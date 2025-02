Auto-Lackiererei in Dessau: Grun’s Kfz-Service

Andreas Grun führt Grun’s Kfz-Service als modernen Familienbetrieb. Hier werden alle Arbeiten vorab mit dem Kunden besprochen, und das Servicepersonal sorgt mit Fachwissen für höchste Qualität.

Andreas Grun hat seinen traditionsreichen Familienbetrieb Grun’s Kfz-Service in Dessau zu einem modernen Autoservice ausgebaut. Alle notwendigen Kfz-Arbeiten werden im Vorfeld persönlich mit den Kunden besprochen. Im Autoservice in Dessau steht Qualität an oberster Stelle: Das Servicepersonal unterstützt die Kunden bei jedem Werkstatteinsatz mit Fachwissen und Engagement. In diesem serviceorientierten Betrieb in Dessau erhalten Kunden alles, was sie für ihr Fahrzeug benötigen – von Wartung und Garantie bis hin zu Ersatzteilen und Zubehör. Der Autoservice bietet einen umfassenden Service rund ums Fahrzeug. Alle Mitarbeiter sind hervorragend ausgebildet, und die Werkstatt sowie die Lackiererei sind auf dem neuesten Stand der Technik. Bei Reparaturen kommen ausschließlich Originalteile oder Ersatzteile in Erstausrüsterqualität zum Einsatz.

Professionelle Karosserieinstandsetzung

Im Alltag können kleinere oder größere Schäden am Fahrzeug auftreten, die schnell behoben werden müssen. Neben Karosseriereparaturen führt Grun’s Kfz-Service in Dessau Inspektionen für alle Fahrzeugmarken durch. Dank langjähriger Berufserfahrung und regelmäßiger Weiterbildung hat sich der Autoservice auf Reparaturen spezialisiert. Schäden am Fahrzeug werden im Autoservice in Dessau fachgerecht repariert. Bei allen Karosserieschäden können sich Kunden auf das erfahrene Fachpersonal in der Werkstatt verlassen. Ob Rostschäden oder die vollständige Instandsetzung nach einem Unfall – sämtliche Karosseriearbeiten werden professionell durchgeführt. Während der Reparaturzeit stellt Grun’s Kfz-Service in Dessau einen kostengünstigen Leihwagen zur Verfügung, damit die Kunden mobil bleiben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grun’s KFZ-Service

Herr Andreas Grun

Kienfichten 29

06846 Dessau / Roßlau

Deutschland

fon ..: 0340 616719

fax ..: 0340 6612390

web ..: https://www.gruns-kfz-service.de/

email : pr@dsa-marketing.ag

