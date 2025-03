Azincourt Energy schließt Datenerfassung und -verarbeitung bei vielversprechendem Uranprojekt Snegamook ab

Vancouver B.C., 18. März 2025 / IRW-Press / AZINCOURT ENERGY CORP. (Azincourt oder das Unternehmen) (TSX-V: AAZ, OTC: AZURF) freut sich bekannt zu geben, dass es die Erfassung und die Verarbeitung der historischen Daten für sein kürzlich erworbenes Uranprojekt Snegamook (das Projekt Snegamook oder das Projekt) in der Provinz Neufundland und Labrador abgeschlossen hat.

ZUSAMMENFASSUNG

– Das Projekt Snegamook enthält bekannte Uranmineralisierungen und befindet sich in einer strategisch günstigen Position in der Nähe mehrerer bedeutsamer Uranentdeckungen, einschließlich Two Time, Moran, Kitts und Jacques Lake.

– Historische Bohrungen von Silver Spruce Resources beim Projekt Snegamook (2006 bis 2008) wiesen auf mehrere Linsen mit einer Uranmineralisierung auf einer Streichlänge von 300 m und bis in eine vertikale Tiefe von 200 m hin, mit Gehalten zwischen 225 und 771 ppm UO. Manche Zonen enthalten hochgradigere Urankonzentrationen (z. B. 0,11 % UO auf 3 m).

– Eine vorläufige Ressourcenschätzung, die nicht den Bestimmungen von NI 43-101 entspricht, wurde im Jahr 2008 abgeschlossen, jedoch niemals offiziell eingereicht.

– Azincourt ist bestrebt, historische Mineralisierungen im Rahmen eines neuen Bohrprogramms zu überprüfen und zu erweitern, um die Lagerstätte Snegamook neu zu bewerten und eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen.

Das Projekt Snegamook befindet sich in einer strategisch günstigen Position südöstlich von Snegamook Lake, innerhalb des Central Mineral Belt in Labrador und weniger als 1 km südlich der Two Time Zone (angedeutete und vermutete Ressource von 5,55 Millionen lbs UO, Juni 2008)*, die sich früher im Besitz von Silver Spruce Resources Inc. als Teil eines größeren Landpakets befand. Das Projekt besteht aus einem Mineralkonzessionsblock, der 17 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Größe von 423 Hektar umfasst und sich in der Nähe mehrerer großer Uranentdeckungen befindet, einschließlich der Lagerstätten Two Time, Moran, Kitts und Jacques Lake. (Abbildung 1)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78924/AAZ_190325_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standortkarte des Projekts Snegamook – Central Mineral Belt, Labrador, Kanada

Der Central Mineral Belt in Labrador beherbergt auch die kürzlich von Paladin Energy Limited erworbene Lagerstätte Michelin (nachgewiesene und angedeutete Ressource von 82,2 Millionen lbs UO).* Uran wurde im Central Mineral Belt erstmals im Jahr 1951 entdeckt, doch trotz zahlreicher umfassender Uranentdeckungen ist das Gebiet nach wie vor unzureichend erkundet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe des Projekts nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung beim Projekt hinweisen.

Silver Spruce Resources führte beim Projekt Snegamook zwischen 2006 und 2008 umfassende Explorationsarbeiten durch, die aus radiometrischen und magnetischen Flugvermessungen, anschließenden Erkundungen, Seesediment- und Bodenprobennahmen, Radongasuntersuchungen, geologischen Kartierungen, Schürfgrabungen und Diamantbohrungen bestanden. Der Erfolg dieses Explorationsprogramms führte zu einer vorläufigen Ressourcenschätzung, die Azincourt zur Verfügung gestellt wurde. Diese Ressourcenschätzung wurde niemals abgeschlossen oder eingereicht und entspricht daher nicht den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

Azincourt hat alle Anstrengungen unternommen, um alle verfügbaren historischen Daten für das Projekt zu erhalten. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen von 2006 sowie der Diamantbohrungen von 2007 waren über die Online-Datenbank für Bewertungsberichte der Regierung von Neufundland und Labrador verfügbar. Das Unternehmen war auch in der Lage, Untersuchungsdaten von Silver Spruce Resources zu erwerben, die die Daten der Diamantbohrungen von 2008 enthielten, die jedoch niemals zur Bewertung eingereicht wurden. Die digitalen geophysikalischen Daten sind nicht verfügbar, doch die Bohrdaten scheinen zu etwa 90 % vollständig zu sein. Der aktuelle Datensatz stellt eine gute Basis dar, auf der man aufbauen kann.

Zwischen 2007 und 2008 schloss Silver Spruce im Gebiet Snegamook 44 Diamantbohrlöcher ab, von denen 35 auf insgesamt 10.017,6 m im aktuellen Projektgebiet Snegamook gebohrt wurden. Im Rahmen dieser Bohrungen, die auf eine Radongasanomalie folgten, wurde das Uranvorkommen der Snegamook Zone identifiziert, das sich 1,3 km entlang des Streichens, südöstlich der Two Time Zone befindet. 17 Bohrlöcher durchschnitten einen 20 bis 50 m mächtigen Abschnitt von uranhaltigem brekziösem und alteriertem Monzodiorit mit mäßiger bis starker Chlorit-, Hämatit- und Carbonatalteration – demselben geologischen Umfeld wie in der Two Time Zone. (Abbildung 2)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78924/AAZ_190325_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Karte der Mineralisierung bei Snegamook und in der Two Time Zone

Vier mineralisierte Linsen wurden über eine Streichlänge von 300 Metern und bis in eine vertikale Tiefe von 200 Metern verfolgt. Die Linsen weisen ein geringes Einfallen auf und ihre Mächtigkeit liegt zwischen fünf bis 53 Metern mit Gehalten von 225 bis 771 ppm U3O8. Die Gehalte der einzelnen Ein-Meter-Proben reichen von 50 bis 1.110 ppm U3O8, wobei der mächtigste Abschnitt in Bohrung SN-08-8 einen Durchschnittsgehalt von 206 ppm U3O8 über 73 Meter aufwies. Die Mineralisierung und die damit verbundene hydrothermale Alteration scheinen strukturell innerhalb von Lineamenten gesteuert zu werden, die die intrusiven gneisischen Einheiten des Wirtgesteins durchschneiden. Die Zonen scheinen im Süden und in Fallrichtung durch steil einfallende Verwerfungsstrukturen unterbrochen zu sein, die den Grundgebirgsgneis versetzen. Die Zonen bleiben aber nach Norden hin offen. (Abbildung 3)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78924/AAZ_190325_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Querschnitt der Snegamook Zone

Zwei Bohrungen überprüften eine Radongasanomalie 500 Meter südlich der Snegamook Zone (Abbildung 2). Sie durchteuften neun Meter (210 bis 219 m) mit 552 ppm U3O8 bzw. fünf Meter (191 bis 196 m) mit 224 ppm U3O8. Höhergradige Zonen – 0,11 % U3O8 über 3 m und 0,11 % U3O8 über 2 m – wurden innerhalb der hervorgehobenen Zone in SN-08-18 ermittelt.

Im Jahr 2008 wurde von Silver Spruce Resources eine vorläufige Ressourcenschätzung für die Snegamook Zone erstellt, die jedoch niemals in einem Bericht abgeschlossen oder eingereicht wurde. Das Unternehmen erachtet diese Ressourcenschätzung nicht als aktuell oder den Bestimmungen von NI43-101 entsprechend, obwohl sie eine gute Basis für die Erstellung einer konformen Schätzung darstellt, sobald die historischen Daten analysiert und weitere Bohrungen bei der Lagerstätte durchgeführt wurden. (Abbildung 4) beschreibt das Ressourcenblockmodell der unveröffentlichten und nicht konformen vorläufigen Ressourcenschätzung.

Trotz der jüngsten Zunahme der Aktivitäten und Entdeckungen im Central Mineral Belt ist das Projektgebiet weiterhin unzureichend erkundet. Azincourt plant zurzeit ein Bohrprogramm zur Bestätigung und Erweiterung der historischen Mineralisierung.

Wir sind in der Lage, eine Uranlagerstätte zu erhalten, die bereits seit über 15 Jahren nicht mehr beachtet wurde, sagte Trevor Perkins, Vice President of Exploration. Wir haben eine gute Ausgangsposition, um zu verstehen, was wir haben könnten, und wir sind gespannt, ob wir bei Snegamook eine erste Ressourcenschätzung erstellen können. Die Chance, eine Lagerstätte in einem aufstrebenden Uranlager zu verbessern, ist eine großartige Möglichkeit für Azincourt, sagte Perkins außerdem.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78924/AAZ_190325_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Blockmodell der Snegamook Zone aus dem Jahr 2008

*Die hier beschriebenen historischen Interpretationen und Bohrabschnitte wurden nicht überprüft und stammen aus den Pressemitteilungen von Silver Spruce Resources Inc. vom 24. April 2008 und 12. August 2008 sowie aus den jährlichen Lageberichten (Management Discussion and Analysis Documents), die auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden, und aus den auf der Website von Paladin Energy Limited (www.paladinenergy.com.au) veröffentlichten Informationen. Das Unternehmen hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Daten aus dem Vorkommen Snegamook zu bestätigen und zu validieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten einen zuverlässigen Hinweis auf das Potenzial des Projekts darstellen und die Informationen für die Leser hilfreich sein könnten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 im Namen des Unternehmens erstellt und von C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration von Azincourt Energy, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über Azincourt Energy Corp.

Azincourt ist ein Ressourcenunternehmen mit Sitz in Kanada, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung alternativer Energie-/Kraftstoffprojekte spezialisiert ist. Das Unternehmen ist seit über einem Jahrzehnt als Uranexplorer tätig und betreibt derzeit sowohl sein fortgeschrittenes Explorationsprojekt Snegamook im Central Mining Belt von Labrador als auch sein im Mehrheitsbesitz befindliches Joint-Venture-Uranprojekt East Preston im Athabasca Basin, Saskatchewan.

FÜR DAS BOARD VON AZINCOURT ENERGY CORP.

Alex Klenman

Alex Klenman, President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alex Klenman, President & CEO

Tel: 604-638-8063

info@azincourtenergy.com

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78924/AAZ_190325_DEPRcom.005.jpeg

Azincourt Energy Corp.

1430 – 800 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2V6

www.azincourtenergy.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Der Gebrauch von Wörtern wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, planen und ähnlicher Wörter oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Unsicherheiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Azincourt Energy Corp.

Alex Klenman

Suite 1012, 1030 West Georgia Streeet

V6E 2Y3 Vancouver BC

Kanada

email : aklenman@azincourtenergy.com

Pressekontakt:

Azincourt Energy Corp.

Alex Klenman

Suite 1012, 1030 West Georgia Streeet

V6E 2Y3 Vancouver BC

email : aklenman@azincourtenergy.com

