BacTech Environmental informiert über Fortschritte bei der Umweltgenehmigung für die Biolaugungsanlage Tenguel

TORONTO, ONTARIO, 15. August 2022 – BacTech Environmental Corporation (CSE: BAC, OTC: BCCEF, FWB: 0BT1) (BacTech oder das Unternehmen), ein wirtschaftlich erfolgreicher Umwelttechnologieanbieter von umweltfreundlichen Biolaugungs- und Sanierungslösungen für die Gewinnung von Edelmetallen und kritischen Rohstoffen, freut sich, einen Bericht über die Fortschritte hinsichtlich der Umweltgenehmigung für sein Biolaugungsprojekt in Tenguel (Ecuador) vorzulegen.

David Tingey, seines Zeichens COO von BacTech, der in Guayaquil ansässig ist, berichtet, dass die technischen Anmerkungen in der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (ESIA) des Unternehmens von der technischen Aufsichtsbehörde geprüft und die nachfolgenden Anmerkungen von BacTech aktualisiert wurden. Die Unterlagen des Unternehmens wurden auf die elektronische Plattform des Umweltministeriums hochgeladen, um die offizielle Genehmigung der Studie zu erhalten. Dieser ehrgeizige, aber realistische Zeitplan konnte durch die enge Zusammenarbeit mit dem technischen Team des Ministeriums für Umwelt, Wasser und ökologische Umstellung während des gesamten Prozesses erreicht werden, zusätzlich zu den verschiedenen Teams ecuadorianischer Berater und dem Ingenieurbüro für die Detailplanung, die bei der Entwicklung der EISA eng zusammengearbeitet haben.

Derzeit arbeitet das Unternehmen daran, den Gemeinden im Einflussbereich die Ergebnisse der ESIA mitzuteilen und anschließend die abschließende Phase der Sozialisierung der Gemeinden durchzuführen, um die Umweltlizenz und die damit verbundenen Genehmigungen für den Bau der Verarbeitungsanlagen und den zukünftigen Biolaugungsbetrieb zu erhalten.

Im Einklang mit unseren Verpflichtungen als Unternehmen gegenüber den Gemeinden und der Nachhaltigkeit haben wir uns sorgsam darum bemüht, alle regionalen Dynamiken zu verstehen und zu berücksichtigen und gleichzeitig starke und dauerhafte Beziehungen zu den Menschen in Tenguel und den umliegenden Gemeinschaften aufzubauen, sagte Ross Orr, President und CEO von BacTech Environmental. Die Zustimmung des Ministeriums zu unserer vorgeschlagenen ESIA ermöglicht es uns, mit großem Vertrauen voranzugehen und im Gleichschritt zu arbeiten, um den Umfang und die Auswirkungen unserer Projektpläne formell zu verankern. Die Sicherung unserer Umweltgenehmigung ist eine Schlüsselkomponente, um den Bau der Anlage voranzutreiben, und wir freuen uns, dass wir unsere Fortschritte mitteilen können.

Die ESIA von BacTech beginnt mit einem klaren Genehmigungszeitplan und relevanten Meilensteinen, zu denen Feldstudien, Designbewertungen und detaillierte Datenerhebungen zu den lokalen Auswirkungen gehören. Sie besteht überdies aus lokalen Grundlagenstudien, in denen die physikalischen (abiotischen), biotischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte dokumentiert sind, um die strategische Planung und die Projektumsetzung zu unterstützen. Die ESIA enthält einen Umweltmanagementplan (EMP) sowie Abschnitte, die sich auf das Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltprogramm (HSE) des Unternehmens beziehen, und einen Notfallplan (ERP). Auf der Grundlage dieser Bewertung plant das Unternehmen die Entwicklung von Sozial-, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren, die nicht nur alle lokalen Vorschriften erfüllen, sondern auch internationale Best Practices einbeziehen.

Wir wissen die bisherige Beratung und Unterstützung der ecuadorianischen Regierung für unser Tenguel-Projekt sehr zu schätzen. Wir haben diese insbesondere bei unserem Investitionsschutzabkommen und im Laufe unserer Geschäftsgespräche über die Entwicklung grüner Ressourcen erlebt. Ich kann ihr gar nicht genug für die Hilfe danken, die wir bisher erhalten haben, fügte Orr hinzu.

Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage, um den Verarbeitungsbedarf von mehr als 90 staatlich zugelassenen Goldproduzenten und -verarbeitungsbetrieben in der Region zu decken, und wird ein regionales Zentrum für BacTechs geplante Biolaugungsanlage zur Gold- und Silbergewinnung sein. Das ecuadorianische Ministerium für Energie und nicht erneuerbare Ressourcen hat bereits eine Genehmigung für den Bau der Anlage erteilt, während die detaillierten Konstruktionspläne eine anfängliche Größe der Anlage von 20 Acres vorsehen, die zukünftige Erweiterungsmöglichkeiten ohne Unterbrechung der bestehenden Produktion ermöglicht.

Das Bergbaugebiet Ponce Enriquez zeichnet sich durch sehr hohe Gehalte an feuerfestem Material mit Arsenopyritanreicherung aus. BacTech wird weiterhin selektiv über den Erwerb zusätzlicher gold- und arsenhaltiger Konzentrate verhandeln. Ziel ist es, die Entschädigung der Bergleute vor Ort wieder auf das frühere Zahlungsniveau zu bringen, das vor dem starken Preisverfall infolge der von der chinesischen Regierung erhobenen Importsteuern auf eingehende arsenhaltige Goldkonzentrate bestand. Derzeit haben die Bergleute in der Region keine andere Wahl, als ihre Produktion zu reduzierten Preisen an Käufer im Ausland zu verkaufen. BacTech beabsichtigt, die für Arsen erhobenen Strafzahlungen zu eliminieren und folglich bessere Preise für das Minenmaterial der Bergleute zu zahlen.

Über das Biolaugungs-Projekt Ponce Enriquez – Tenguel

BacTech plant den Bau einer neuen, inhabergeführten Biolaugungsanlage in Tenguel, Ecuador, in einer Region, in der Arsen mit Golderz (Arsenopyrit) verbunden ist. Das Unternehmen plant den Bau einer Biolaugungsanlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die in der Lage ist, hochgradiges Gold-/Arsenmaterial zu behandeln. Eine Anlage mit einer Kapazität von 50 Tonnen pro Tag, die Ausgangsmaterial mit 1,75 Unzen Gold pro Tonne verarbeitet, ähnlich dem Material, das dem Unternehmen von den örtlichen Bergbauunternehmen zur Verfügung steht, würde etwa 31.000 Unzen pro Jahr produzieren. Das Anlagendesign ist modular aufgebaut und kann ohne Beeinträchtigung der laufenden Produktion erweitert werden. Der Gesamtkonzentratmarkt im Gebiet Ponce Enriquez wird auf 200 bis 250 Tonnen pro Tag geschätzt, was ein erhöhtes Durchsatzpotenzial bei einer größeren Anlage erlaubt.

Wichtige wirtschaftliche Kennzahlen unter Annahme eines Basis-Goldpreises von $1.600 pro Unze:

– NPV vor Steuern (Kapitalwert mit 5 % Diskontsatz) von $60,7 Mio.

– IZF (interner Zinsfuß) vor Steuern von 57,9 %

– Jährliche Goldproduktion von 30.900 Unzen

– Kapitalkosten von $17 Mio.

– Betriebskosten der Biolaugung von $212 pro Tonne

– Angenommene Kaufpreise des Konzentrats – 65 % des enthaltenen Goldwerts

– Gewinne vor Steuern und vor dem Mitarbeiterbonus – $10,9 Mio. jährlich

– Geschätzter Bonuspool für lokale Mitarbeiter – $1,64 Mio.

Insgesamt sind in der Region über 90 kleine Minen in Betrieb. BacTech untersucht weiterhin die Aussichten der Errichtung weiterer moderner Biolaugungsanlagen in anderen Gebieten Ecuadors, Perus, und Kolumbiens. Soweit möglich wird das Unternehmen mit nationalen und lokalen Regierungen, Nichtregierungsorganisationen (NGO) und anderen zusammenarbeiten, um bei der Finanzierung dieser Projekte zu helfen und sicherzustellen, dass sie die hohen Erwartungen des Unternehmens erfüllen, nicht nur im Hinblick auf die Umweltstandards, sondern auch die höchsten Standards bei allen ESG-Erwägungen.

Diese Pressemeldung wurde von Dr. Paul C. Miller, Ph.D., Chem. Eng., C.Eng., MIMM, der für Berichterstattungszwecke als qualifizierter Sachverständiger gilt, geprüft.

Über BacTech Environmental Corporation

BacTech ist ein bewährtes Umwelttechnologieunternehmen, das effektive und umweltfreundliche Biolaugungs- und Sanierungslösungen für kommerzielle Betriebe bereitstellt, um bevorzugte Metalle (Gold, Silber, Kobalt, Nickel und Kupfer) intelligent zu verarbeiten und wiederzugewinnen sowie schädliche Verunreinigungen wie Arsen sicher zu entfernen und in unbedenkliche, von der EPA zugelassene Produkte für Deponien zu verwandeln. BacTech nutzt zahlreiche ökologische und wirtschaftliche Vorteile seiner proprietären Methode des Biolaugens und nutzt natürlich vorkommende Bakterien, die sowohl für Mensch als auch für die Umwelt unbedenklich sind, um toxische Abbaustätten mit hohem Gewinnpotenzial zu neutralisieren. BacTech wird an der CSE unter dem Symbol BAC, an der OTC als BCCEF und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 0BT1 gehandelt.

Ausstehende Aktien: 172.025.558

