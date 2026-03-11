  • B2B-Mediation: 90 Prozent der Wirtschaftskonflikte in Stunden gelöst

    Unternehmen investieren Milliarden in langwierige Gerichtsverfahren. Dabei lassen sich 90 Prozent der Wirtschaftskonflikte durch Mediation beilegen – 70 Prozent davon am selben Tag.

    BildWuppertal/Zug, 11. März 2026 – Darauf weist Jean-Christophe Barth, internationaler Mediator für B2B-Konflikte, in einem Gastbeitrag auf Executive Mediation hin. Der Beitrag basiert auf einem Podcast-Gespräch auf Kanal K.

    Mediation als Risikomanagement-Instrument

    B2B-Mediation ist knallhartes Risikomanagement. Vor Gericht geben Unternehmen die Kontrolle an den Richter ab. In der Mediation behalten die Parteien das Heft in der Hand und gestalten ihre Zukunft selbstbestimmt. Die Methode erfordert Courage: Die Parteien setzen sich einer direkten Konfrontation von Ideen und Lösungsansätzen aus. Der Grundsatz lautet: „Nothing is agreed until everything is agreed.“

    Opportunitätskosten als unterschätzter Faktor

    Der vernünftige Kaufmann kalkuliert nicht nur Verfahrenskosten. Entscheidend sind die entgangenen Gewinne, wenn Projekte durch jahrelange Verfahren blockiert werden. Ein Gerichts- oder Schiedsverfahren dauert meist mehrere Jahre. Diese Zeitspanne bildet die „Opportunitätslücke“. Wer B2B-Mediation nutzt, kehrt sofort zum operativen Geschäft zurück. Rückstellungen für Rechtsrisiken lösen sich rasch auf. Synergien mit Partnern oder Zulieferern bleiben nutzbar.

    Das Baguette-Modell: Transparenz im Prozess

    Barth hat das Baguette-Modell entwickelt, um den Mediationsprozess transparent zu machen. Die SOLVE 5×5 Mediation Matrix visualisiert den Lebenszyklus eines Konflikts in fünf Phasen: Auftragsklärung (S), Themensammlung (O), Interessen-Erforschung (L), Lösungsoptionen (V) und Vereinbarung (E). Der Mediator ermöglicht die außergerichtliche Beilegung. Die Parteien bleiben für die Lösung verantwortlich.

    Trends: Prävention und Digitalisierung

    Bei komplexen Infrastrukturprojekten gewinnt die „Antizipative Mediation“ an Bedeutung. Der Mediator fungiert als neutraler Beobachter und zieht die Reißleine, bevor Zeitpläne kippen. Online-Mediation ist kein Provisorium mehr. Seit der Pandemie sind digitale Plattformen leistungsfähig. Geografische Barrieren spielen kaum noch eine Rolle.

    Über Jean-Christophe Barth

    Jean-Christophe Barth ist internationaler Mediator mit Schwerpunkt auf B2B-Konflikten. Er ist Judge Weinstein JAMS Foundation International Fellow und spezialisiert auf Anticipatory Mediation und Co-Mediation.

    Über Executive Mediation

    Executive Mediation ist eine Plattform für hochwertige Konfliktlösung im Executive-Bereich. Betreiber sind Dr. Hartmut Frenzel (Wuppertal) und Izolda Petrosyan. Die beiden Executive Mediatoren fokussieren sich auf Konfliktlösung in Führungsgremien, Deal Mediation und interkulturelle Verhandlungen. Ihr Ansatz: Komplexe Wirtschaftsverhandlungen neutral begleiten, bevor Konflikte entstehen. Der Substack-Kanal richtet sich an C-Level-Entscheider und Führungskräfte.

    Links:
    Gastbeitrag: https://executivemediation.substack.com/p/b2b-mediation-der-airbag-fur-ihr
    Substack Executive Mediation: https://executivemediation.substack.com
    Website: https://executive-mediation.pro

