Balkontüren sanieren statt tauschen: Energiekosten senken durch Alu-Verkleidungen in 2026

Angesichts steigender Energiepreise rückt die Sanierung von Balkontüren mit Aluminium-Verkleidungen als kosteneffiziente Alternative zum kompletten Austausch in den Fokus von Eigenheimbesitzern.

Die Energiekosten in Österreich und Deutschland befinden sich 2026 weiterhin auf einem hohen Niveau. Für Eigenheimbesitzer stellt sich damit verstärkt die Frage, wie Wärmeverluste an Fenstern und Türen reduziert werden können, ohne dass ein vollständiger Austausch notwendig wird. Insbesondere Balkontüren gelten als energetische Schwachstellen, da sie große Glasflächen mit beweglichen Elementen kombinieren und häufig undichte Stellen aufweisen.

Eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme ist die Balkontür-Sanierung mit Aluminium. Dabei werden bestehende Holzelemente mit hinterlüfteten Alu-Profilen verkleidet, sodass aus einer herkömmlichen Holz-Balkontür ein vollwertiges Holz-Aluminium-Element entsteht. Die hinterlüftete Konstruktion schützt das darunterliegende Holz vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Regen, Schnee und Hagel und verhindert gleichzeitig Schimmelbildung. In Verbindung mit einem fachgerechten Dichtungstausch lassen sich spürbare Verbesserungen bei der Wärmedämmung erzielen.

Gegenüber einem kompletten Tausch der Balkontür bietet die Alu-Sanierung mehrere Vorteile. Die Kosten fallen deutlich geringer aus, da der vorhandene Rahmen erhalten bleibt und keine aufwendigen Umbauarbeiten an Mauerwerk oder Anschlüssen erforderlich sind. Zudem entfällt der regelmäßige Wartungsaufwand durch Streichen, was über die Lebensdauer der Balkontür weitere Einsparungen bedeutet. Die Verkleidungen sind in zahlreichen Farben und Holzdekoren erhältlich, sodass sich das Erscheinungsbild der Fassade individuell gestalten lässt.

Technisch kommen verpresste Ecken und verschraubte Sprossen zum Einsatz, die sowohl eine ansprechende Optik als auch eine hohe Haltbarkeit gewährleisten. Spezielle Lösungen stehen auch für eingeputzte Rollladenschienen zur Verfügung. Über 50 Fachkräfte sorgen dafür, dass die Sanierung auf die jeweiligen baulichen Gegebenheiten abgestimmt wird.

Interessierte können sich an den regelmäßig in Einkaufszentren eingerichteten Infopoints oder telefonisch über aktuelle Sanierungsmöglichkeiten informieren. Die DILA Handel GmbH mit Sitz in Eberschwang berät zu individuellen Lösungen für Balkontüren, Fenster, Haustüren und Wintergärten.

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DILA ist Ihr Experte für Alusanierungen und Aluverkleidungen für Fenster und Türen. DILA bietet individuelle Lösungen für bestehende Fenster, Wintergärten und Haustüren. DILA ist Ihr Spezialist zur Umrüstung von bestehenden Holzfenstern auf vollwertige Holz-Alu-Fenster.

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* Sicherheit: Hinterlüftete Verkleidungen verhindern Schimmelbildung

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