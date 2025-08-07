Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada

Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. (Axcap oder das Unternehmen) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.

Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:

· 18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228 m, einschließlich:

o 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.

· 10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.

Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.

Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.

Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen

Geologische Bedeutung

Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.

Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).

Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen

Kommentar der Unternehmensleitung

Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.

Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.

Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.

Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.

Qualifizierte Person

Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten könnten, dürften, sollten oder würden. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Vollständige Angaben zum Bohrloch:

Bohrlochansatz

Bohrloch-Nr Koordinatensystem Easting Northing Höhe Azimut Neigung Depth

CV25-002C NAD 83 UTM Zone 11 477697.8 4505993 1527.055 Vertikal 1449

von Cu Final

Bohrloch ID (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) (ppm)

CV25-002C 228,296 229,667 0,72 1,0 97

CV25-002C 229,667 231,191 2,92 1,1 317

CV25-002C 231,191 232,715 2,19 0,6 70

CV25-002C 232,715 233,782 1,01 1,0 55

CV25-002C 233,782 234,514 6,38 2,0 94

CV25-002C 234,514 235,916 0,71 0,6 22

CV25-002C 235,916 237,44 1,54 0,8 85

CV25-002C 237,44 238,049 1,47 0,8 95

CV25-002C 238,049 239,573 2,50 0,8 68

CV25-002C 239,573 241,097 3,81 1,0 199

CV25-002C 241,097 242,621 0,61 0,6 130

CV25-002C 242,621 243,536 0,73 4,0 734

CV25-002C 243,536 244,938 0,52 0,9 158

CV25-002C 244,938 246,309 0,59 0,9 272

Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) Cu Final

(ppm)

CV25-002C

925,161 925,679 0,29 1,2 855

CV25-002C

925,679 926,716 0,467 1,2 1045

CV25-002C

926,716 928,026 1,81 7,7 6740

CV25-002C

928,026 928,636 0,665 1,9 1685

CV25-002C

928,636 929,124 1,15 1,2 662

CV25-002C

929,124 930,556 0,487 1,2 883

CV25-002C

930,556 931,379 0,443 2,1 1605

CV25-002C

931,379 932,08 1,505 6,2 7690

CV25-002C

932,08 933,543 1,76 3,3 4250

CV25-002C

933,543 934,122 0,843 2,7 2890

CV25-002C

934,122 935,585 0,51 2,1 2090

CV25-002C

935,585 936,5 2,44 7,5 10350

CV25-002C

936,5 937,567 1,21 2,4 3420

CV25-002C

937,567 938,816 0,258 1,4 1535

CV25-002C

938,816 939,517 0,106 0,8 588

CV25-002C

939,517 940,919 0,135 0,6 421

CV25-002C

940,919 942,443 0,25 1,8 1155

CV25-002C

942,443 943,967 0,052 0,25 109

CV25-002C

943,967 945,491 0,153 0,8 661

CV25-002C

945,491 947,015 0,105 0,7 363

CV25-002C

947,015 948,052 0,073 0,5 394

CV25-002C

948,052 949,301 0,288 0,25 486

CV25-002C

949,301 949,942 0,734 0,6 731

CV25-002C

949,942 950,978 0,3 0,25 374

CV25-002C

950,978 952,045 0,243 0,6 126

CV25-002C

952,045 952,654 0,31 0,5 227

CV25-002C

952,654 954,087 0,42 0,25 162

CV25-002C

954,087 954,818 0,691 0,25 61

CV25-002C

954,818 955,977 0,157 0,25 198

CV25-002C

955,977 956,708 0,339 0,7 313

CV25-002C

956,708 957,805 0,444 0,6 487

CV25-002C

957,805 958,354 0,063 0,25 110

CV25-002C

958,354 959,299 0,114 0,25 101

CV25-002C

959,299 959,97 0,315 0,25 209

CV25-002C

959,97 961,28 0,07 0,25 300

CV25-002C

961,28 962,56 0,025 0,25 155

CV25-002C

962,56 963,81 0,006 0,25 84

CV25-002C

963,81 964,176 0,101 0,25 478

CV25-002C

964,176 965,212 0,027 0,25 133

CV25-002C

965,212 965,883 0,05 0,25 151

CV25-002C

965,883 966,279 0,03 0,25 242

CV25-002C

966,279 967,468 0,323 0,25 503

CV25-002C

967,468 968,931 0,062 0,25 185

CV25-002C

968,931 969,754 0,248 0,8 819

CV25-002C

969,754 971,186 0,211 1,2 1395

CV25-002C

971,186 971,918 0,058 0,7 402

CV25-002C

971,918 972,405 0,055 0,25 189

CV25-002C

972,405 973,289 0,506 0,5 417

CV25-002C

973,289 973,777 0,207 1 715

CV25-002C

973,777 974,966 0,22 0,25 161

CV25-002C

974,966 975,911 0,108 0,25 113

CV25-002C

975,911 977,252 0,375 0,8 528

CV25-002C

977,252 978,349 0,373 0,8 537

CV25-002C

978,349 978,959 0,058 0,5 213

CV25-002C

978,959 979,934 0,069 0,5 282

CV25-002C

979,934 980,452 0,027 0,25 149

CV25-002C

980,452 981,61 0,188 0,6 502

CV25-002C

981,61 982,769 0,114 0,8 596

CV25-002C

982,769 983,5 0,19 0,5 506

CV25-002C

983,5 984,445 0,172 0,9 599

CV25-002C

984,445 985,237 0,095 0,7 476

CV25-002C

985,237 985,634 0,058 0,25 218

CV25-002C

985,634 986,091 0,154 0,25 267

CV25-002C

986,091 987,005 0,08 0,25 148

CV25-002C

987,005 988,316 0,155 0,5 343

CV25-002C

988,316 989,627 0,096 0,25 197

CV25-002C

989,627 990,663 0,026 0,25 125

CV25-002C

990,663 991,577 0,127 1,3 555

CV25-002C

991,577 993,193 0,276 1,7 1005

CV25-002C

993,193 994,199 0,51 1,8 1505

CV25-002C

994,199 994,564 0,132 2,5 588

CV25-002C

994,564 995,296 0,129 2,1 583

CV25-002C

995,296 996,637 0,115 2,6 1415

CV25-002C

996,637 997,582 0,045 0,25 250

CV25-002C

997,582 998,405 0,054 0,9 495

CV25-002C

998,405 1000,234 0,188 1 552

CV25-002C

1000,234 1001,3 0,116 1,2 604

CV25-002C

1001,3 1002,002 0,036 0,5 306

CV25-002C

1002,002 1002,55 0,1 0,6 327

CV25-002C

1002,55 1003,343 0,057 0,7 250

CV25-002C

1003,343 1004,257 0,335 2,2 897

CV25-002C

1004,257 1005,232 0,29 1,5 997

CV25-002C

1005,232 1006,086 0,084 0,25 456

CV25-002C

1006,086 1006,756 0,441 3,2 2510

CV25-002C

1006,756 1007,549 0,349 2,8 2050

CV25-002C

1007,549 1008,981 0,161 1,3 843

CV25-002C

1008,981 1009,682 0,362 2,2 1490

CV25-002C

1009,682 1010,475 0,084 1 639

CV25-002C

1010,475 1011,115 0,102 1,3 475

CV25-002C

1011,115 1011,725 0,069 0,6 417

CV25-002C

1011,725 1012,09 0,396 2,1 1550

CV25-002C

1012,09 1012,852 0,251 1,7 811

CV25-002C

1012,852 1013,858 0,316 1,5 708

CV25-002C

1013,858 1014,864 0,25 1,8 1290

CV25-002C

1014,864 1015,474 0,229 1,9 1345

CV25-002C

1015,474 1016,784 0,395 1,3 879

CV25-002C

1016,784 1017,668 0,369 3,5 3370

CV25-002C

1017,668 1018,522 0,111 1,2 1145

CV25-002C

1018,522 1019,223 0,109 0,7 437

CV25-002C

1019,223 1019,771 0,136 1 894

CV25-002C

1019,771 1020,472 0,07 0,8 531

CV25-002C

1020,472 1021,661 0,391 1,9 1595

CV25-002C

1021,661 1022,149 0,188 1,1 576

CV25-002C

1022,149 1023,399 0,083 0,8 483

CV25-002C

1023,399 1024,679 0,04 0,5 293

CV25-002C

1024,679 1025,563 0,222 2,6 2230

CV25-002C

1025,563 1026,386 0,049 1,6 509

CV25-002C

1026,386 1027,3 0,024 0,25 268

CV25-002C

1027,3 1028,245 0,106 1 772

CV25-002C

1028,245 1029,037 0,074 1,6 1135

CV25-002C

1029,037 1029,982 1,38 4,8 4740

CV25-002C

1029,982 1031,08 0,029 0,25 250

CV25-002C

1031,08 1032,207 0,338 0,9 633

CV25-002C

1032,207 1033,274 0,064 0,8 253

CV25-002C

1033,274 1034,432 0,09 1,8 1175

CV25-002C

1034,432 1035,712 0,095 1,2 956

CV25-002C

1035,712 1036,322 0,093 1,3 1005

CV25-002C

1036,322 1037,267 0,075 2,2 600

CV25-002C

1037,267 1037,998 0,147 1,8 2170

CV25-002C

1037,998 1039,065 0,154 3,5 3490

CV25-002C

1039,065 1039,705 0,039 0,5 243

CV25-002C

1039,705 1041,199 0,187 1,8 1600

CV25-002C

1041,199 1041,656 0,093 1,4 1150

CV25-002C

1041,656 1043,18 0,169 2,1 1700

CV25-002C

1043,18 1043,668 0,13 1,5 1145

CV25-002C

1043,668 1044,613 0,18 1,5 1095

CV25-002C

1044,613 1045,344 0,22 1,4 1305

CV25-002C

1045,344 1046,533 0,028 0,25 246

CV25-002C

1046,533 1046,99 0,254 2 1820

CV25-002C

1046,99 1048,118 0,102 0,8 601

CV25-002C

1048,118 1049,002 0,023 0,25 93

CV25-002C

1049,002 1049,947 0,173 1,2 1155

CV25-002C

1049,947 1050,77 0,621 5,1 5940

CV25-002C

1050,77 1051,196 0,308 3,3 3730

CV25-002C

1051,196 1052,477 0,032 0,25 137

CV25-002C

1052,477 1053,574 0,075 0,5 356

CV25-002C

1053,574 1054,061 0,074 1,2 976

CV25-002C

1054,061 1055,006 0,157 0,6 687

CV25-002C

1055,006 1055,829 0,301 3,6 3930

CV25-002C

1055,829 1057,262 0,048 1 2280

CV25-002C

1057,262 1058,755 0,085 0,7 1065

CV25-002C

1058,755 1059,7 0,205 1,3 1205

CV25-002C

1059,7 1060,31 0,261 2,1 1435

CV25-002C

1060,31 1061,681 0,181 0,25 225

CV25-002C

1061,681 1063,205 0,146 0,7 764

CV25-002C

1063,205 1064,608 0,516 1,1 697

CV25-002C

1064,608 1066,193 0,298 0,5 518

CV25-002C

1066,193 1067,717 1,035 0,8 510

CV25-002C

1067,717 1069,241 0,319 1 706

CV25-002C

1069,241 1070,795 0,543 0,8 443

CV25-002C

1070,795 1072,289 0,745 0,5 144

CV25-002C

1072,289 1073,813 0,188 0,25 81

CV25-002C

1073,813 1075,337 1,065 0,5 148

CV25-002C

1075,337 1076,099 1,71 0,25 230

CV25-002C

1076,099 1076,495 0,551 5,1 2270

CV25-002C

1076,495 1077,348 0,157 0,25 336

CV25-002C

1077,348 1077,897 0,1 7 8080

CV25-002C

1077,897 1078,994 0,379 0,25 58

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

