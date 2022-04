Baden-Württemberg sucht gesunde Arbeitgeber

EUPD Research gab heute die Einführung seiner neuen Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ bekannt.

Arbeitgeberauszeichnung von EUPD Research prämiert soziale Nachhaltigkeit und vorbildliche betriebliche Gesundheitsleistungen zur Sicherung von Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit

Bonn, 07. April 2022: EUPD Research gab heute die Einführung seiner neuen Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ bekannt. Das nördliche Baden-Württemberg mit wirtschaftsstarken Städten wie Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen, Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe und Böblingen gehört zu den ersten Fokus-Regionen zur Vergabe der Auszeichnung. Unternehmen aller Kreise, Branchen und Betriebsgrößen sind eingeladen, ihre Leistungen im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements zertifizieren zu lassen und sich im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte als „Gesunder Arbeitgeber“ und zukunftsfähige Organisation der Region zu positionieren.

Als eine der führenden Wirtschaftsregionen Deutschlands und Europas ist Baden-Württemberg für seine hohe Produktivität, niedrige Arbeitslosigkeit und herausragende Innovationskraft bekannt. Neben den Global Playern bilden mit 99 Prozent mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten das wirtschaftliche Rückgrat der Region. Das hohe Innovationspotential wird auch in den Wachstumsbereichen deutlich: Grüne Technologien, Künstliche Intelligenz, alternative Antriebe, Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung gehören zu den aufstrebenden Branchen der Zukunft. Weltbekannte Forschungseinrichtungen wie die Max-Planck-Gesellschaft, das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt oder die Fraunhofer Gesellschaft tragen maßgeblich dazu bei, dass Baden-Württemberg beim europäischen Innovationsindex auf Platz 1 liegt.

Die enorme Leistungsfähigkeit Baden-Württembergs beruht vor allem auf hochqualifiziertem Personal. Doch gerade daran fehlt es zunehmend. Jedes dritte Unternehmen der Region bewertet den Fachkräftemangel als akutes Geschäftsrisiko. Zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte und BranchenexpertInnen und somit zur Sicherung der ökonomischen Leistungsfähigkeit ist die Attraktivität der Arbeitgebermarke von großer Bedeutung. Nachhaltige Maßnahmen in den Bereichen Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) leisten hier Unterstützung und stärken als vorausschauende Personalstrategie auch die langfristige Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeitenden.

Die von EUPD Research vergebene Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ zertifiziert vorbildliche betriebliche Gesundheitsleistungen und unterstützt Unternehmen der Region im Aufbau und der zielgruppenspezifischen Kommunikation einer starken Arbeitgebermarke. Für Fachkräfte wiederum ist diese Auszeichnung eine Hilfestellung bei der Auswahl ihres zukünftigen Arbeitgebers.

„Im Wandel von Arbeitswelt und Gesellschaft sind Investitionen in soziale Nachhaltigkeit eine strategische Managementaufgabe. Wir freuen uns, den Unternehmen Baden-Württembergs mit unserer Regional-Auszeichnung ein smartes, auf wissenschaftlichen Daten basierendes Instrument zur Verfügung stellen zu können und sie als zukunftsfähiger Arbeitgeber der Region positionieren zu dürfen“, sagt Steffen Klink, Director des Corporate Health Departments bei EUPD Research.

Über die Regional-Auszeichnung Gesunder Arbeitgeber

Die neue Regional-Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber“ basiert auf dem deutschlandweit etablierten Corporate Health Evaluation Standard (CHES-Modell). Alle Unternehmen erhalten nach Ihrer Bewerbung den kostenfreien Check & Act Report, der ihren Zielerreichungsgrad in BGF und BGM aufzeigt und somit Aufschluss darüber gibt, ob sich das Unternehmen für eine weiterführende Online-Verifizierung der eigenen Angaben qualifiziert hat. Nur nach erfolgreicher Verifizierung vergibt EUPD Research die Auszeichnung „Gesunder Arbeitgeber Betriebliche Gesundheitsförderung“ bzw. „Gesunder Arbeitgeber Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und stellt ein umfassendes Siegel- und Mediapaket zur Verfügung. Zusätzlich zum Gesamtergebnis enthält der Check & Act Report konkrete Handlungsempfehlungen für den individuellen Fortschritt des Unternehmens, die bei der Priorisierung der nächsten Schritte im BGM unterstützen. Diese Handlungsempfehlungen basieren auf dem CHES-Modell sowie den Bewertungsangaben des neu gegründeten Corporate Health Committee (CHC). Das CHC, bestehend aus den 100 führenden BGM-Verantwortlichen in Deutschland, hat hierfür die Fragekategorien des CHES-Modells priorisiert und kann daher gezielte Folgemaßnahmen zur Professionalisierung des eigenen BGM aufbauend auf dem individuellen Fortschritt empfehlen.

Über die Corporate Health Alliance

Gesunde, motivierte und leistungsfähige Mitarbeitende sind die wichtigste Ressource für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit dieser Überzeugung begleitet die Corporate Health Alliance Arbeitgeber jeglicher Größe und Branche in der Transformation zu einem gesunden, wettbewerbsfähigen Unternehmen der Zukunft. Auf der wissenschaftlichen Basis des internationalen Marktforschungsinstituts EUPD Research bündelt die Corporate Health Alliance smarte Lösungen und datenbasierte Instrumente zur effizienten Entwicklung eines nachhaltigen Corporate Health Managements. Durch das branchenspezifische Hintergrundwissen aus 20 Jahren Forschung, über 5000 durchgeführten Unternehmensanalysen, dem seit 2009 etablierten Qualitätsmodell Corporate Health Evaluation Standard und dem jährlich vergebenen Corporate Health Award gewährleistet die Corporate Health Alliance eine hohe Qualität in der Analyse, Prozessoptimierung und Zertifizierung im Corporate Health Management.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://corporate-health-alliance.de

Über EUPD Research

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Leistungsangebote) sowie mehr als 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

