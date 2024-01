Australien fasziniert im Schüleraustausch

Australischen Highschools gelingt die Balance zwischen akademischem Angebot, Motivation und Lernfreude. Austauschschüler entwickeln Selbständigkeit und Persönlichkeit.

Lohmar, 10.01.2024 – Schüleraustausch nach Australien bei 30 Grad Celsius? Das australische Schulsystem können Jugendliche z.B. an der Gold Coast erleben. Die Programmexperten bei der Schüleraustauschorganisation international EXPERIENCE e. V. wissen, dass die Schüler dort sowohl die entspannten Australier, als auch eine fröhliche, offene Art der Mitschüler erwarten können.

Das Highschool Jahr startet in Australien im Januar

Mitte Januar fliegen Jugendliche aus aller Welt nach Down Under direkt in den Sommer: 300 Sonnentage und tropisches Klima empfangen sie. Viele der Austauschschüler kommen aus asiatischen Ländern wie China, Südkorea, Japan und auch aus europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Sie können also internationale Freundschaften knüpfen.

Die Austauschschüler besuchen dort die 10., 11. oder 12. Klasse und möchten ihr Englisch verbessern. Im Vorbereitungsseminar bei international EXPERIENCE e. V. erhalten die Programmteilnehmer Tipps von Returnees, um sich aus dem sehr großen Fächerangebot ihre Kurse individuell zusammenstellen zu können.

Schulfächer in Australien sind zusätzlich zu denen, die in Deutschland bekannt sind, auch z.B. Recht, Gesundheit, Coding, Robotik, Aerospace, Landwirtschaft, Psychology, Business, Design, Ernährung, Meeresbiologie und viele weitere. Die Schüler tragen eine Schuluniform, Handys sind an der Schule nicht erlaubt. 5,6 % des Bruttoinlandproduktes gibt Australien lt. Weltbank für die Bildung aus (Deutschland: 4,5 %) – seit Jahrzehnten wird in moderne Technik, Gebäude und Lehrerqualifikation investiert.

Australischen Highschools gelingt die Balance zwischen akademischem Angebot, Motivation und Lernfreude. Sie sind mit Universitäten durch eigene Programme vernetzt, und fordern ihre Schüler in akademischen Wettbewerben oder bei Rhetorikcamps und Theateraufführungen auf, sich selbst in verschiedenen Situationen kennenzulernen.

Die Austauschschüler können Teamgeist und Wettbewerbsgedanken ausbauen, indem sie einerseits ein umfassendes Programm mit Theater und Musik nutzen können, andererseits eine Vielzahl von Sportmöglichkeiten. Manche Schulen besitzen eigene Boote und nutzen direkt in der Nähe des Great Barrier Reef auch Wassersportarten. In jedem Fall ist die Bandbreite groß:

An der Gold Coast mit den zahlreichen Stränden und ihren bekannt exzellenten Surfbedingungen nehmen viele Mädchen am Surfunterricht teil, oder wählen Schwimmen als Sport. Außerdem spielen Mädchen in Australien z.B. Netball. Rugby ist bei Jungen eine der beliebtesten Sportarten in Australien. Auch Fußball hat dort eine große Fangemeinde, und besonders im Sommer ist Cricket äußerst beliebt.

Gemeinsame Aktivitäten mit der Gastfamilie und den Freunden sind Sportveranstaltungen oder Festivals, sodass die Jugendlichen die Kultur gut kennenlernen können. Wer genug hat von Beachvolleyball und Strandleben, kann bei Wanderungen im Hinterland oder Wassersportaktivitäten wie Kajakfahren im angenehmen Klima seine Freizeit verbringen. Wer trotzdem mit Deutschland telefonieren möchte, muss die 9 Stunden Zeitunterschied einkalkulieren.

Interessierte Teilnehmer und ihre Eltern können sich individuell beraten lassen, welche Schule für sie passt, denn in diesem Programm wird die Schule ausgewählt. Durch enge langjährige Beziehungen und fortlaufenden Kontakt zu den Schulen können die Programmmanager der deutschen Austauschorganisation iE für jeden eine passende Schule finden.

Schulgeld, Gastfamilienzuwendung, Betreuung, Vor- und Nachbereitung sowie Reisekosten und Taschengeld sind Kosten, die eine Investition darstellen. Die Experten von international EXPERIENCE e. V. sehen jedes Jahr erneut bei den Returneetreffen und im Gespräch mit Eltern und Programmteilnehmern: Die Rendite bezüglich Persönlichkeit, Selbständigkeit, kultureller Kompetenz, Anpassungsfähigkeit und Sprachkenntnissen wiegt dies mehrfach auf.

Am Donnerstag, 11.01.24 um 17.30 Uhr informiert international EXPERIENCE e. V. Online über Australien und Neuseeland als Länder für den Schüleraustausch. Auch zwei ehemalige iE-Schülerinnen sind dabei und beantworten gerne Fragen und geben persönliche Einblicke zu ihrem Auslandsaufenthalt in Australien und Neuseeland. Hier kann man teilnehmen:

https://us06web.zoom.us/j/81758063652?pwd=e29YAmBevJs2GPLqTcaGAqc3zj9uMP.1#success

Meeting-ID: 817 5806 3652

Kenncode: 633679

