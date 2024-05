Automatisierung treibt den Handel

Ohne Automatisierung vom Wareneingang bis zum Verkauf incl. Hintergrund-Bereiche wird der stationäre Handel nicht überleben können.

Das Thema AUTOMATISIERUNG treibt den stationären Einzelhandel derzeit besonders: einerseits, um Kosten zu sparen, andererseits aber auch, um den Kunden mehr Service und ein besseres Einkaufserlebnis bieten zu können.

In einer Ära, die von Technologie und Innovationen geprägt ist, steht der stationäre Einzelhandel vor der Herausforderung, mit den sich ständig ändernden Verbrauchererwartungen Schritt zu halten, und zwar unter Beibehaltung bzw. – besser noch – Steigerung der Qualität und das Ganze bei möglichst noch verbesserter Kostensituation.

Automatisierung hat sich als ein Mittel erwiesen, um diese Herausforderung anzugehen und den Einzelhandel effizienter, kundenorientierter und wettbewerbsfähiger zu gestalten. Automatisierung bezieht sich dabei auf den Prozess, bei dem Vorgänge oder Aufgaben so gestaltet werden, dass sie ohne menschliches Eingreifen ablaufen können.

Dies kann durch den Einsatz von Maschinen, Computern, Robotern oder anderen technologischen Mitteln erreicht werden.

Die Ziele der Automatisierung liegen dann i.d.R. in den Bereichen …

* Effizienzsteigerung: Durch Automatisierung können repetitive Aufgaben automatisiert werden, was zu einer Effizienzsteigerung bei der Lagerverwaltung, Bestandsverfolgung und anderen betrieblichen Abläufen führt.

* Verbesserung des Kundenerlebnisses: Automatisierung kann dazu beitragen, das Einkaufserlebnis für Kunden nahtloser und angenehmer zu gestalten, indem beispielsweise Self-Checkout-Systeme oder personalisierte Empfehlungen implementiert werden.

* Kostenreduzierung: Durch die Automatisierung von Prozessen können Einzelhändler Kosten senken, indem sie Arbeitskräfte effizienter einsetzen, Fehler reduzieren und die Betriebsabläufe optimieren.

* repetitive und/oder gefährliche Aufgaben von menschlichen Arbeitern zu übernehmen.

Automatisierung findet Anwendung in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Sie erfasst dabei alle Gebiete der Unternehmensführung vom Wareneingang bis zum Verkauf, das Geschehen im Hintergrund wie auch vor allem Front-End am Kunden. Einer der wesentlichen Aspekte neben einer eher mechanischen (1) und einer software-orientierten digitalen Automatisierung (2) ist auch und vor allem der Einsatz von KI – Künstlicher Intelligenz (3).

In der umfassenden aktuellen Groß-Studie _“Automatisierung im stationären Einzelhandel“_ untersucht die UEC | Ulrich Eggert Consult + Research, Köln, die verschiedenen Aspekte der Automatisierung im stationären Einzelhandel und beleuchtet ihre Ziele, Wege, Möglichkeiten, Herausforderungen und Grenzen. Dabei wird auch in einer Excel-Lieferanten-Matrix herausgestellt, wer welche Lösungen/Tools/Werkzeuge/Software dafür liefert.

Ein mehrseitiges Whitepaper kann als extreme Kurzfassung der über 400 Seiten umfassenden oben genannten Groß-Studie kostenlos downgeloadet werden auf www.ulricheggert.de/kostenlosestudien.

