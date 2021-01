Bam Bam kündigt Aktiensplit im Verhältnis 3:1 an

VANCOUVER, BC – 13. Januar 2021 – Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FSE: 4NPB) (Bam Bam oder die Gesellschaft) gibt bekannt, dass der Vorstand einem Aktiensplit der Stammaktien der Gesellschaft (der Aktiensplit), die von den Aktionären ab dem 23. Februar 2021 gehalten werden im Verhältnis drei zu eins zugestimmt hat. Die Aktionäre werden folglich am Stichtag, dem 2. März 2021 (dem Zahlungstag), zwei zusätzliche Stammaktien für jede ihrer Stammaktien erhalten. Gemäß der Satzung der Gesellschaft war die Zustimmung der Aktionäre nicht erforderlich für den Aktiensplit. Die Gesellschaft wird im Zusammenhang mit dem Aktiensplit weder ihren Namen, CUSIP, noch ihr aktuelles Börsenkürzel ändern.

Es wird erwartet, dass die Stammaktien der Gesellschaft ab oder um den 22. Februar 2021 auf split-bereinigter Basis gehandelt werden.

David Greenway, Generaldirektor und CEO, erklärte: Wir haben diesen Aktiensplit initiiert, um das Handelsvolumen der Aktie zu verbessern und um neue Aktionäre für die drei Börsen, an denen wir gelistet sind, zu gewinnen. Dieser Aktiensplit gewährt auch bestehenden Aktionären eine größere Anzahl von Aktien an der Gesellschaft und wird so die Begeisterung für das kommende Jahr und unsere Strategie steigern.

Die Aktionäre müssen keine Maßnahmen ergreifen. Die Transferstelle der Gesellschaft wird am Auszahlungstag allen eingetragenen Aktionären eine Mitteilung im Rahmen des direkten Registrierungssystems zusenden, mit der Anzahl der zusätzlichen Stammaktien, die sie durch den Aktiensplit erhalten haben. Diese zusätzlichen Stammaktien werden stückelos als Buchungseintrag gehalten und elektronisch im Buchhaltungssystem der Transferstelle registriert, es sei denn der eingetragene Aktionär verlangt ein physisches Aktienzertifikat. Derzeit im Umlauf befindliche Aktienzertifikate, die Stammaktien der Gesellschaft darstellen, sind weiterhin gültig. Sie sollten von den eingetragenen Aktionären aufbewahrt werden und nicht an die Gesellschaft oder die Transferstelle gesendet werden. Die Wertpapierdepots von Aktionären, die nicht registriert sind, werden automatisch aktualisiert, um den Aktiensplit widerzuspiegeln.

Nach Durchführung des Aktiensplits wird die Gesellschaft ca. 64.994.853 Stammaktien im Umlauf haben. Das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft wird unverändert bleiben.

Ausstehende Aktienoptionen, RSUs und Aktienbezugsscheine werden auch um das Verhältnis des Aktiensplits angepasst, wie auch die jeweiligen Ausübungspreise der ausstehenden Aktienoptionen und Aktienbezugsscheinen dementsprechend angeglichen werden.

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPB) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Das Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Der Auftrag des Managements besteht darin, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Joel Warawa

VP of Corporate Communications

E-Mail: jw@bambamresources.com

Tel: 1 (855) 475-0745

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

