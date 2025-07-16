Aventis Energy stärkt Ziele entlang von Uranabschnitten auf Uranprojekt Corvo mit KorrAI Technologies

10. November 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (Aventis oder das Unternehmen) (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass es im Rahmen einer Partnerschaft mit KorrAI Technologies Inc. (KorrAI) Hotspots biogeochemisch gestresster Vegetation identifiziert hat, die möglicherweise mit dem Vorkommen radiogener Verbindungen und Radon in Zusammenhang mit der Uranmineralisierung auf dem Projekt Corvo (Corvo oder das Projekt) in Verbindung stehen. Das Projekt umfasst 12.265 ha an Uranexplorations-Konzessionsgebieten entlang des östlichen Randes des Athabasca-Beckens in Saskatchewan.

KorrAI hat eine satellitengestützte Fernerkundungsstudie durchgeführt, die auf geologiegestützter künstlicher Intelligenz basiert (das Programm). Hyperspektraldaten wurden analysiert und verarbeitet, um potenzielle Zonen mit biogeochemisch gestresster Vegetation zu identifizieren, die möglicherweise durch Umweltstressoren wie radiogene Verbindungen verursacht wurden.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Angesichts der von KorrAI bereitgestellten Ergebnisse freuen wir uns, weitere Fortschritte bei Corvo zu verzeichnen. Durch die Kombination von künstlicher Intelligenz, hyperspektralen Satellitendaten und hochauflösenden optischen und Infrarot-Datensätzen haben wir mehrere interessante Korridore identifiziert, die eine detailliertere Modellierung des Projekts ermöglicht haben. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit KorrAI, einem führenden Technologieunternehmen der Explorationsbranche, und sind gespannt darauf, mit Fortdauer der Arbeiten neue Erkenntnisse bei Corvo zu gewinnen.

Höhepunkte – Die Analyse ergab drei Hauptzonen mit erhöhtem biogeochemischem Stress:

– Von Nordosten nach Südwesten verlaufender Abschnitt im zentralen Bereich des Untersuchungsgebiets:

Bei genauer Positionierung über einer Verwerfungszone könnte diese Zone mit erhöhtem biogeochemischem Stress auf Verwerfungen hinweisen, die als Kanäle für radiogene Gase, z. B. Radon, fungieren – und somit auf eine konzentrierte uranhaltige Lithologie in einer Tiefe, die von den Verwerfungen durchschnitten wird.

– Östlicher Abschnitt:

Eine lineare Struktur scheint entlang von pelitischem und psammopelitischem Gneis im östlichen Teil des Claims zu verlaufen – mit einer starken Signatur, die sich in der Nähe des mittels Oberflächenkartierungen identifizierten felsischen Gneises gruppiert.

– Überlagerung des Intrusivkörpers im Westen des Projekts:

Eine signifikante Struktur von Vorkommen mit erhöhtem biogeochemischem Stress scheint im Allgemeinen mit einem kartierten Granitpluton (Wg) entlang der westlichen Ausdehnung des Projekts übereinzustimmen. Obwohl Granitplutone oftmals erhöhte radiometrische Signaturen aufweisen können, ist es angesichts der Art der Diskordanz des Vorkommens im Athabasca-Becken in Saskatchewan unwahrscheinlich, dass dies zu einem erkundbaren Uranziel führt.

Die Arbeiten sind Teil der laufenden Bemühungen von KorrAI, künstliche Intelligenz und hyperspektrale Satellitendaten in die frühe und mittlere Explorationsphase zu integrieren. Unter Verwendung hochauflösender optischer und Infrarot-Datensätze modellierte das Unternehmen Vegetationsstressmuster, die mit uranbedingtem radiogenem Zerfall in Zusammenhang stehen. Diese biogeochemischen Signaturen, die auf geologische Karten gelegt wurden, haben mehrere interessante Gebiete verdeutlicht, die mit bekannten strukturellen Abschnitten auf dem Projekt übereinstimmen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81752/Aventis_100125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Angedeutete Vorkommen mit erhöhtem biogeochemischem Stress – Klasse-1-Interpretation

Laut KorrAI könnten diese Anomalien in engem Zusammenhang mit günstigen Grundgebirgslithologien und verworfenen Graphithorizonten stehen, die zuvor im Rahmen luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen und Oberflächenkartierungen identifiziert wurden. Die Ergebnisse untermauern das Potenzial des Projektgebiets, eine oberflächennahe, im Grundgebirge enthaltene Uranmineralisierung zu beherbergen, die mit anderen Lagerstätten in der Region Athabasca vergleichbar ist.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81752/Aventis_100125_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Angedeutete Vorkommen mit erhöhtem biogeochemischem Stress – Klasse-2-Interpretation

Verlängerung von Marketingdienstleistungen

Das Unternehmen freut sich außerdem, hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 18. September 2025 bekannt zu geben, dass es das Werbebudget im Rahmen seiner Beauftragung von RMK Marketing Inc. (RMK) (Anschrift: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ontario, Kanada, L5A 3B2; E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) mit Marketingdienstleistungen erhöht hat. RMK wurde vom Unternehmen am 18. September 2025 mit der Durchführung von Marketingdienstleistungen für einen Zeitraum von vier Monaten ab dem 22. September 2025 beauftragt, wobei die Option bestand, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 400.000 CAD zu erhöhen (die Vereinbarung). Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen entschieden, seine Option hinsichtlich der Erhöhung des Werbebudgets für die aktuelle Laufzeit auf 400.000 CAD auszuüben, indem es zusätzliche 150.000 CAD an RMK bezahlt.

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das im Bedarfsfall Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen aufrechterhält und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für eine Online-Marketingkampagne anbietet sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die Dienstleistungen). Die Werbeaktivitäten werden über Google durchgeführt. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen ausgeben. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und Officers) nach Kenntnis des Unternehmens keine Wertpapiere des Unternehmens und ist vom Unternehmen unabhängig.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd. und qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Hillacre ist unabhängig von KorrAI, und der Leser wird darauf hingewiesen, dass diese Methode möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung widerspiegelt.

Historische Daten, die in dieser Pressemitteilung in Bezug auf Probenergebnisse früherer Betreiber veröffentlicht werden, sind historischer Natur. Weder das Unternehmen noch ein qualifizierter Sachverständiger hat diese Daten bisher verifiziert, weshalb sich Investoren nicht auf diese Daten verlassen sollten. Die zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten eine Verifizierung der Daten beinhalten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass historische Ergebnisse als Explorationsleitfaden und zur Bewertung der Mineralisierung sowie des wirtschaftlichen Potenzials von Explorationsprojekten relevant sind. Bei den veröffentlichten historischen Stichproben handelt es sich um ausgewählte Proben, die möglicherweise nicht die tatsächliche zugrunde liegende Mineralisierung darstellen.

Quellennachweis

1 Pressemitteilung: Aventis Energy Confirms High-Grade Uranium Mineralization Up To 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project, aventisenergy.com/aventis-energy-confirms-high-grade-uranium-mineralization-up-to-8-10-u3o8-at-surface-on-the-corvo-project/

2 Standard Uranium Provides Exploration Update Highlighting Results of Gravity and TDEM Surveys on Three Eastern Athabasca Uranium Projects, Pressemitteilung vom 13. März 2025. standarduranium.ca/news-releases/standard-uranium-provides-exploration-update-tdem-surveys-on-three-eastern-athabasca-uranium/

* Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit Konzentrationen von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte in stabilen Rechtsgebieten widmet, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Auf dem Uranprojekt Corvo wurden in historischen Bohrlöchern mehrere Abschnitte mit Uranmineralisierung durchteuft, insbesondere entlang einer Streichlänge von 800 Metern zwischen den historischen Bohrlöchern TL-79-3 (0,116 % U3O8 auf 1,05 m) und TL-79-5 (0,065 % U3O8 auf 0,15 m)2. Hochgradiges* Uran an der Oberfläche auf dem Manhattan-Showing (0,72 bis 8,10 % U3O8) und der SMDI-Struktur 2052 (0,137 % U3O8 und 2.300 ppm Th).

Das Kupferprojekt Sting umfasst eine Fläche von etwa 12.700 Hektar und lieferte kürzlich Ergebnisse von 54,8 m mit 0,32 % Cu ab einer Tiefe von 27,0 m, wobei höhergradige Abschnitte sechs Proben ( 0,5 m Länge) mit 0,96 % bis 5,43 % Cu umfassten. Hochgradige Proben von 0,5 m mit 2,85 % Cu und 0,5 m mit 1,92 % Cu mit einem zusätzlichen breiteren Abschnitt von 31,1 m mit 0,27 % Cu.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (604) 229-9772

info@aventisenergy.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Aventis, das künftige Wachstumspotenzial von Aventis und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Uran, Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Aventis, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, Aussagen über das Programm, den erwarteten Nutzen des Programms; das erwartete Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Projekt und die Erbringung der Dienstleistungen durch RMK gemäß der Vereinbarung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basiert, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Uran-, Kupfer-, Gold- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

