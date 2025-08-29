Bandscheiben-Implantate, die smarte Alternative zu einer Versteifung der Bandscheibe

Was beim Zahnarzt schon seit Jahrzenten Routine ist, hält seit einiger Zeit auch Einzug in die Wirbelsäulenchirurgie: Bandscheiben Implantate, auch künstliche Bandscheiben genannt haben viele Vorteile

München, 29.08.2025 – Mit jährlich ca. 150 Bandscheiben-Implantationen eine der besten Adressen

Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule sowie Bandscheibenprobleme gehen meist mit erheblichen Beschwerden einher, welche die Lebensqualität deutlich einschränken können. Die betroffenen Wirbel zu versteifen, war lange Zeit das erste Mittel der Wahl. Das Apex Spine Wirbelsäulenzentrum in München setzt dagegen in vielen Fällen auf die sog. künstliche Bandscheibe, die eine Bandscheiben Versteifung überflüssig macht.

Was ist eine Bandscheiben Implantation und für wen eignet sie sich?

Bei einer Bandscheiben Implantation wird die erkrankte oder beschädigte Bandscheibe durch eine künstliche Bandscheibe ersetzt. Man unterschiedet dabei zwischen zwei verschiedenen Arten: der zervikalen Prothese für die Halswirbelsäule und der lumbalen Prothese für die Lendenwirbelsäule. Sie reduziert in beiden Fällen den Druck auf Nerven und Rückenmark und lindert somit die oft starken Schmerzen.

Im Gegensatz zu einer Bandscheiben Versteifung, die stets zu einer verminderten Flexibilität der Wirbelsäule führt, bleibt die Beweglichkeit nach der Bandscheiben Implantation jedoch erhalten, da die Prothese die natürliche Funktion der erkrankten Bandscheibe vollständig übernimmt. Die Methode richtet sich an Menschen mit chronischen Bandscheibenproblemen wie Schmerzen, Taubheitsgefühlen oder Lähmungen, die sich auf konservative Weise wie zum Beispiel durch medikamentöse Behandlung oder Physiotherapie nicht ausreichend behandeln lassen.

Dennoch ist eine künstliche Bandscheibe nicht für alle Patienten geeignet: Bei Tumoren, Osteoporose und einer Instabilität der Wirbelsäule wird sie in der Regel nicht empfohlen.

Wie läuft die Bandscheiben Implantation als Alternative zur Bandscheiben Versteifung ab?

Der etwa ein- bis zweistündige Eingriff wird unter Vollnarkose durchgeführt. Meist erfolgt die erste Mobilisierung der Patienten bereits zwei Stunden später. Nach einer Bandscheiben Implantation an der Lendenwirbelsäule ist anschließend für mehrere Wochen das Tragen einer weichen Bandage erforderlich, wurde die künstliche Bandscheibe an der Halswirbelsäule eingesetzt, ist im gleichen Zeitraum eine Halskrause notwendig. Damit die Prothese zunächst in Ruhe einheilen kann, beginnt man erst ab der sechsten Woche mit Krankengymnastik.

Dann ist es auch schon wieder möglich, im Büro zu arbeiten, Rad zu fahren oder zu schwimmen. Andere sportliche Aktivitäten sowie schwerere körperliche Tätigkeiten können nach neun bis zwölf Wochen aufgenommen werden, wobei es wichtig ist, das Pensum langsam zu steigern.

Kann jede Klinik eine künstliche Bandscheibe einsetzen?

Menschen auf der Suche nach einer Alternative zur Bandscheiben Versteifung sollten sich unbedingt an fachkundige Wirbelsäulenspezialisten wenden, die bereits viel Erfahrung mit dieser Methode sammeln konnten. Kompetente Ansprechpartner findet man beispielsweise im Wirbelsäulenzentrum Apex Spine. Die Fachärzte verfügen sowohl in der Diagnostik als auch in der Bandscheiben Implantation über eine hervorragende Expertise und können auf internationale Erfahrung verweisen.

Dementsprechend hoch ist auch das Niveau, auf dem sich die Eingriffe bewegen. Wer sich für eine künstliche Bandscheibe interessiert, um einer Bandscheiben Versteifung aus dem Weg zu gehen, kann jederzeit mit dem Wirbelsäulenzentrum Apex Spine einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch vereinbaren.

https://www.apex-spine.de/

Das international bekannte Wirbelsäulenzentrum apex spine in München, mit seinem renommierten Team aus Orthopäden, Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Physiotherapeuten und Sporttherapeuten hat sich auf die Diagnose und Behandlung von Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und Wirbelsäulen-erkrankungen spezialisiert.

