  • Axcap entdeckt weiterhin neue hochgradige Zonen auf dem Goldprojekt Converse in Nevada

    Vancouver, BC – 7. August 2025 / IRW-Press / Axcap Ventures Inc. (Axcap oder das Unternehmen) (CSE: AXCP, OTCQB: AXCVF, FWB: A6V) freut sich, die Analyseergebnisse der zweiten Bohrung (CV25-002C) seines laufenden Explorationsprogramms auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Converse in Nevada bekannt zu geben.

    Wichtigste Ergebnisse aus Bohrung CV25-002C:
    · 18,01 Meter mit 1,75 g/t Gold, 1,05 g/t Silber und 0,02 % Kupfer innerhalb der Havallah-Abfolge ab 228 m, einschließlich:
    o 11,43 Meter mit 2,40 g/t Gold, 0,91 g/t Silber und 0,01 % Kupfer.
    · 10,85 Meter mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer ab 925 m.

    Die Bohrung durchteufte erfolgreich die Havallah-Abfolge und durchteufte die Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung (Abbildung 1). Dies ist die erste Bestätigung dieser günstigen Wirtsgesteine in der Tiefe des Konzessionsgebietes und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Validierung des Strukturmodells des Unternehmens dar, mit Intrusionen in Zusammenhang stehende Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen abzielt.

    Nach dem CV25-001C-Abschnitt von 10,85 Metern mit einem Gehalt von 5,45 g/t Gold bestätigt Bohrung CV25-002C das Vorhandensein höhergradiger Zonen sowohl innerhalb als auch in der Nähe der bestehenden Ressource in der Tagebaugrube (330 Mio. t mit 0,525 g/t Au, M&I). Zusammen unterstreichen diese Bohrungen das Potenzial für eine Verbesserung des Gehalts innerhalb der aktuellen Ressource und heben das erhebliche Explorationspotenzial in der Tiefe und entlang der Lagerstättenränder hervor.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80641/250806_Axcap_Continues__De_PRcom.001.jpeg

    Abbildung 1. Längsschnitt durch Converse – Blick nach Westen

    Geologische Bedeutung

    Die Golconda-Überschiebung ist ein bedeutendes strukturelles Merkmal, das mit mehreren großen Goldsystemen in Nevada in Zusammenhang steht, darunter die Minen Marigold und Lonetree. Die Bohrungen von Axcap bestätigen, dass die Antler Peak-Formation, ein bekanntes Wirtsgestein für die Mineralisierung dieser Lagerstätten, unterhalb der aktuellen Converse-Ressource vorhanden ist. Ein mächtiger Abschnitt von 153,83 Metern mit 0,30 g/t Gold, 1,22 g/t Silber und 0,10 % Kupfer innerhalb der Antler Peak-Formation enthielt den hervorgehobenen Abschnitt von 10,85 Metern mit 1,18 g/t Gold, 3,55 g/t Silber und 0,39 % Kupfer.

    Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das Verständnis der lithostrukturellen Architektur bei Converse. Die Geologie entspricht nun eindeutig derjenigen regionaler Tier-1-Lagerstätten wie Phoenix, Fortitude und Marigold, wo sich die Goldmineralisierung entlang und unterhalb der Golconda-Überschiebung in reaktiven Gesteinen im Zentrum der Kontinentalplatte konzentriert (Abbildung 2).
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80641/250806_Axcap_Continues__De_PRcom.002.jpeg

    Abbildung 2. Profilschnitt des Abschnitts aus dem Antier Peak-Kalkstein – Blick nach Westen

    Kommentar der Unternehmensleitung

    Die Bestätigung des Vorkommens der Antler Peak-Formation unterhalb der Golconda-Überschiebung ist ein wichtiger Meilenstein für die Erschließung des tiefer liegenden Potenzials bei Converse, kommentierte Blake McLaughlin, Vice President Exploration von Axcap Ventures. Wir freuen uns darauf, dieses vielversprechende Ziel weiter zu erkunden und das darin verborgene Potenzial zu demonstrieren.

    Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

    Die Bohrungen werden entweder mit einem PQ-Bohrmeißel oder mit einer RC-Anlage durch die Deckschicht vorgebohrt. Die Bohrdurchmesser werden auf HQ reduziert, wenn die Bohrung in tieferen, festeren Boden vordringt. Die mit Kernbohrgeräten gewonnenen Bohrkerne werden vom Bohrunternehmen hydraulisch aus den Kernrohren extrahiert, zur einheitlichen Ausrichtung markiert und in Kernkisten mit entsprechenden Tiefenmarkierungen gelegt. Die vollen Kernkisten werden dann versiegelt, bevor sie vom Axcap-Personal zum Carlin Coreshack transportiert werden.

    Der Kern wird bearbeitet, geologisch und geotechnisch protokolliert, auf die Kerngewinnung überprüft, fotografiert und für die Bestimmung des spezifischen Gewichts, geotechnische Untersuchungen und Analysen markiert. Der Kern wird vor Ort im Coreshack halbiert, die Kernhälften werden in Plastiktüten verpackt, mit Kabelbindern verschlossen, in Jutesäcke gepackt und für den Transport zur Probenaufbereitungsanlage von ALS Global in Elko, Nevada, versiegelt. Die Probenaufbereitung erfolgt gemäß dem ALS Global-Code PREP-31Y. Nach der Aufbereitung werden die Proben von ALS Global intern an das Analyseslabor in Reno (Nevada) versandt. Die primären Analysemethoden sind die ALS Global-Codes Au-AA23 und ME-ICP61. Die Methoden für Gold über den Grenzwerten sind Au-GRA21 und Au-SCR21 (Überschreitungsgrenzwerte sind 3 ppm bzw. 10 ppm). ALS Global ist ein unabhängiges, ISO-zertifiziertes Labor, das über seine Rolle als unabhängiger Analysedienstleister hinaus in keiner Verbindung zu Axcap Ventures steht. Die einbehaltene Kernprobe wird in einem umzäunten Hof gelagert, bis sie zum Lagerhaus des Unternehmens in Lovelock, Nevada, transportiert wird.

    Die Qualitätssicherung und -kontrolle erfolgt bei der Eingabe jedes Zertifikats in die GeoSequel-Datenbank von Axcap. Für grobe Blindproben und alle verwendeten zertifizierten Referenzmaterialien werden Leistungsdiagramme erstellt. Axcap verwendet für das Converse-Projekt die OREAS-Standards. Die Leistungsdiagramme werden auch hinsichtlich der Laborvorbereitung von ALS und der Pulverduplikatproben auf Webtrieve überprüft, um mögliche analytische Probleme mit Grobgold zu identifizieren. Grobe Blindproben, die mehr als das Zehnfache der unteren Nachweisgrenze (LDL) der Au-AA23-Methode überschreiten, werden erneut analysiert.

    Für zertifizierte Referenzmaterialien gilt der zertifizierte Mittelwert als Zielwert. Die zertifizierte Standardabweichung wird zur Berechnung des akzeptablen Bereichs verwendet. Der akzeptable Bereich ist definiert als 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Mittelwert.

    Qualifizierte Person

    Herr Blake Mclaughlin, P.Geo., registriert bei Professional Geoscientists Ontario, ist Vice President of Exploration des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards for Disclosure for Mineral Projects. Herr Mclaughlin hat die Daten durch Besichtigungen vor Ort, die Untersuchung von Bohrkernen, die Überprüfung der Original-Analysezertifikate und die Bestätigung der QA/QC-Protokolle überprüft. Während des Überprüfungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt, und die Daten werden für die Zwecke dieser Offenlegung als zuverlässig angesehen.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
    Blake McLaughlin, VP Exploration
    bmclaughlin@axcapventures.ca
    info@axcapventures.ca
    www.axcapventures.ca

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Tatsachen und werden im Allgemeinen – jedoch nicht ausschließlich – durch Begriffe wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell sowie ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht. Ebenso durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, eintreten könnten, dürften, sollten oder würden. Solche Aussagen beziehen sich insbesondere – aber nicht ausschließlich – auf die Strategien, Erwartungen, geplanten Aktivitäten oder künftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich geplanter Explorationsprogramme auf dem Converse-Projekt und der daraus erwarteten Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen.

    Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen können. Eine Vielzahl von Risiken, Unsicherheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den operativen Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; operative Risiken bei der Exploration, Verzögerungen oder Änderungen bei den Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionskosten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen der Arbeitskosten und anderer Kosten und Aufwendungen oder der Ausrüstung oder Prozesse, um wie erwartet zu operieren, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste enthält nicht alle Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Weitere Informationen zu zusätzlichen Risikofaktoren finden Sie im Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. April 2025 und den darin genannten Dokumenten, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen der Unternehmensleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

    Vollständige Angaben zum Bohrloch:

    Bohrlochansatz
    Bohrloch-Nr Koordinatensystem Easting Northing Höhe Azimut Neigung Depth
    CV25-002C NAD 83 UTM Zone 11 477697.8 4505993 1527.055 Vertikal 1449

    von Cu Final
    Bohrloch ID (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) (ppm)
    CV25-002C 228,296 229,667 0,72 1,0 97
    CV25-002C 229,667 231,191 2,92 1,1 317
    CV25-002C 231,191 232,715 2,19 0,6 70
    CV25-002C 232,715 233,782 1,01 1,0 55
    CV25-002C 233,782 234,514 6,38 2,0 94
    CV25-002C 234,514 235,916 0,71 0,6 22
    CV25-002C 235,916 237,44 1,54 0,8 85
    CV25-002C 237,44 238,049 1,47 0,8 95
    CV25-002C 238,049 239,573 2,50 0,8 68
    CV25-002C 239,573 241,097 3,81 1,0 199
    CV25-002C 241,097 242,621 0,61 0,6 130
    CV25-002C 242,621 243,536 0,73 4,0 734
    CV25-002C 243,536 244,938 0,52 0,9 158
    CV25-002C 244,938 246,309 0,59 0,9 272

    Bohrloch ID Von (m) Bis (m) Au Final (g/t) Ag Final (g/t) Cu Final
    (ppm)
    CV25-002C
    925,161 925,679 0,29 1,2 855
    CV25-002C
    925,679 926,716 0,467 1,2 1045
    CV25-002C
    926,716 928,026 1,81 7,7 6740
    CV25-002C
    928,026 928,636 0,665 1,9 1685
    CV25-002C
    928,636 929,124 1,15 1,2 662
    CV25-002C
    929,124 930,556 0,487 1,2 883
    CV25-002C
    930,556 931,379 0,443 2,1 1605
    CV25-002C
    931,379 932,08 1,505 6,2 7690
    CV25-002C
    932,08 933,543 1,76 3,3 4250
    CV25-002C
    933,543 934,122 0,843 2,7 2890
    CV25-002C
    934,122 935,585 0,51 2,1 2090
    CV25-002C
    935,585 936,5 2,44 7,5 10350
    CV25-002C
    936,5 937,567 1,21 2,4 3420
    CV25-002C
    937,567 938,816 0,258 1,4 1535
    CV25-002C
    938,816 939,517 0,106 0,8 588
    CV25-002C
    939,517 940,919 0,135 0,6 421
    CV25-002C
    940,919 942,443 0,25 1,8 1155
    CV25-002C
    942,443 943,967 0,052 0,25 109
    CV25-002C
    943,967 945,491 0,153 0,8 661
    CV25-002C
    945,491 947,015 0,105 0,7 363
    CV25-002C
    947,015 948,052 0,073 0,5 394
    CV25-002C
    948,052 949,301 0,288 0,25 486
    CV25-002C
    949,301 949,942 0,734 0,6 731
    CV25-002C
    949,942 950,978 0,3 0,25 374
    CV25-002C
    950,978 952,045 0,243 0,6 126
    CV25-002C
    952,045 952,654 0,31 0,5 227
    CV25-002C
    952,654 954,087 0,42 0,25 162
    CV25-002C
    954,087 954,818 0,691 0,25 61
    CV25-002C
    954,818 955,977 0,157 0,25 198
    CV25-002C
    955,977 956,708 0,339 0,7 313
    CV25-002C
    956,708 957,805 0,444 0,6 487
    CV25-002C
    957,805 958,354 0,063 0,25 110
    CV25-002C
    958,354 959,299 0,114 0,25 101
    CV25-002C
    959,299 959,97 0,315 0,25 209
    CV25-002C
    959,97 961,28 0,07 0,25 300
    CV25-002C
    961,28 962,56 0,025 0,25 155
    CV25-002C
    962,56 963,81 0,006 0,25 84
    CV25-002C
    963,81 964,176 0,101 0,25 478
    CV25-002C
    964,176 965,212 0,027 0,25 133
    CV25-002C
    965,212 965,883 0,05 0,25 151
    CV25-002C
    965,883 966,279 0,03 0,25 242
    CV25-002C
    966,279 967,468 0,323 0,25 503
    CV25-002C
    967,468 968,931 0,062 0,25 185
    CV25-002C
    968,931 969,754 0,248 0,8 819
    CV25-002C
    969,754 971,186 0,211 1,2 1395
    CV25-002C
    971,186 971,918 0,058 0,7 402
    CV25-002C
    971,918 972,405 0,055 0,25 189
    CV25-002C
    972,405 973,289 0,506 0,5 417
    CV25-002C
    973,289 973,777 0,207 1 715
    CV25-002C
    973,777 974,966 0,22 0,25 161
    CV25-002C
    974,966 975,911 0,108 0,25 113
    CV25-002C
    975,911 977,252 0,375 0,8 528
    CV25-002C
    977,252 978,349 0,373 0,8 537
    CV25-002C
    978,349 978,959 0,058 0,5 213
    CV25-002C
    978,959 979,934 0,069 0,5 282
    CV25-002C
    979,934 980,452 0,027 0,25 149
    CV25-002C
    980,452 981,61 0,188 0,6 502
    CV25-002C
    981,61 982,769 0,114 0,8 596
    CV25-002C
    982,769 983,5 0,19 0,5 506
    CV25-002C
    983,5 984,445 0,172 0,9 599
    CV25-002C
    984,445 985,237 0,095 0,7 476
    CV25-002C
    985,237 985,634 0,058 0,25 218
    CV25-002C
    985,634 986,091 0,154 0,25 267
    CV25-002C
    986,091 987,005 0,08 0,25 148
    CV25-002C
    987,005 988,316 0,155 0,5 343
    CV25-002C
    988,316 989,627 0,096 0,25 197
    CV25-002C
    989,627 990,663 0,026 0,25 125
    CV25-002C
    990,663 991,577 0,127 1,3 555
    CV25-002C
    991,577 993,193 0,276 1,7 1005
    CV25-002C
    993,193 994,199 0,51 1,8 1505
    CV25-002C
    994,199 994,564 0,132 2,5 588
    CV25-002C
    994,564 995,296 0,129 2,1 583
    CV25-002C
    995,296 996,637 0,115 2,6 1415
    CV25-002C
    996,637 997,582 0,045 0,25 250
    CV25-002C
    997,582 998,405 0,054 0,9 495
    CV25-002C
    998,405 1000,234 0,188 1 552
    CV25-002C
    1000,234 1001,3 0,116 1,2 604
    CV25-002C
    1001,3 1002,002 0,036 0,5 306
    CV25-002C
    1002,002 1002,55 0,1 0,6 327
    CV25-002C
    1002,55 1003,343 0,057 0,7 250
    CV25-002C
    1003,343 1004,257 0,335 2,2 897
    CV25-002C
    1004,257 1005,232 0,29 1,5 997
    CV25-002C
    1005,232 1006,086 0,084 0,25 456
    CV25-002C
    1006,086 1006,756 0,441 3,2 2510
    CV25-002C
    1006,756 1007,549 0,349 2,8 2050
    CV25-002C
    1007,549 1008,981 0,161 1,3 843
    CV25-002C
    1008,981 1009,682 0,362 2,2 1490
    CV25-002C
    1009,682 1010,475 0,084 1 639
    CV25-002C
    1010,475 1011,115 0,102 1,3 475
    CV25-002C
    1011,115 1011,725 0,069 0,6 417
    CV25-002C
    1011,725 1012,09 0,396 2,1 1550
    CV25-002C
    1012,09 1012,852 0,251 1,7 811
    CV25-002C
    1012,852 1013,858 0,316 1,5 708
    CV25-002C
    1013,858 1014,864 0,25 1,8 1290
    CV25-002C
    1014,864 1015,474 0,229 1,9 1345
    CV25-002C
    1015,474 1016,784 0,395 1,3 879
    CV25-002C
    1016,784 1017,668 0,369 3,5 3370
    CV25-002C
    1017,668 1018,522 0,111 1,2 1145
    CV25-002C
    1018,522 1019,223 0,109 0,7 437
    CV25-002C
    1019,223 1019,771 0,136 1 894
    CV25-002C
    1019,771 1020,472 0,07 0,8 531
    CV25-002C
    1020,472 1021,661 0,391 1,9 1595
    CV25-002C
    1021,661 1022,149 0,188 1,1 576
    CV25-002C
    1022,149 1023,399 0,083 0,8 483
    CV25-002C
    1023,399 1024,679 0,04 0,5 293
    CV25-002C
    1024,679 1025,563 0,222 2,6 2230
    CV25-002C
    1025,563 1026,386 0,049 1,6 509
    CV25-002C
    1026,386 1027,3 0,024 0,25 268
    CV25-002C
    1027,3 1028,245 0,106 1 772
    CV25-002C
    1028,245 1029,037 0,074 1,6 1135
    CV25-002C
    1029,037 1029,982 1,38 4,8 4740
    CV25-002C
    1029,982 1031,08 0,029 0,25 250
    CV25-002C
    1031,08 1032,207 0,338 0,9 633
    CV25-002C
    1032,207 1033,274 0,064 0,8 253
    CV25-002C
    1033,274 1034,432 0,09 1,8 1175
    CV25-002C
    1034,432 1035,712 0,095 1,2 956
    CV25-002C
    1035,712 1036,322 0,093 1,3 1005
    CV25-002C
    1036,322 1037,267 0,075 2,2 600
    CV25-002C
    1037,267 1037,998 0,147 1,8 2170
    CV25-002C
    1037,998 1039,065 0,154 3,5 3490
    CV25-002C
    1039,065 1039,705 0,039 0,5 243
    CV25-002C
    1039,705 1041,199 0,187 1,8 1600
    CV25-002C
    1041,199 1041,656 0,093 1,4 1150
    CV25-002C
    1041,656 1043,18 0,169 2,1 1700
    CV25-002C
    1043,18 1043,668 0,13 1,5 1145
    CV25-002C
    1043,668 1044,613 0,18 1,5 1095
    CV25-002C
    1044,613 1045,344 0,22 1,4 1305
    CV25-002C
    1045,344 1046,533 0,028 0,25 246
    CV25-002C
    1046,533 1046,99 0,254 2 1820
    CV25-002C
    1046,99 1048,118 0,102 0,8 601
    CV25-002C
    1048,118 1049,002 0,023 0,25 93
    CV25-002C
    1049,002 1049,947 0,173 1,2 1155
    CV25-002C
    1049,947 1050,77 0,621 5,1 5940
    CV25-002C
    1050,77 1051,196 0,308 3,3 3730
    CV25-002C
    1051,196 1052,477 0,032 0,25 137
    CV25-002C
    1052,477 1053,574 0,075 0,5 356
    CV25-002C
    1053,574 1054,061 0,074 1,2 976
    CV25-002C
    1054,061 1055,006 0,157 0,6 687
    CV25-002C
    1055,006 1055,829 0,301 3,6 3930
    CV25-002C
    1055,829 1057,262 0,048 1 2280
    CV25-002C
    1057,262 1058,755 0,085 0,7 1065
    CV25-002C
    1058,755 1059,7 0,205 1,3 1205
    CV25-002C
    1059,7 1060,31 0,261 2,1 1435
    CV25-002C
    1060,31 1061,681 0,181 0,25 225
    CV25-002C
    1061,681 1063,205 0,146 0,7 764
    CV25-002C
    1063,205 1064,608 0,516 1,1 697
    CV25-002C
    1064,608 1066,193 0,298 0,5 518
    CV25-002C
    1066,193 1067,717 1,035 0,8 510
    CV25-002C
    1067,717 1069,241 0,319 1 706
    CV25-002C
    1069,241 1070,795 0,543 0,8 443
    CV25-002C
    1070,795 1072,289 0,745 0,5 144
    CV25-002C
    1072,289 1073,813 0,188 0,25 81
    CV25-002C
    1073,813 1075,337 1,065 0,5 148
    CV25-002C
    1075,337 1076,099 1,71 0,25 230
    CV25-002C
    1076,099 1076,495 0,551 5,1 2270
    CV25-002C
    1076,495 1077,348 0,157 0,25 336
    CV25-002C
    1077,348 1077,897 0,1 7 8080
    CV25-002C
    1077,897 1078,994 0,379 0,25 58

    Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Axcap Ventures Inc.
    Blake McLaughlin
    488 – 1090 West Georgia Street
    V6E 3V7 Vancouver, BC
    Kanada

    email : info@axcapventures.ca

    Pressekontakt:

    Axcap Ventures Inc.
    Blake McLaughlin
    488 – 1090 West Georgia Street
    V6E 3V7 Vancouver, BC

    email : info@axcapventures.ca


