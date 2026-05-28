Auto- und Zweiradmeile 2026

Neueste Mobilitätstrends und historische Fahrzeugmodelle in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 28.05.2026 – Am Samstag, 6. Juni 2026, lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zur beliebten Auto- und Zweiradmeile in die Wolfsburger Innenstadt ein. Von neuesten Fahrzeugmodellen und Mobilitätstrends bis hin zu Campern, Oldtimern und Zweirädern – die Besucherinnen und Besucher erwartet von 11 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Angebot rund um das Thema Mobilität.

„Die Auto- und Zweiradmeile verbindet Innovation, Tradition und Erlebnis auf besondere Weise. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit zahlreichen Ausstellenden sowie Gästen aus Wolfsburg und der Region ein besonderes Mobilitätserlebnis in der Innenstadt zu schaffen“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Neben spannenden Fahrzeugpräsentationen und aktuellen Mobilitätsthemen steht vor allem das gemeinsame Erleben für die ganze Familie im Mittelpunkt.“

Mehr als 20 Austeller – darunter Autohäuser, Dienstleistungs- und Zubehörunternehmen, Wohnmobil-Anbieter sowie Clubs und Vereine – präsentieren ein breit gefächertes Angebot entlang der Porschestraße. Einen besonderen Schwerpunkt bildet auch in diesem Jahr das Trendthema Camper und Vans, das unter anderem beim Autohaus Wolfsburg prominent vertreten sein wird. Darüber hinaus erweitert das Tesla Center seine Ausstellungsfläche und präsentiert aktuelle PKW-Modelle. Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher sorgt ein Kinderparcours mit Mini-Teslas für Fahrspaß und Unterhaltung. Ein weiteres Highlight bietet der ADAC mit einem anschaulichen Überschlagssimulator. Auf der Oldtimer-Meile im südlichen Bereich der Porschestraße präsentieren unter anderem der 1. Käferclub Wolfsburg e. V., die 38ers Beetle-Meet und der Passione Vespa Club Wolfsburg zahlreiche historische Fahrzeuge und automobile Klassiker zum Entdecken und Erleben. Auch das AutoMuseum Volkswagen wird mit verschiedenen Oldtimern und GTI-Modellen auf der Ausstellungsmeile präsent sein. Das Thema Zweirad wird unter anderem durch einen Fischer Promotiontruck und den E-Bike Store Rad Spezi Mesmer abgebildet, die moderne Fahrrad- und E-Bike-Lösungen vorstellen.

Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Mitmachaktionen sowie Kinderanimationen wie einen Bobby Car Parcours und eine Hüpfburg der WMG. Verschiedene Cateringstände sorgen zudem für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher.

Ausstellerverzeichnis der Auto- und Zweiradmeile:

* ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt e.V.

* Bundeswehr

* Passione Vespa Club Wolfsburg e.V.

* Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.

* Ehme de Riese

* Rad Spezi Mesmer E-Bike Wolfsburg

* Audi BKK

* Fahrschule Holtmann

* Tesla Center Braunschweig Ölper

* Autohaus ROSIER Braunschweig GmbH

* Funke Medien Niedersachsen GmbH

* WMG Wolfsburg

* Autohaus Wolfsburg

* Heim & Haus Holding GmbH

* 1. Käfer Club Wolfsburg e.V.

* Auto Plus

* Motors GmbH

* 38ers-Beetle-Meet

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Frau Katharina Preihs

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Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

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