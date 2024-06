B2Gold reduziert Anteilsbesitz an Calibre Mining

Vancouver, B.C. – 21. Juni 2024: Calibre Mining (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) („Calibre“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ – gibt bekannt, dass B2Gold Corp. („B2Gold“) 79,0 Millionen Aktien seines Calibre-Aktienbestands an neue langfristige Aktionäre zu einem Preis von 1,76 C$ in einer Transaktion zu marktüblichen Bedingungen weitergegeben hat. Nach der Transaktion wird B2Gold mit 31.950.333 Aktien bzw. 4 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Calibre ein Aktionär bleiben.

Blayne Johnson, Vorsitzender von Calibre, erklärte: „Im Namen des gesamten Teams von Calibre möchte ich Clive Johnson, President und CEO von B2Gold, und seinem Team unseren aufrichtigen Dank dafür aussprechen, dass sie uns ihre Vermögenswerte in Nicaragua anvertraut haben, die zu den Gründungsaktiva von Calibre wurden. Ihre Entscheidung, diese Vermögenswerte an ein aufstrebendes Explorationsunternehmen zu übertragen, anstatt sich für eine sofortige vollständige Monetarisierung zu entscheiden, erforderte sowohl Vision als auch Mut. Dieser innovative Ansatz hat sich zu einer äußerst vorteilhaften Partnerschaft entwickelt, die den Wert für die Aktionäre unserer beiden Unternehmen erhöht. Obwohl die Beteiligung von B2Gold durch diese Transaktion reduziert wird, freuen wir uns, dass sie weiterhin ein bedeutender Anteilseigner sein werden, während wir uns bemühen, den Wert für unsere Aktionäre weiter zu steigern.

Infolge der reduzierten Eigentumsverhältnisse ist Randall Chatwin, der Vertreter von B2Gold im Calibre Board of Directors, zurückgetreten.“

Über Calibre

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

