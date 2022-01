Auto Abos so teuer wie nie zuvor

Auto Abos sind so teuer wie noch nie. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des Vergleichsportals ABOfahren. Und dafür gibt es einen einfachen Grund.

Auto Abos sind ein Mobilitätstrend für eine flexible Autonutzung. Das Auto wird dabei monatsweise gemietet. Sobald das Auto nicht mehr benötigt wird, kann das Auto einfach und unkompliziert zurückgegeben werden.

Nach einer aktuellen Untersuchung [https://abofahren.de/blog/auto-abos-so-teuer-wie-nie] des Vergleichsportals ABOfahren sind diese monatlichen Gebühren so hoch wie nie zuvor.

So sind die durchschnittlichen Preise für die Abos der großen Anbieter im Januar im Schnitt um 6 Prozent gestiegen. Lag der Durchschnittspreis im Sommer noch bei 670 Euro pro Monat, so ist der Preis im Dezember 21 auf 801 EUR und im Januar noch mal bis auf 850 EUR gestiegen.

Lieferengpässe bei Neuwagen

Die Ursache für den Preisanstieg liegt im Chipmangel. Daraus resultierend gibt es immer wieder Lieferverzögerungen bei Neuwagen. Da Auto Abos zum größten Teil mit Neuwagen realisiert werden, schlägt sich das auf die Preise bei Auto Abos durch.

So sind die frei verfügbaren Auto Abos im vierten Quartal 21 deutlich gesunken. Waren im Sommer etwa 1400 Autos frei verfügbar, so ist diese Zahl im November auf einen absoluten Tiefpunkt von 663 Abos gesunken. Seither steigt die Anzahl der Abos wieder an. Bis das Niveau von Sommer erreicht sein wird, dauert es wohl noch etwas.

Fiat 500 um 36 Prozent teurer

Besonders deutlich zeigt sich der Trend bei einzelnen beliebten Autos. So war der Fiat 500 lange Zeit ab 199 Euro im Abo verfügbar. Bereits im September ist der Preis auf 249 Euro geklettert. Aktuell gibt es das Angebot mit 1000 Freikilometern pro Monat sogar erst ab 379 Euro pro Monat.

Entspannung in Sicht

Wann sich die Preise für Auto Abos wieder entspannen werden, kann im Moment wohl niemand genau sagen. Fakt ist, dass die Angebotspalette bereits seit Dezember wieder steigt. Aktuell sind im Auto Abo Vergleich [https://abofahren.de] wieder 1166 Angebote verfügbar. So darf man davon ausgehen, dass sich in diesem Zuge auch die Preise langsam wieder normalisieren werden.

