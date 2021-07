„Back to Mallorca“ würden sie am liebsten gehen – Jessy and Rufus

Die gute Laune beginnt wieder

2017 veröffentlichten Jessy and Rufus ihre Comeback-Single „erzähl doch mal #hold me“ als Fortsetzung ihrer vor 35 Jahren (1982) per Zufall veröffentlichten ersten Vinyl-Schallplatte „Der kleine Klaus“, der damals von der BRAVO mit 3 Sternen im Schallplatten-Tipp ausgezeichnet wurde.

Die sogenannte Nachfolgesingle nach 35 Jahren, erreichte Ende April 2017 in den DJ-Top-100 als beste Notierung Position #47 im deutschsprachigen Segment. Grund genug für eine Nachfolge-Single in 2018. Mit „Sag ja #i wanna“ erreichte die quirlige Truppe dann sogar Platz #25 in den DJ-Top-100. Auch ihre letzte VÖ im Sommer 2019 … „chillen #so schön“ konnte bis auf Position #29 die DJ-Top 100 erklimmen.

Nach der notgedrungenen Corona-Pause in 2020 legt das bunte Party-Dance-Projekt nun bewusst einen Song vor, der einfach Lebensfreude pur versprüht und gleichzeitig in seiner Message aufrüttelt:

„Back to Mallorca“- Jessy and Rufus

Es ist wirklich die Angst, all diese Lebensfreude irgendwie nicht mehr genießen zu können. Grund genug, das typische unbeschwerte Feeling aus einer Zeit, wo wir frei, ohne Sorgen und einfach mit purer Lust am Leben waren, jetzt hörbar einzufangen und als „Kino im Kopf“ die Party steigen zu lassen. „Back to Mallorca“ soll eine Warnung sein, eine Warnung für Rücksicht, Disziplin und einer Zuversicht, dass es spätestens zum nächsten Sommer 2022 fast wieder so wird, wie’s mal war, so das Kredo des voller Energie geladenen Musikprojekts Jessy and Rufus.

In diesem Sinne, Maske auf, Abstand halten und immer schön „negativ“ bleiben und vor allem testen, testen, testen bis hin zum Schutz für ein Miteinander und der baldmöglichen Rückkehr zur Sommer-Sonnschein-Party auf der wohl schönsten Insel … „Back to Mallorca“

Der Song hat inzwischen Platz 13 der DJ-Top-100 erreicht.

ISRC-Nr.:

DE-F28-21-325-01 / 03:12 min.

Musik & Lyrics: Dee Jay Rufus, Robin Master

Producer: Jessy and Rufus

Recordings, mixes by Bob and Rufus

© + (P) 2021 JAY KAY Event & Music

Label und Labelcode: XENIA Records LC-0090 2

Info- und Bildquelle: Jaykay Event & Music

