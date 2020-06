Bam Bam Resources berichtet über Silberzonen, die mit historischen Daten auf dem Konzessionsgebiet Majuba Hill abgegrenzt wurden

Vancouver, BC, Kanada – 18. Juni 2020 – Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR / OTC: NPEZF / FWB: 4NPA) (Bam Bam oder das Unternehmen) berichtet erfreut über die neuesten Entwicklungen bei der Identifizierung von fünf hervortretenden Silberzonen, die mit der Oxid-Kupfer-Zone und den drei Goldzonen, über die in der Pressemitteilung vom 27. April 2020 berichtet wurde, zusammenfallen.

Durch die aktuellen Explorationstätigkeiten und die Überprüfung der historischen Daten wurden bedeutende Silberwerte in historischen Bohrlöchern, Oberflächengesteinssplittern und Bodenproben identifiziert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52326/2020_06_18_BBR Silver at Majuba Hill_FINAL-DEPRcom.001.png

Die Silberzone im Hauptziel überschneidet sich mit der Oxid-Silber-Zielzone, wo die Kernbohrlöcher MHB-1 und MHB-2 niedergebracht wurden. Die historischen Daten heben vier abgelegene Silberzonen hervor, die ebenfalls mit den Goldzonen übereinstimmen.

Die historischen Explorationsdaten umfassen Bohrungen, Oberflächengesteinssplitterproben und Oberflächenbodenproben, deren Analyse ebenfalls Silberwerte zeigte (NI-43-101-konformer technischer Bericht, A.J. Morris, May 2017).

David Greenway, President & CEO, sagte: Ich freue mich, dass unser Verständnis des Kupfer-Gold-Silber-Porphyrsystems Majuba Hill immer besser wird. Die von Matson (US Bureau of Mines, 1948) berichtete historische Produktion von 184.000 Unzen war bedeutsam. Mit diesen zusätzlichen Zielen werden wir Majuba zu einer großflächigen Explorationsliegenschaft ausbauen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52326/2020_06_18_BBR Silver at Majuba Hill_FINAL-DEPRcom.002.png

– 25 der auf Majuba Hill niedergebrachten Bohrlöcher wiesen in historischen Bohrprobenanalysen einen deutlichen Silbergehalt auf.

– Historische Gesteinssplitterproben ergaben 980,6 ppm Ag (28,6 Unzen Ag/Tonne) bis – Historische Bodenproben ergaben 219,8 ppm Ag (6,4 Unzen Ag/Tonne) bis <0,005 g/t Gold in 994 Proben. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52326/2020_06_18_BBR Silver at Majuba Hill_FINAL-DEPRcom.003.png

Die Explorations- und historischen Produktionsdaten für Majuba Hill zeigen hervorragendes Potenzial für die Entdeckung neuer wirtschaftlicher Zonen mit Silbermineralisierung. Die aus historischen Untertagewerken im Projektgebiet berichtete Produktion (siehe Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 86) umfasste 184.000 Unzen Silber.

Über das Konzessionsgebiet Majuba Hill

Das Konzessionsgebiet Majuba Hill erstreckt sich über eine Grundfläche von 4.822 Acres mit übertägigen Schürfrechten und Mineralkonzessionen, zu denen auch 3 patentierte Claims für den Gangbergbau (patented lode mining claims) sowie eine Fläche von 632 Acres in Privatbesitz samt den darin enthaltenen Rohstoffen gehören. Das Konzessionsgebiet ist über 23 Meilen unbefestigte, aber gut erhaltene Straßen, die mit dem U.S. Interstate 80 Highway verbunden sind, problemlos erreichbar.

Qualifizierte Sachverständige

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden, von E.L. Buster Hunsaker III, CPG 8137 überprüft. Er ist eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß der Definition des Begriffs nach National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43- 101).

Über Bam Bam Resources Corp.

Bam Bam Resources Corp. (CSE: BBR, OTC: NPEZF, FWB: 4NPA) beschäftigt sich mit der Identifizierung, der Prüfung und dem Erwerb von Kupfer- und Kupfer-Gold-Aktiva in fortgeschrittenem Stadium. Sein Vorzeigeprojekt ist das Kupfer-Gold-Projekt Majuba Hill, das 156 Meilen außerhalb von Reno (Nevada, USA) liegt. Das Management wurde damit beauftragt, sein Hauptaugenmerk auf sichere, bergbaufreundliche Rechtsprechungen und Regierungsbestimmungen zu richten, die Bergbaubetriebe unterstützen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Bam Bam Resources Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E:dg@bambamresources.com

Tel: (604) 318-0114

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Bam Bam Resources Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Bam Bam Resources Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Bam Bam Resources Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

