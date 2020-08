Avicanna berichtet über die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2020 und gibt ein Unternehmensupdate

– Erfolgreiche Einführung zukunftsweisender „medizinischer Cannabis 2.0“-Produkte unter der Marke RHO Phyto landesweit in Kanada durch Medical Cannabis von Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart

– Anstieg der Einnahmen um 172% von 260.903 USD im ersten Quartal 2020 auf 709.468 USD im zweiten Quartal 2020 und ein substanzieller Anstieg von 16.571 USD im zweiten Quartal 2019, verbunden mit einer Kostensenkung um 8% ab dem ersten Quartal 2020 und einer Kostensenkung um 31% ab dem zweiten Quartal 2019

– Weitere Stärkung der Cannabinoid-Forschung und der klinischen Führungsposition in Kanada mit Fortschritten durch mehrere Kooperationen mit Institutionen von Weltrang, darunter das MC-RWE von UHN

Toronto, Ontario – 17. August 2020 – Avicanna Inc. („Avicanna“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von auf Cannabinoiden basierenden Produkten pflanzlichen Ursprungs konzentriert, gibt die Ergebnisse für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2020 bekannt.

Aras Azadian, Chief Executive Officer von Avicanna, kommentierte: „Wir haben im Laufe des Quartals weiterhin strategische, wissenschaftliche und kommerzielle Fortschritte gemacht und gleichzeitig unsere globalen Operationen optimiert, was sich durch vierteljährliche Umsatzsteigerungen und Kostensenkungen zeigt. Wir sind an einem Wendepunkt angelangt, an dem unsere differenzierten und fortschrittlichen Produktlinien in wichtigen Märkten den Verkauf aufnehmen, und wir demonstrieren den Nachweis unseres diversifizierten Geschäftsmodells, das aus Saatgut, API, fortschrittlichen Fertigprodukten und Lizenzgebühren aus geistigem Eigentum besteht. Darüber hinaus stärken wir weiterhin unsere Vordenkerposition innerhalb der medizinischen Gemeinschaft in Kanada mit verschiedenen Forschungskooperationen von Weltklasse, zu denen jetzt auch die strategisch bedeutsamen realen Evidenzstudien zu unseren RHO Phyto-Produkten gehören, die auf dem kanadischen Markt erhältlich sind“.

Finanzielle und operative Highlights des ersten Quartals

– Das Unternehmen machte weiterhin Fortschritte bei seinen strategischen kommerziellen Initiativen, was zu einem Anstieg der Einnahmen um 172% von 260.903 USD im ersten Quartal 2020 auf 709.468 USD im zweiten Quartal 2020 und zu einem Anstieg um 4.181% von 16.571 USD im zweiten Quartal 2019 führte. Darüber hinaus konnte das Unternehmen die allgemeinen und Verwaltungskosten von 3.185.943 US-Dollar im ersten Quartal 2020 um etwa 8% auf 2.924.462 US-Dollar im zweiten Quartal 2020 und von 4.243.276 US-Dollar im zweiten Quartal 2019 um 31% senken. Das Unternehmen verfügt über einen zum Verkauf verfügbaren Bestand von etwa 3,9 Millionen US-Dollar.

Q2 2020 Q1 2020 Q2 2019

($CDN)

Umsatz $709,486$260,903$16,571

SG&A $2,924,4$3,185,9$4,243,2

(Vertriebs- 62 43 76

gemeinkosten)

– Das Unternehmen gab die gemeinsame Entwicklung eines auf Cannabinoiden basierenden Produkts zur Behandlung von Lungenentzündungen im Zusammenhang mit COVID-19 in Partnerschaft mit der Universität Toronto bekannt, mit zusätzlicher Unterstützung und Finanzierung durch den Mitacs Accelerate Program Grant (der „Mitacs Grant“). Dr. Christine Allen ist weltweit führend in der Forschung und Entwicklung von pharmazeutischen Formulierungen, und in den letzten drei Jahren haben Avicanna und die Forschungsgruppe von Dr. Christine Allen („CARG“) neuartige Produkte auf Cannabinoidbasis zur Vermarktung entwickelt. Das gemeinsame Fachwissen von Avicanna und CARG wird die Entwicklung fortschrittlicher pharmazeutischer Formulierungen von Cannabinoiden und deren Weg zur Marktreife beschleunigen.

– Das Unternehmen gab die erfolgreiche Registrierung der ersten Produktlinie des Unternehmens für seine CBD-basierte dermakosmetische Produktlinie, Pura H&W, in der Europäischen Union bekannt. Das Unternehmen rechnet mit der kommerziellen Einführung seiner Pura H&W-Linie in Großbritannien im dritten Quartal 2020. Avicanna erfüllte erfolgreich alle regulatorischen Anforderungen des Cosmetic Product Notification Portal der Europäischen Kommission (das „CPNP“). Zusätzlich zu den klinischen Studien, die für zwei der registrierten Produkte durchgeführt wurden, hat Avicanna langfristige Stabilitätsstudien zu diesen ersten Produkten sowie primäre Hautreizungsbewertungen für das gesamte Portfolio zur Verfügung gestellt, um die Sicherheit und Stabilität der Pura H&W-Formulierungen zu zertifizieren.

– Über ihre Genetik- und Saatgutabteilung, Avesta Genetica, hat Avicanna ihre erste industrielle Saatguternte in Kolumbien abgeschlossen. Ungefähr 80 Millionen Premium- und feminisierte Cannabigerol („CBG“) dominierende Samen wurden erfolgreich geerntet. Das Saatgut wurde auf Keimfähigkeit getestet und erreichte eine Feminisierungsrate von 99%, was auf dem globalen Saatgutmarkt als Premium-Saatgut gilt. Das Saatgut wird für den Verkauf, den Export und die lokale Produktion verwendet werden. Zusätzlich wurde der erste Export von Hanfsamen (Genetik) durch die kolumbianische Regierung genehmigt, was auch der erste Export von Cannabis oder Hanfsamen in der kolumbianischen Geschichte war.

– Das Unternehmen schloss eine Lizenzvereinbarung über strategische Herstellung und geistiges Eigentum („IP“) mit MediPharm Labs Inc. („MediPharm“) abgeschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung wird MediPharm seine Herstellungskapazitäten im Rahmen seiner GMP-Zertifizierung („Good Manufacturing Practice“) in Kanada nutzen, um Avicanna’s fortschrittliche medizinische RHO Phyto-Hanfprodukte und Pura H&W-Themen für den Verkauf von medizinischem Cannabis durch Einkäufer herzustellen. Die Partnerschaft bietet Avicanna einen Marktzugang für den kanadischen und internationalen Verkauf sowie die pharmazeutische Herstellung für klinische Studien mit seinen kanadischen Mitarbeitern in Forschungskrankenhäusern. Darüber hinaus wird Avicanna MediPharm eine Lizenz für die Verwendung der proprietären Avicanna-Formulierungen zur Entwicklung weiterer White-Label-Markenprodukte für den nationalen und internationalen Markt erteilen. MediPharm wird seine pharmazeutischen und GMP-zertifizierten Herstellungskapazitäten und seine internationalen Lieferkettenkapazitäten nutzen, um die proprietären Fertigprodukte herzustellen und an Partner weltweit zu liefern.

– Auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung für etwa 2,56 Millionen US-Dollar ab und gab 3.200.000 Einheiten zu einem Preis von 0,80 US-Dollar pro Einheit aus. An der Finanzierung waren in erster Linie strategische Partner beteiligt, darunter Tasly International Capital Limited, ein Unternehmensbereich der Tasly Holding Group Co., Ltd, eines großen Gesundheits- und Pharmakonzerns in China.

– Das Unternehmen reduzierte seine betrieblichen Mittelabflüsse in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020 um etwa 40% im Vergleich zu den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2019.

Aktuelle Entwicklungen

– Die medizinischen RHO Phyto-Cannabisprodukte des Unternehmens wurden auf dem Portal „Medical Cannabis by Shoppers“ eingeführt, beginnend mit den „Micro Drop“-Ölformulierungen. Die „Micro Drop“-Ölformulierungen sind die ersten der RHO Phyto-Formeln innovativer medizinischer Cannabisprodukte, die für Patienten und medizinisches Fachpersonal auf der Plattform „Medical Cannabis by Shoppers“ erhältlich sind. Diese Produktlinie umfasst neuartige Zusammensetzungen nach den „Cannabis 2.0“-Vorschriften, die jahrelanger Forschung und Entwicklung unterzogen und von MediPharm nach GMP-Standards hergestellt wurden. RHO Phyto sublinguale Sprays und topische Produkte werden voraussichtlich im dritten Quartal 2020 über die Plattform „Medical Cannabis by Shoppers“ erhältlich sein, Kapseln werden im vierten Quartal folgen. Medical Cannabis by Shoppers ist eine Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart Inc.

– Am 11. August 2020 gab das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit Red White & Bloom Brands Inc. („RWB“), einem in den USA im Cannabis- und Hanfsektor tätigen Multi-State-Betreiber, für den Vertrieb und die Kommerzialisierung von Pura H&W Hanf-Derivaten von CBD-basierten topischen Produkten in den Vereinigten Staaten bekannt. RWB wird an Avicanna eine Vorauszahlung in Höhe von 250.000 CAD$ in bar sowie die Mindestabnahmeverpflichtungen, einschließlich des Kaufs von Produkten im Wert von 250.000 USD innerhalb der ersten sechs Monate der Laufzeit, für die Rechte als Exklusivvertriebspartner von Avicanna’s Pura H&W-Markenkosmetikprodukten in den USA zahlen. Gemäß der Vereinbarung hat RWB auch das Recht, die Kosmetikprodukte von Avicanna für den Vertrieb in den USA und bestimmten anderen Gebieten unter Marken nach Wahl von RWB zu kaufen. Das anfängliche Produktangebot im Rahmen der Vereinbarung wird Körper- und Gesichtslotionen, kosmetische Cremes, Gels und Seren sowie Seifen und Badebomben umfassen.

– Avicanna erhielt in Zusammenarbeit mit der CARG an der Leslie-Dan-Pharmaziefakultät der Universität Toronto eine zusätzliche, nicht verwässernde Finanzierung in Form eines Zuschusses des Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada („NSERC“) zur Entwicklung einer Formulierung auf Cannabinoidbasis für die Behandlung von Lungenentzündungen im Zusammenhang mit COVID-19. Dieser Peer-Review-Zuschuss stellt eine finanzielle Unterstützung zusätzlich zum kürzlich gewährten Mitacs Grant dar.

– In Zusammenarbeit mit Dr. Jibran Khokhar, einem Assistenzprofessor an der Universität von Guelph, erhielt Avicanna auch einen zweijährigen Zuschuss der NSERC Alliance, um die neurobiologischen Grundlagen der Cannabis-Toxikose in einem präklinischen Modell zu evaluieren und die potenzielle Wirksamkeit von Avicanna’s natürlich gewonnenen Cannabinoiden und Formulierungen zur Behandlung einer Überdosierung von Tetrahydrocannabinol („THC“) zu testen.

– Im Vorgriff auf die Einführung der RHO Phyto-Produktlinie in Kanada veranstaltete Avicanna am 21. Juli 2020 sein drittes jährliches Symposium „Medical Cannabis 2.0“ in einem virtuellen Format. Die Präsentationen konzentrierten sich auf die Entwicklung von medizinischem Cannabis, einschliesslich der von Avicanna angeführten Fortschritte in der Forschung und Entwicklung für neuartige Cannabinoid-Verabreichungsformen und -Formulierungen. Zu den Vortragenden gehörten Dr. Ruth Ross (Professorin und Vorsitzende, Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät der Universität Toronto, Senior Scientist, Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health) und Dr. Ruth Ross (Professorin und Vorsitzende, Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie, Medizinische Fakultät der Universität Toronto, Senior Scientist, Campbell Family Mental Health Research Institute, Centre for Addiction and Mental Health). Hance Clarke (Stabsanästhesist, Direktor der Schmerzdienste, Direktor der Good Hope Ehlers Danlos-Klinik, Medizinischer Direktor der Schmerzforschungseinheit, Abteilung für Anästhesie und Schmerzbehandlung, Toronto General Hospital, University Health Network, außerordentlicher Professor, Abteilung für Anästhesie, Universität Toronto). Über 1.000 Teilnehmer nahmen am Symposium teil.

– Avicanna kündigte an, dass ihre RHO Phyto-Produktlinie an einer klinischen Studie zu medizinischem Cannabis Real-World Evidence („MC-RWE“) am University Health Network („UHN“) in Partnerschaft mit Medical Cannabis by Shoppers teilnehmen wird. Die Studie wird von Dr. Hance Clarke, Director of Pain Services am Toronto General Hospital, geleitet und untersucht die Wirksamkeit einer ausgewählten Gruppe medizinischer Cannabisprodukte, darunter die RHO Phyto-Produktlinie von Avicanna, in Bezug auf die von Patienten berichteten Ergebnisse bei Schmerzen, Schlaf und Angstzuständen. Alle Produkte, die in MC-RWE verwendet werden, müssen analytische Tests durch ausgewählte Testlabors durchlaufen und über die Plattform TruTrace StrainSecure eingegeben werden. Dies bietet Avicanna einen zweiten kommerziellen Kanal zum Portal Medical Cannabis by Shoppers für seine medizinischen Produkte an UHN, das Kanadas größtes Netzwerk von Forschungskrankenhäusern und Ärzten ist.

Zusammenfassung der Operations ($CDN)

Three Months Six Months Ended

Ended

June June June June

30, 30,2019 30,2020 30,2019

2020

Revenues 709,468 16,571 970,371 40,594

Inventory -133,481- -234,288-

Production

Costs expensed

to Cost of

Sales

Fair value -540,884- -569,552-

changes in

biological

assets included

in inventory

sold

Unrealized gain -88,849 – 1,827,27-

on changes in 1

fair value of

biological

assets

General and 2,924,464,243,276,110,406,930,48

administrative 2 6 5 2

Share-based 1,277,77674,929 1,615,961,719,56

compensation 0 2 8

Depreciation and 330,685 128,822 839,828 185,117

amortization

Impairment of 686,845 – 686,845 –

goodwill

Total Expenses (5,219,7(5,047,0(9,253,0(8,835,1

62) 27) 40) 67)

Other income (2,372,6522,257 (2,496,4400,898

(loss) 74) 80)

Net loss before (7,646,1(4,508,1(9,755,7(8,393,6

taxes 82) 99) 18) 75)

Future income – – – –

tax

recovery

Net loss after (7,646,1(4,508,1(9,755,7(8,393,6

taxes 82) 99) 18) 75)

Weighted average 24,889,118,139,324,345,316,825,4

number of 67 00 87 05

Common Shares

outstanding –

basic and

diluted

Loss per share – (0.36) (0.25) (0.48) (0.49)

basic and

diluted

Zusammenfassung der Bilanz ($CDN)

As at As at

June Decembe

30, r 31,

2020 2019

Assets $ $

Cash 81,697 441,757

Amounts 1,428,491,202,92

receivable 0 4

Prepaid assets 930,962 704,632

Biological assets 31,285 117,367

Inventory 3,926,691,484,37

1 1

Right to use 441,581 539,71

asset

Property and 20,990,022,622,3

equipment 33 22

Intangible assets 10,686,511,063,9

61 00

Derivative asset 1,500,573,780,00

4 0

Investments 72 72

Goodwill 2,520,383,207,22

2 7

Total Assets 42,538,345,164,2

28 82

Liabilities and

Equity

Amounts payable 6,335,555,177,63

3 4

Due to related 2,249,863,319,11

party 2 6

Convertible 742,81 715,626

debentures

Derivative 825 23,434

liability

Lease liability 464,691 555,339

Term loan – –

Deferred revenue 3,228,593,323,51

2 8

Deferred tax 2,173,832,173,83

liability 4 4

Total Liabilities 15,196,115,288,5

67 01

Shareholder’s 27,342,129,875,7

equity 61 81

Total 42,538,345,164,2

Liabilities and 28 82

Shareholder’s

Equity

Über Avicanna

Avicanna ist ein diversifiziertes und vertikal integriertes kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von auf Cannabinoiden basierenden Produkten pflanzlichen Ursprungs für die globalen Verbraucher-, Medizin- und Pharmamarktsegmente konzentriert.

Avicanna ist ein etabliertes führendes Unternehmen in der Cannabinoid-Forschung und -Entwicklung, die es in erster Linie an seinem F&E-Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, Kanada und in Zusammenarbeit mit führenden kanadischen akademischen und medizinischen Institutionen durchführt. Zusätzlich zu seiner sich entwickelnden pharmazeutischen Pipeline hat das Expertenteam von Avicanna mehrere branchenführende Produktlinien entwickelt und vermarktet, darunter

– Pura H&W: eine fortschrittliche und klinisch getestete Linie von CBD-Dermakosmetikprodukten für Verbraucher; und,

– RHO Phyto: eine fortschrittliche Linie medizinischer Cannabisprodukte mit unterschiedlichen Anteilen von CBD und THC, die derzeit landesweit in ganz Kanada in Partnerschaft mit Medical Cannabis von Shoppers, einer Tochtergesellschaft von Shoppers Drug Mart, erhältlich ist. RHO Phyto ist die erste rein medizinische Rezeptur von innovativen „Cannabis 2.0“-Produkten, die Öle, Sprays, Kapseln, Cremes und Gels enthält, die alle mit wissenschaftlicher Strenge entwickelt, unter GMP-Standards hergestellt und durch prä-klinische Daten gestützt werden.

Mit den laufenden klinischen Studien zu seinem Dermakosmetikum (Pura H&W), medizinischem Cannabis (RHO Phyto) und einer Pipeline von pharmazeutischen Produkten war Avicannas Engagement für die Erforschung der wichtigen Rolle, die Cannabinoide in einem immer breiteren Spektrum von Produkten spielen, seit der Gründung des Unternehmens im Mittelpunkt der Vision des Unternehmens. Darüber hinaus wird Avicannas Engagement für die Ausbildung durch sein jährliches medizinisches Symposium, die Ausbildungsplattform der Avicanna Academy und das Patientenprogramm My Cannabis Clinic durch seine Tochtergesellschaft demonstriert.

Avicanna verwaltet ihre eigene Versorgungskette, einschließlich Anbau und Extraktion, über ihre beiden Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz, Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., die beide in Santa Marta, Kolumbien, ansässig sind. Durch diese nachhaltigen, wirtschaftlichen und industriellen Tochtergesellschaften kultiviert, verarbeitet und vermarktet Avicanna eine Reihe von Cannabis- und Hanfsorten, die in CBD, CBG, THC und anderen Cannabinoiden dominieren und als aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe verwendet werden. Das Avesta Genetica-Programm von Avicanna ist auf die Entwicklung und Optimierung seltener Sorten für die kommerzielle Produktion zusammen mit feminisiertem Saatgut für den weltweiten Export spezialisiert. Im Juni 2020 schrieb Avicanna mit einer Lieferung von Hanfsamen in die Vereinigten Staaten von Amerika Geschichte, indem sie den allerersten Export von Hanfsamen aus Kolumbien abschloss.

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

