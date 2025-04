Avrupa Minerals stellt Update zum Fortschritt auf dem Goldprojekt Slivova, Kosovo, bereit

– Abschluss eines 3 Bohrungen umfassenden DDH-Programms, das auf die Erweiterung der Zone Main Gossan und Dzemajl, die Zielzone für eine Satellitenmineralisierung, abzielt.

– Partner schließt Phase 1 des Earn-in ab, um 51 % des Projekts zu halten.

– Die Pläne für die kommenden Monate umfassen weitere Umweltprobenahmen, die Vorbereitung von Bohrplänen und den Beginn der Arbeiten für die Machbarkeitsstudie.

Vancouver, BC, 3. April 2025 / IRW-Press / Avrupa Minerals Ltd. (TSX-V: AVU) freut sich bekannt zu geben, dass Western Tethyan Resources (WTR), sein Partner auf dem Goldprojekt Slivova (Projekt), ein drei Bohrungen (insgesamt 786,4 Meter) umfassendes Bohrprojekt durchgeführt hat, um die weitere Ausdehnung der Gold-Silber-Mineralisierung in der Zone Main Gossan und in der Satellitenlagerstätte Dzemajl, die sich etwa 800 Meter südwestlich der Hauptzone befindet, zu überprüfen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Das in London ansässige Explorations- und Erschließungsunternehmen Ariana Resources hält 76 % der Anteile von WTR.

Mit dem Abschluss des Bohrprogramms hat WTR auch Phase 1 des Earn-in-Arbeitsprogramms abgeschlossen, indem es die erforderlichen 800.000 Euro vollständig ausgegeben hat. Damit erhält WTR 51 % der Anteile am Projekt gemäß der Optionsvereinbarung vom 7. September 2022 (siehe Pressemitteilung Slivova Option). WTR erwarb Anteile an der Projekt-Holdinggesellschaft AVU Kosova, um die Earn-in-Stufe von 51 % zu erreichen.

WTR kann jetzt seine Beteiligung an AVU Kosova in den nächsten drei Jahren in zwei weiteren Phasen auf 85 % erhöhen, indem es zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 1 Millionen Euro tätigt, eine Umweltverträglichkeitsstudie (EIS) und eine Machbarkeitsstudie (FS) für das Projekt erstellt und die erforderliche Bergbaulizenz bei den Bergbaubehörden des Kosovo beantragt.

Die nächsten beiden Phasen umfassen:

– Nach Abschluss der ersten Phase (51 %) der Earn-in-Vereinbarung wird WTR im Jahr 2025 im Rahmen von Phase 2 weitere 1 Millionen Euro in eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung und den Beginn einer umfassenden Umweltverträglichkeitsstudie (EIS) investieren, um die Marke von 75 % der Optionsvereinbarung zu erreichen.

– Um eine Beteiligung von 85 % zu erwerben, muss WTR im Rahmen von Phase 3 die EIS, die FS und den Antrag auf eine Bergbaulizenz im vierten und fünften Jahr ab dem Datum des Inkrafttretens (2026-2027) abschließen.

Phase 4 der Optionsvereinbarung umfasst folgende Meilenstein- und Erfolgszahlungen an einen früheren Joint-Venture-Partner, Byrnecut International Ltd:

– 125.000 Euro in bar innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten der folgenden Ereignisse: 1) Abschluss einer positiven FS (mindestens 15 % IRR) oder 2) Entscheidung von Avrupa oder einer verbundenen Partei, mit der Erschließung eines Bergbaubetriebs im Konzessionsgebiet fortzufahren;

– 125.000 Euro innerhalb von 30 Tagen nach Erteilung einer Bergbaulizenz für das Projekt; und

– 125.000 Euro innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Bauarbeiten fur die Mine im Konzessionsgebiet;

– 100 Feinunzen Gold innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der kommerziellen Produktion (CCP), die dann jährlich um 75 Feinunzen erhöht werden, bis einschließlich des dritten Jahrestages der kommerziellen Produktion, an dem 325 Feinunzen geliefert werden.

In Phase 5 kann sich Avrupa entweder am Bau der Mine beteiligt oder seine Beteiligung wird auf eine Net Smelter Return-(NSR)-Royalty von 1 % verwässert.

Die Pläne für das kommende Quartal beinhalten die Fortsetzung von Probenahmen im Rahmen der grundlegenden Umweltarbeiten, den Beginn der umfassenden Umweltverträglichkeitsprüfung und die Vorbereitung eines Plans für weitere Bohrungen in der Hauptzone des Ressourcengebiets, einschließlich Bohrungen für geotechnische und hydrologische Untersuchungen sowie weiterer Mineralisierungsbohrungen im Anschluss an die kürzlich abgeschlossenen Arbeiten. Die Bohrungen werden voraussichtlich in der zweiten Hälfte dieses Jahres aufgenommen.

Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, sagte: Wir sind mit den Fortschritten von Western Tethyan bei Slivova sehr zufrieden. Das Team von WTR hat die Erwartungen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts mit Leichtigkeit erfüllt, sowohl was die Aufwertung der Mineralressourcen als auch die positiven sozialen und ökologischen Aspekte betrifft. Wir freuen uns auf die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen und auf die Fortsetzung der Aktivitäten im Gebiet Slivova auf einem hohen Niveau.

Mentor Demi, Managing Director von Western Tethyan Resources, erklärte: Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir offiziell eine 51%ige Beteiligung am Goldprojekt Slivova erworben haben und auf dem besten Weg sind, unsere Beteiligung auf 75 % zu erhöhen. Als wir im Jahr 2022 die Earn-in-Vereinbarung für dieses Projekt abgeschlossen haben, erkannten wir sein bedeutendes Wachstumspotenzial und die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer rentablen Mine ausgebaut werden kann. Unsere vorläufige wirtschaftliche Bewertung hat das beträchtliche Potenzial des Projekts hervorgehoben, und das jüngste Bohrprogramm (786,4 Meter in drei Bohrungen) hat die geologische Erweiterung bestätigt. Während die Analyseergebnisse dieser Bohrungen noch ausstehen, arbeitet das WTR-Team weiter an der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung sowie an der Mineralexploration innerhalb der Lizenz Slivova und der nahegelegenen von WTR beantragten Lizenzen, wo bemerkenswerte geologische und geochemische Anomalien festgestellt wurden.

Dr. Kerim ener, Managing Director von Ariana Resources, kommentierte: Dies ist ein großartiges Ergebnis für Western Tethyan und unsere längerfristigen Entwicklungspläne im Kosovo. Wir freuen uns darauf, die nächsten Phasen der Projektentwicklung bei Slivova voranzutreiben. Das Projekt stellt das am weitesten fortgeschrittene Goldprojekt im Kosovo dar und ist bereit, in eine Vormachbarkeitsstudie überzugehen. Unsere vorläufige wirtschaftliche Bewertung im Jahr 2023 ergab auf Grundlage eines angenommenen Goldpreises von 1.835 USD pro Unze eine positive Wirtschaftlichkeit. Bei der derzeitigen Entwicklung des Goldpreises ist dieses Projekt in der Lage, rasch bis zur Machbarkeit und Finanzierung voranzukommen. Wir untersuchen verschiedene Möglichkeiten, um dieses Ergebnis zu erreichen.

Western Tethyan Resources ist ein im Vereinigten Königreich registriertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Südosteuropa. Das Unternehmen hat eine strategische Allianz mit Newmont Corporation und Ariana Resources und konzentriert sich derzeit auf die Exploration nach bedeutenden Kupfer-Gold-Lagerstätten im magmatischen Komplex Lecce und im Vardar-Gürtel. Das Unternehmen evaluiert derzeit einige andere Explorationsprojektmöglichkeiten in Osteuropa und zielt dabei auf Kupfer-Gold-Lagerstätten im Bereich des porphyrisch-epithermalen Übergangs ab.

Ariana Resources ist ein am AIM notiertes Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das durch seine Beteiligungen an aktiven Bergbauprojekten und Investitionen in Explorationsunternehmen eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten für seine Aktionäre vorweisen kann. Zu den aktuellen Beteiligungen des Unternehmens gehören ein großes Golderschließungsprojekt in Simbabwe, eine Goldproduktionsstätte in der Türkei sowie Kupfer-Gold-Explorations- und Erschließungsprojekte in Zypern und im Kosovo. Ariana hält 76 % der Anteile an Western Tethyan Resources.

Avrupa Minerals Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Junior-Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung von Mineralvorkommen konzentriert und ein hybrides Geschäftsmodell zur Generierung von Prospektionsgebieten verfolgt. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an einer Konzession in Portugal, das VMS-Projekt Alvalade. Das Unternehmen besitzt eine zu 49 % unternehmenseigene Explorationskonzession für das Goldprojekt Slivova im Kosovo, das in Option an Western Tethyan Resources vergeben ist, und treibt sechs Prospektionsgebiete in Mittelfinnland im Rahmen seiner Partnerschaft mit Akkerman Finland Oy aktiv voran. Avrupa konzentriert sich bei der Projekterstellung auf politisch stabile und aussichtsreiche Regionen in Europa, zu denen derzeit Portugal, Finnland und der Kosovo gehören. Das Unternehmen sucht und entwickelt weiterhin andere Möglichkeiten in Europa.

Weitere Informationen erhalten Sie über Avrupa Minerals Ltd. unter der Telefonnummer 1-604-687-3520 oder auf unserer Website unter www.avrupaminerals.com.

Für das Board:

Paul W. Kuhn

Paul W. Kuhn, President & Direktor

410 – 325 Howe Street

Vancouver, BC Kanada V6C 1Z7

T: (604) 687-3520

F: (888) 889-4874

Diese Pressemitteilung wurde vom Management des Unternehmens erstellt, welches auch die volle Verantwortung für deren Inhalt übernimmt. Paul W. Kuhn, President und CEO von Avrupa Minerals, ein lizenzierter Fachgeologe und eingetragenes Mitglied der Society of Mining Engineers, ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators. Er hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft. Herr Kuhn hat als qualifizierter Sachverständiger die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung nicht nur geprüft, sondern diese auch zusammengestellt bzw. die Zusammenstellung beaufsichtigt und genehmigt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

