Elvira. Es ist die erste Ausstellung der beiden Fotografinnen. Angetrieben von surrealen Tagträumen, vergeblichen Fluchtversuchen aus dem Korsett der modernen Gesellschaft und dem ewigen Gefühl der Zertrümmerung apokalyptischer Sprenkel, zeigt „Blurred Dejection“ die unterschiedlichen inneren Welten und Wahrnehmungen, die die Künstlerinnen durch die aktuelle Zeit erfahren.

Die Ausstellung läuft bis zum 25.06.2023 und ist in der MT Galerie bei den Lieblingsfriseuren in der Meinekestraße 3 in 10719 Berlin Charlottenburg zu den regulären Öffnungszeiten zu sehen.

Freut euch auf einen spannenden Abend in der MT Galerie. Es wird angegrillt!!!

Alle drei Monate laden wir zur Vernissage ein und stellen Ihnen Kunstwerke von Künstlern mit unterschiedlichen Talenten vor.

Jedes mal wieder treffen sich Menschen zu einem gemütlichen, herzlichen Beisammensein mit interessanten Gesprächen in den Räumlichkeiten der Kunstgalerie in Berlin Charlottenburg, unweit vom Kurfürstendamm.

Die MT Galerie befindet sich in den Räumen der „Lieblingsfriseure“ und ist Mo.-Sa. von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr geöffnet. Durch die Doppelnutzung ist immer Publikumsverkehr in der Galerie und wir erweitern damit die Zielgruppe.

Die MT Galerie übernimmt alle Kosten der Vernissage/Ausstellung und wir unterstützen den Künstler/in Marketing/Werbung/PR., Online Darstellung, Kalkulation/Verkauf und Vertrieb.

Von dem Kunstschöpfer lassen wir uns vorab inspirieren und gestalten ein Konzept für die Veranstaltungen mit passenden Getränken und Speisen.

Der Art Direktor Georg Spieker hat immer ein offenes Ohr für Künstler und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Für weitere Sponsoren sind wir offen und dankbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MT-GALERIE BERLIN

Herr Michael Thiede

Meinekestraße 3

10719 Berlin

Deutschland

fon ..: 017625200270

web ..: https://mt-galerie.de/

email : mail@mt-galerie.de

Pressekontakt:

Lieblingsfriseure/MT Galerie

Herr Michael Thiede

Meinekestraße 3

10719 Berlin

fon ..: 017625200270

email : mail@mt-galerie.de

