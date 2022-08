Bahntransporte aus China nach Deutschland

Die Spedition HUGO Transport aus Braunschweig bietet ab sofort Bahntransporte aus China nach Deutschland.

„Eine der größten Stärken der Bahntransporte aus China nach Deutschland ist das Preis-Zeit-Verhältnis“, erklärt Viktor Mähler, Geschäftsführer von HUGO Transport. Die Ware ist etwa 14 Tage auf der Schiene und dann noch einmal 4 Tage im Lkw unterwegs. Damit ist die Distanz zwischen China und Berlin in 18 Tagen überbrückt. Zum Vergleich: Seefracht ist bis zu 100 Tage unterwegs. Luftfracht wird zwar bereits nach 3-4 Tagen zugestellt, ist dafür aber deutlich teurer.

Full Container Load für diverse Güter

Realisiert werden die Bahntransporte aus China nach Deutschland als Full Container Load. Das heißt, Warensendungen sind ab einem Volumen von einem Container verfügbar. Dafür stehen zwei Varianten zur Verfügung: 20 Fuß und 40 Fuß. Die kleineren Container fassen bis zu 11 Europaletten, die größeren bis zu 25 Stück. Die Dimensionierung des Transports übernehmen die Spezialisten aus Braunschweig gerne im Auftrag der Kunden.

Da die Transportart neu ist, kommt vor allem eine Frage immer wieder auf: Welche Warenarten lassen sich als Bahntransport aus China nach Deutschland befördern? Viktor Mähler erläutert hierzu: „Wir können diverse Warengruppen befördern. Häufige Güter sind Maschinen, chemische Erzeugnisse, Autoteile, Lebensmittel, aber auch Waren für den Onlinehandel. Wir finden so gut wie immer die passende Transportlösung.“

Die Route: China – Russland – Finnland – Deutschland

Wie gelangen die Bahntransporte aus China nach Deutschland zum Ziel? Die Spedition aus Braunschweig bietet grundsätzlich die Lieferung „door2door“. Das heißt, die Waren werden direkt am Lager des Absenders übernommen – jede Provinz in China wird angefahren. Von dort aus geht es weiter zum HUB, wo die Ware auf die Schiene verladen wird. Nun beginnt der Transit über Kasachstan und Russland bis nach Finnland. Mit dem Lkw geht es dann weiter von Helsinki über Stockholm nach Deutschland.

Lieferung mit Importzollabwicklung

In Deutschland angekommen, kümmert sich die Spedition gerne auch um die Importzollabwicklung. Die fertig verzollte Ware wird dann zum endgültigen Empfänger geliefert. Hier werden abermals alle Adressen angehfahren – in Deutschland und in der gesamten EU. Wie lange der Bahntransport aus China nach Deutschland letztlich dauert, hängt vom Start- und Zielort ab. Prinzipiell erarbeitet die Spedition dafür einen Plan, der die Transportzeit minimiert. Viktor Mähler versichert seinen Kunden: „Wie erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen immer nach individuellem Bedarf.“

Frachtpreis und Angebot sofort am Tag der Anfrage

Bleibt eine wichtige Frage: Was kosten Bahntransporte aus China nach Deutschland? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter das Frachtvolumen, die Anforderungen und die Entfernung des Lagers zum HUB. Um Auftraggebern die nötige Planungssicherheit zu gewähren, erstellt die Spedition individuell nach Bedarf ein Angebot. Dieses wird sofort am Tag der Anfrage kalkuliert und vorgelegt. Weitere Informationen gibt es bei der Spedition direkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053118052240

fax ..: 053118052259

web ..: https://hugo-transport.de

email : mail@hugo-transport.de

Sicher, schnell und zuverlässig: HUGO Transport & Logistics GmbH

Wir bieten internationale Transporte aus ganz Deutschland nach Russland, Osteuropa, Zentralasien, in den Kaukasus und die Mongolei.

Pressekontakt:

HUGO Transport & Logistics GmbH

Herr Viktor Mähler

Münzstrasse 2

38100 Braunschweig

fon ..: 053118052240

email : mail@hugo-transport.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bitcoin Millionär – 50 Millionen Vermögen mit nur 23 Jahren Online-Infoveranstaltungen Auslandsjahr vom 31.8. bis 3.9. mit Schulen aus Kanada, Australien und Neuseeland