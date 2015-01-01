Bäckereien schließen: Diese bayerische Dinkelbäckerei liefert frische Backwaren jetzt bundesweit nach Hause

Bäckereien sterben, Dinkelking wächst: Die Familienbäckerei aus Haar bei München liefert frische Dinkel- und vegane Backwaren halbgebacken bundesweit bis vor die Haustür.

In Deutschland verschwindet fast täglich eine Bäckerei. 2024 gab es nur noch 8.912 Bäckereibetriebe, ein Minus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Seit 2015 hat rund ein Viertel aller Betriebe geschlossen. Die Dinkelbäckerei Dinkelking aus Haar bei München setzt dagegen ein anderes Signal. Sie verschickt ihre frischen Backwaren inzwischen in ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz. Halbgebacken, per dediziertem Food-Lieferdienst, in wenigen Minuten zu Hause fertig aufgebacken.

Das Prinzip löst ein Problem, das Millionen Haushalte kennen: Die letzte gute Bäckerei im Ort hat zugemacht, der Supermarkt-Aufbackautomat schmeckt zu schlicht, und die handwerkliche Semmel gibt es nur noch in der Großstadt. Dinkelking backt die Backwaren im Ofen zu 50 Prozent vor, verpackt sie luftdicht und liefert sie über DPD Food gekühlt bis an die Haustür. Der Kunde kann 24 Stunden am Tag im Onlineshop der Bäckerei die Backwaren online kaufen, legt das Gebäck bei Bedarf für 8 bis 12 Minuten in den eigenen Ofen oder friert es einfach beliebig lange ein. Heraus kommt ein frisches Produkt mit knuspriger Kruste, nicht die labbrige Aufbackware aus dem Kühlregal.

Ein Bäckerei-Familienbetrieb von 1930 gegen den Branchentrend

Dinkelking, zuvor Dinkelbäckerei Dümig, ist eine Familienbäckerei mit fast 100 Jahren Geschichte. Gegründet 1930, betreibt das Unternehmen bis heute drei Filialen im Münchner Osten, in Haar, Vaterstetten und Ottobrunn. Der Schritt in den bundesweiten Versand war die Antwort auf eine doppelte Entwicklung: Das Bäckersterben auf dem Land und die wachsende Nachfrage nach Dinkel- und veganen Produkten, die klassische Bäckereien selten bedienen.

_“Handwerkliches Backen darf nicht am Ortsschild enden.“_, sagt Florian Suntinger, Geschäftsführer von Dinkelking. _“Wir sehen jeden Tag Bestellungen aus Regionen, in denen es die letzte Bäckerei längst nicht mehr gibt. Für diese Menschen sind wir die Dinkelbäckerei um die Ecke, nur eben per Paket.“_

Das komplette Sortiment lässt sich über den Online-Shop bestellen: Wer frische Backwaren online bestellen möchte, findet dort Brote, Semmeln, Croissants, Gebäck, Kuchen und ein großes veganes Sortiment. Lieferung deutschlandweit sowie österreich- und schweizweit.

Warum Dinkelbrot? Das Urgetreide erlebt eine Renaissance

Das Sortiment dreht sich um Dinkel, ein Urgetreide, das lange als Nischenprodukt galt und heute in vielen Küchen den Weizen ablöst. Der Grund liegt in den Nährwerten: Vollkorn-Dinkel liefert mehr Eiweiß sowie mehr Zink, Eisen und Magnesium als herkömmlicher Weichweizen. Dazu kommt ein handwerklicher Vorteil: Die feste Spelzhülle schützt das Korn während des Wachstums vor Schadstoffen und Pestiziden. Studien zeigen für Dinkel niedrigere Pestizidrückstände als für konventionellen Weizen.

Kernprodukt ist das Dinkelbrot, das Dinkelking in mehreren Sorten vom Vollkorn- bis zum Steinofenbrot backt. Dazu kommt eine Vielzahl von unterschiedlichen, kreativen schwäbischen Seelen. Mit unterschiedlichsten Geschmackskreationen. Auch die Croissants zum Aufbacken seien unvergleichlich gute Handwerkskunst, so schreiben diverse Kunden in den Rezensionen. Kunden aus dem gesamten DACH-Raum können ihr Dinkelbrot online bestellen und es frisch geliefert bekommen: Haltbarkeit und Frische bleiben erhalten, ohne Konservierungsstoffe.

Die Seele und das Dinkelbrötchen: Spezialitäten, die es online selten zu kaufen gibt

Zwei Produktgruppen zeigen, warum der Versand für viele Kunden mehr ist als Bequemlichkeit. Die Seele, ein herzhaftes Stangengebäck aus dem schwäbisch-bayerischen Raum, gehört in Süddeutschland zur Brotzeit, ist außerhalb der Region aber kaum zu bekommen. Dinkelking backt sie aus 100 Prozent Dinkel und verschickt sie bundesweit. Ähnlich beim Dinkelbrötchen: Wer außerhalb der Großstädte ein echtes Dinkelbrötchen sucht, findet im Supermarkt meist nur Weizenware. Über den Versand lassen sich frische Dinkelbrötchen und Aufbackbrötchen als Vorrat bestellen und morgens in wenigen Minuten aufbacken, ohne Konservierungsstoffe und ohne den Weg zum Bäcker.

Frische Croissants online kaufen und selbst aufbacken

Ein Croissant lebt von der frischen, blättrigen Kruste, genau die geht im Supermarktregal verloren. Dinkelking verschickt seine Croissants deshalb halbgebacken: Wer Croissants online kaufen möchte, bekommt sie tiefgekühlt geliefert und bäckt sie morgens in wenigen Minuten frisch auf. Neben dem klassischen Dinkel-Croissant gibt es auch vegane Varianten, vom puren Buttercroissant bis zum Schokocroissant, alle aus 100 Prozent Dinkel. So kommt Frühstücksgebäck aus der französischen Backtradition frisch auf den Tisch, auch weitab der nächsten Bäckerei.

Vegane Backwaren im Onlineshop

Parallel wächst der zweite Schwerpunkt: Pflanzliche Backwaren. Rund 1,7 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich vegan, ein Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Laut Ernährungsreport 2024 des Bundeslandwirtschaftsministeriums greifen 39 Prozent aller Deutschen inzwischen häufiger zu vegetarischen oder veganen Produkten, zehn Prozentpunkte mehr als noch 2020.

Klassische Bäckereien halten hier meist nur ein Notsortiment bereit. Dinkelking hat vegane Rezepturen dagegen fest im Programm, vom veganen Krapfen über vegane Croissants bis zu Kuchen ohne tierische Zutaten.

Für eine ganze Zielgruppe ist das der eigentliche Grund für die Bestellung: Wer vegane Backwaren sucht, die nicht nach Kompromiss schmecken, wird im Ort oft nicht fündig, im bundesweiten Versand schon.

Vom Sonntagsfrühstück bis zur Geburtstagstorte

Der häufigste Anlass für eine Onlinebestellung ist das Frühstück. Frische Semmeln und ofenfrische, handwerklich hergestellte Croissants am Sonntagmorgen, ohne vor Ladenöffnung anzustehen: Genau dieses Bedürfnis bedient der Versand. Kunden bunkern die halbgebackenen Produkte im Gefrierfach und backen sie nach Bedarf frisch auf: Vom spontanen Frühstück für zwei bis zum Brunch für die ganze Familie.

Neben dem Frühstücksgeschäft wächst die Nachfrage nach Anlassbackwaren. Wer einen Kuchen online bestellen will, vom Blaubeerkuchen bis zur Geburtstagstorte, bekommt handwerkliche Konditorware bundesweit geliefert, inklusive veganer Varianten.

Nächster Schritt: Abo-Frühstücksboxen aus dem Onlineshop

Den häufigsten Bestellanlass, das Frühstück, will Dinkelking künftig noch bequemer machen. Geplant sind Abo-Frühstücksboxen: Ein festes Sortiment aus Semmeln, Brezen, Croissants und süßem Gebäck, das im gewählten Rhythmus automatisch geliefert wird. Statt jede Woche neu zu bestellen, haben Kunden ihr frisches Wochenendfrühstück dauerhaft im Gefrierfach. Buchbar soll das Abo direkt über den Onlineshop sein, den die Münchner Online-Marketing-Agentur taismo für Dinkelking umgesetzt hat. Für die Traditionsbäckerei ist es der logische nächste Schritt, das Versandmodell vom Einzelkauf zur festen Frühstücksroutine weiterzuentwickeln.

Das Bäckerhandwerk skaliert, ohne den Charakter zu verlieren

Der bundesweite Versand verändert das Geschäftsmodell einer Traditionsbäckerei grundlegend. Statt allein von der Laufkundschaft dreier Filialen zu leben, erreicht Dinkelking heute Kunden von der Nordsee bis zu den Alpen. Auch nach Japan wurde bereits geliefert. Die drei Standorte im Münchner Osten bleiben als Backstuben und Ladengeschäfte erhalten. Sie sind das Herz der Produktion.

_“Wir wollen beweisen, dass gutes Bäckerhandwerk und Versand kein Widerspruch sind.“_, so Suntinger. _“Die Kruste entsteht im Ofen des Kunden, nicht in unserer Verpackung. Deshalb schmeckt eine Semmel bei ihm zu Hause genauso wie bei uns im Laden, ofenfrisch, nicht aufgewärmt._

Damit trifft der Betrieb einen Nerv: Während das Bäckerhandwerk 2024 zwar 17,92 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete und um zwei Prozent wuchs, verschwinden die kleinen Betriebe weiter. Modelle wie das von Dinkelking zeigen einen Weg, wie handwerkliche Qualität trotzdem in der Fläche verfügbar bleibt, nicht durch Filialketten, sondern durch Logistik.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dinkelking e. K.

Florian Suntinger

Salmdorfer Str. 1

85540 Haar bei München

Deutschland

fon ..: 089 / 46 68 86

web ..: https://dinkelking.de

email : info@dinkelking.de

Dinkelking e. K. (ehem. Dinkelbäcker Dümig e. K.) ist eine familiengeführte Dinkelbäckerei und Konditorei aus Haar bei München, gegründet 1930. Das Unternehmen betreibt drei Filialen in Haar, Vaterstetten und Ottobrunn und liefert frische, halbgebackene Backwaren über einen eigenen Online-Shop deutschlandweit sowie nach Österreich und in die Schweiz. Der Schwerpunkt liegt auf Dinkelprodukten und einem großen veganen Sortiment: Von Broten und Semmeln über Seelen und Gebäck bis zu Kuchen und Torten. Das Motto: „Deine Online-Dinkelbäckerei.“ Mehr unter dinkelking.de.

Pressekontakt:

taismo GmbH

Herr Dominik Breitbach

Weißenfelder Str. 6

85551 Kirchheim bei München

fon ..: 089 / 413 261 021

email : info@taismo.de

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