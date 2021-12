BAGTAG – Digitales Gepäcklabel jetzt als neue Version BAGTAG Flex verfügbar

BAGTAG Flex – weniger Reisestress, mehr Sicherheit für Reisegepäck und Gesundheit

– Neu: BAGTAG App erhält zusätzliche Funktionen für mehr Reisekomfort

– In Kürze: Weitere Fluggesellschaften im BAGTAG Netzwerk verfügbar

BAGTAG ist die digitale Alternative zum analogen Gepäcketikett, das zur Reisegepäck-Registrierung und -Identifizierung vom Flughafen-Bodenpersonal angebracht wird. Der Vorteil: Mit BAGTAG können Reisende selbst von überall und jederzeit ein digitales Gepäcklabel bei ihrer Fluggesellschaft anfordern und an ihrer Reisetasche anbringen – Wartezeiten am Check-In sind damit Vergangenheit. BAGTAG wird seit vier Jahren von der Lufthansa Gruppe erfolgreich eingesetzt und ist damit bereit für den nächsten Schritt. Mit BAGTAG Flex steht jetzt eine neue Version mit wesentlichen Weiterentwicklungen gegenüber dem Vorgängermodell zur Verfügung. Ebenso erhält die BAGTAG Mobile App für iOS und Android zusätzliche Funktionen für noch schnellere Gepäck-Check-ins. Darüber hinaus ergänzt BAGTAG in Kürze sein Netzwerk um zwei internationale Fluggesellschaften – eine voraussichtlich noch in 2021 – und steigert damit nachhaltig die Attraktivität seines weltweiten Dienstes.

BAGTAG Flex – weniger Reisestress, mehr Sicherheit für Reisegepäck und Gesundheit

BAGTAG Flex verfügt über ein neues Verschlusssystem, das flexibel an jedes Reisegepäck angebracht und damit beliebig oft wiederverwendet werden kann. Aufgrund seiner Robustheit hält das elektronische Gepäcklabel problemlos jedem Flugtransport zuverlässig stand. Nahtlos verbindet sich das batterielose BAGTAG Flex mit jedem iOS und Android Smartphone, um direkt über die Fluggesellschaft oder die BAGTAG App das E-Paper-Ticket zu erstellen. Aktualisiert wird das digitale Gepäcklabel kontaktlos und sicher per Near Field Communication-Technologie. Der gesamte Check-in-Prozess kann so zeitsparend von zuhause oder im Hotel verkürzt werden. BAGTAG vermeidet damit unnötige Wartezeiten wie auch Berührungspunkte zu anderen Reisenden im Flughafen und am Check-in-Schalter für mehr gesundheitliche Sicherheit. In Kombination mit dem Schnell-Gepäckabgabe-System lässt sich der Gepäck-Check-in am Flughafen auf 4 Sekunden verkürzen, ohne dabei etwas anderes als das eigene Reisegepäck anzufassen.

Jasper Quak, Managing Director von BAGTAG: „Mit BAGTAG Flex steigern Passagiere nicht nur deutlich ihren Reisekomfort, sondern sie tragen zugleich auch zu einer umweltfreundlicheren Luftfahrt bei. Jedes Jahr werden mehrere Milliarden Thermopapier-Etiketten vom Flughafenpersonal ausgedruckt und an Koffern angebracht. Ebenso entlastet BAGTAG Flex die Flughafen-Abläufe und sorgt so für eine reibungslosere Luftfahrt – insbesondere in Pandemiezeiten mit teils sehr zeitintensiven Check-in-Prozessen. BAGTAG Flex ist damit in vielerlei Hinsicht ein rundum smartes, innovatives Reisetool.“

BAGTAG App – mehr Komfort, weitere Funktion angekündigt

Zusätzlich hat BAGTAG seine Mobile App für iOS und Android weiter professionalisiert. So profitieren Nutzer*innen ab sofort von einem optimierten Check-in-Services mit komfortablerer Bedienung und schnellerer Bereitstellung des E-Paper-Labels und des Gepäck-Check-ins. Die Services und Funktionen lassen sich ebenfalls ohne aktuellen Flug testen. Darüber hinaus wird bald ebenfalls das elektronische Gepäck-Etikett des Kofferherstellers RIMOWA unterstützt, BAGTAGs neuester Partner. Die neue App-Version steht ab sofort im App Store und Google Play Store zum kostenlosen Download bereit. Zugleich kündigt BAGTAG neue intelligente App-Funktionen an, die den Leistungsvorteil für Kund*innen weiter ausbauen werden.

BAGTAG baut sein internationales Airline-Netzwerk weiter aus

Aktuell gehören zum BAGTAG Netzwerk schon Lufthansa, Swiss Air, Austrian Airlines, Air Dolomiti, China Southern und KLM. Für Ende 2021 und Anfang 2022 stehen bereits zwei weitere Kooperationen mit Fluggesellschaften aus den USA und dem Nahen Osten kurz vor dem Start. BAGTAG baut dadurch den weltweiten Einsatz seines digitalen Gepäcklabels deutlich aus.

BAGTAG Flex ist zum Preis von 69,00 EUR über die BAGTAG Webseite sowie den BAGTAG Instagram- und Facebook-Store bei weltweiter Lieferung verfügbar. Vorbestellungen sind ab sofort limitiert möglich.

Zu BAGTAG Flex: https://bagtag.com/product/bagtag-flex/

Weitere Informationen für Airlines, Reseller und Vielflieger: https://bagtag.com

Download der BAGTAG App über den Google Play und App Store

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BAGTAG

Frau Amy Riedeman

Randstad 21 39a

1314 BG Almere

Niederlande

fon ..: –

web ..: https://bagtag.com/

email : amy.riedman@bagtag.com

Über BAGTAG:

BAGTAG wurde 2014 gegründet und entwickelte in enger Zusammenarbeit mit führenden Fluggesellschaften das weltweit erste flexible und sichere E-Paper-Label. 2018 führte BAGTAG sein digitales Gepäcketikett zusammen mit der Lufthansa Group ein und ist heute der führende Anbieter für elektronische Reisegepäcklabels.

