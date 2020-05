Avicanna erhält staatliche Genehmigung für allerersten Export überhaupt von Hanfsamen aus Kolumbien

/NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENDIENSTE DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. JEDE NICHTEINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN/

Toronto, Ontario – 7. Mai 2020 – Avicanna Inc. („Avicanna“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AVCN) (OTCQX: AVCNF) (FSE: 0NN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von auf Cannabinoiden basierenden Produkten pflanzlichen Ursprungs konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass das Tochterunternehmen Santa Marta Golden Hemp S.A.S. („SMGH“) von der kolumbianischen Regierung die Genehmigung für den industriellen Export von Hanfsamen in die USA erhalten hat.

Der Export, der voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen sein wird, ist der erste Export von Cannabis-Samen aus Kolumbien überhaupt und wird dank der Unterstützung und Koordination des kolumbianischen Landwirtschaftsinstituts (das „ICA“) und des Landwirtschafts- und Justizministeriums Kolumbiens durchgeführt werden.

„Für die kolumbianische Regierung unter der Führung des Justiz- und Rechtsministeriums ist dies eine sehr wichtige Errungenschaft für die medizinische Cannabisindustrie – insbesondere während des sanitären Notstands durch COVID-19“, sagte Dumar Cardenas Poveda, Unterdirektor für Kontrolle und Inspektion von Suchtstoffen und chemischen Substanzen des Justiz- und Rechtsministeriums.

„Dies ist eine sehr wichtige Errungenschaft, weil sie den Weg für eine Eskalation zukünftiger Exporte in dieser Industrie markieren kann. Das ICA hat unter Berücksichtigung des Erlasses 613 von 2017 die technische Unterstützung geleistet und die notwendigen Informationen geprüft, um diese erste Ausfuhr zu realisieren. Wir eröffnen dieser Industrie hiermit neuen Möglichkeiten und erwarten in diesem Bereich signifikante Geschäftsmöglichkeiten“, sagte Deyanira Barrero León, Generaldirektorin des kolumbianischen Instituts für Landwirtschaft.

„Da die Cannabisindustrie in Kolumbien ein im Entstehen begriffener Sektor ist, stand sie vor der grossen Herausforderung, ihre Wege zu etablieren und ihre Regulierungsprozesse zu standardisieren. Aus diesem Grund waren im besonderen Fall dieses Exports der Rat des ICA und die Unterstützung durch das Landwirtschafts- und das Justizministerium ausschlaggebend dafür, dass wir in den vom Kunden in den Vereinigten Staaten geforderten Zeiten unsere Ernte einbringen konnten“, sagte Lucas Nosiglia, Präsident der lateinamerikanischen Betriebe von Avicanna.

Herr Nosiglia erklärte, dass dies nicht nur ein Meilenstein für ein einzelnes Unternehmen sei, sondern eine Errungenschaft für die gesamte Cannabisindustrie in Kolumbien, da es sich um eine neue und bisher noch wenig beachtete Geschäftsmöglichkeit für Genetik und Saatgut auf dem globalen Markt handelt. Herr Nosiglia betonte: „Dieser Export ist der treue Beweis dafür, dass der Cannabis-Sektor in der Lage ist, die sozioökonomische Wiederbelebung zu unterstützen, die das Land inmitten der COVID-19-Pandemie benötigt. Medizinischer Cannabis zieht ausländische Investitionen an, schafft Arbeitsplätze, erhöht die Steuereinnahmen des Landes, erweitert die Exportmatrix und trägt zur Entwicklung ländlicher Gebiete bei“.

Über Avicanna

Avicanna ist ein Unternehmen aus Ontario, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von pflanzlichen Produkten auf Cannabinoidbasis in seinen beiden Hauptgeschäftsbereichen Anbau sowie Forschung und Entwicklung konzentriert.

Die beiden mehrheitlich im Besitz von Avicanna befindlichen Tochtergesellschaften Sativa Nativa S.A.S. und Santa Marta Golden Hemp S.A.S., beide mit Sitz in Santa Marta (Kolumbien), bilden die Basis für die Anbauaktivitäten von Avicanna. Diese beiden Unternehmen verfügen über die entsprechenden Lizenzen für den Anbau und die Verarbeitung von Cannabis, um Cannabisextrakte und gereinigte Cannabinoide einschließlich Cannabidiol (CBD) und Tetrahydrocannabinol (THC) herzustellen.

Das Forschungs- und Entwicklungsgeschäft von Avicanna wird hauptsächlich von Kanada aus an seinem Hauptsitz im Johnson & Johnson Innovation Centre, JLABS @ Toronto, betrieben. Das eigene wissenschaftliche Team von Avivanna entwickelt Produkte und arbeitet dabei auch mit Forschern der Leslie Dan Faculty of Pharmacy an der University of Toronto zusammen, um ihre Produkte zu entwickeln und zu verbessern.

Die Forschungs-, Entwicklungs- und Anbauaktivitäten von Avicanna konzentrieren sich auf die Entwicklung seiner Schlüsselprodukte, einschließlich pflanzlicher Cannabinoid-Arzneimittel, Phyto-Therapeutika, Derma-Kosmetika und Extrakte (definiert als pflanzliche Cannabinoid-Extrakte und gereinigte Cannabinoide, einschließlich Destillate und Isolate), mit dem Ziel, diese Produkte schließlich herzustellen und auf verschiedenen Märkten zu vertreiben.

QUELLE: Avicanna Inc.

Bleiben Sie mit uns in Verbindung

Für weitere Informationen über Avicanna besuchen Sie www.avicanna.com, rufen Sie +1-647-243-5283 an oder kontaktieren Sie Setu Purohit, Vorstandsvorsitzender, per E-Mail info@avicanna.com.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, schätzt, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnte, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich: der Fähigkeit von Inhabern einer medizinischen Lizenz, eine beständige Produktversorgung zu sichern, der Beibehaltung seiner Exklusivrechte für den kanadischen Vertrieb durch Medical Cannabis by Shoppers, des Zeitplans für die erwartete Verfügbarkeit der Produkte und der Absicht, bei der medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zusammenzuarbeiten.

Die Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, denen zukunftsgerichteten Informationen unterworfen sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen, beinhalten: die Fähigkeit der Parteien, die notwendigen behördlichen Genehmigungen zeitgerecht und zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; die Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen der Vereinbarung zeitgerecht zu erfüllen; die Fähigkeit des Unternehmens, Bedingungen mit einem akzeptablen Hersteller zu vereinbaren; Änderungen der Richtlinien für den Verkauf und Vertrieb von Cannabisprodukten; und andere Risiken, die im Prospekt des Unternehmens vom 8. Juli 2019 enthalten sind, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

In Bezug auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen bezüglich der erwarteten Vorteile der Transaktion und des erwarteten Zeitpunkts für den Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen getroffen, die auf bestimmten Annahmen beruhen, die es zu diesem Zeitpunkt für angemessen hält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen oder der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich auf solche Informationen nicht übermäßig verlassen und es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, nachfolgenden Ereignisse oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Avicanna Inc.

Jens Kramer

480 University Ave, Suite 1502

M5G 1V2 Toronto

Kanada

email : info@avicanna.com

Pressekontakt:

Avicanna Inc.

Jens Kramer

480 University Ave, Suite 1502

M5G 1V2 Toronto

email : info@avicanna.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Per Mausklick zum Traumhaus Gesteinsproben 2019 aus dem Konzessionsgebiet Southwest Golden Promise von Great Atlantic im Zentrum von Neufundland liefern bis zu 3,1 g/t Gold