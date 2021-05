AVISIO Hotel-Technologie: Warenwirtschafts-Software – ein schlagkräftiges Tool für die Individualhotellerie

Lange schien es, als hätte die Individualhotellerie kaum eine Chance, mit Hotelketten wirtschaftlich konkurrieren zu können. AVISIO die All-in-One Warenwirtschaftsplattform will das ändern.

Spätestens im Zuge der Digitalisierung öffnen sich auch kleineren Häusern bisher ungekannte Möglichkeiten: Beispielsweise durch ein intelligentes Warenwirtschaftssystem, wie es das Wiener Software-Startup AVISIO entwickelt hat.

Große Hotelketten optimieren ihre Unternehmensprozesse und steigern ihre Wirtschaftlichkeit mit eigenen Softwarelösungen. Für einzelne Hotels sind diese oft zu teuer und komplex. Die Software- und Hotelexperten Johannes Ossanna und Matthias Depenbusch wollen das mit ihrem Startup AVISIO ändern. Mit ihrer cloud-basierten Software zur Einkaufs- und Lagerverwaltung in der Individualhotellerie lassen sich bisher aufwändige, unübersichtliche und ineffiziente Prozesse in der Warenwirtschaft einfach und schnell digitalisieren: Bestellung, Annahme, Lagerung, Bestand.

Steigender Wettbewerbsdruck auf die Individual- und Ferienhotels

Nachdem die Pandemie insbesondere die Kongress- und Stadthotellerie durch den Wegfall von Events und Tagungen getroffen hat, geht Johannes Ossanna von einem Boom der Ferienhotels bei Investoren aus. Bisher von vielen Investoren aufgrund der Operations-lastigen, stark regionalen und individuellen Konzepte gemieden, gewinnen diese durch den raschen Aufschwung nach Corona an Attraktivität bei Hotel-Investoren. „Familiengeführte Ferienhotels werden nach Corona zunehmend mit der Kettenhotellerie – getrieben durch Investoren – im Wettbewerb stehen“, prognostiziert Ossanna. Damit sich die zumeist familiengeführten Individualbetriebe in den Ferienregionen auch langfristig wettbewerbsfähig aufstellen können, gilt es, hier auf digitale Lösungen zu setzen.

Warenwirtschaft ist zweitgrößter Kostenfaktor im Hotel

„Die Warenwirtschaft mit all ihren Facetten ist nach dem Personal der zweitgrößte Kostenfaktor im Hotel. Hier besteht ein immenses Potenzial für Einsparungen, wenn ein System wie unseres – explizit zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Individualhotellerie, dezentral und selbsterklärend – eingesetzt wird“, so Ossanna weiter. „Unsere Software ist ein schlagkräftiges Tool, das seinen Nutzern entscheidende Vorsprünge gegenüber Mitbewerbern verschafft und damit speziell die Individualhotellerie wettbewerbsfähiger macht.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Avisio GmbH

Frau Sabine Dächert

Walcherstraße 1a Stiege C2 Top 6.04

1020 Wien

Österreich

fon ..: +43-1-361626360

web ..: https://max-pr.eu/avisio-2

email : daechert@max-pr.eu

Die AVISIO GmbH entwickelt eine cloud-basierte Software zur Einkaufs- und Lagerverwaltung in der Individualhotellerie. Bisher lästige, unübersichtliche und ineffiziente Prozesse in der Warenwirtschaft eines Hotels können dank AVISIO einfach und schnell digitalisiert werden. Durch eine enge Integration mit den verschiedenen Systemen im Hotel und mit Lieferanten sowie der Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz können Hoteliers die Prozesse in Einkauf und Lagerhaltung bestens überwachen, analysieren und optimieren. AVISIOs Mission ist es, jedem Hotel eine professionell geführte Warenwirtschaft mit Hilfe von digitalen Technologien zu ermöglichen.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die GTSports GmbH gewinnt den iF DESIGN AWARD 2021