Banff Half Marathon schließt die Emissionsbilanz für 2025 ab und unterstützt Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam mit Karbon-X

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 9. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) (Karbon-X) und der Banff Half Marathon gaben heute den Abschluss der Emissionsbewertung für den Banff Half Marathon 2025 bekannt und unterstrichen damit die anhaltende Vorreiterrolle der Veranstaltung in Sachen Umweltverantwortung innerhalb der globalen Ausdauersport-Community.

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Das jährlich im Banff-Nationalpark stattfindende, international anerkannte Rennen hat sich zu einem führenden Beispiel dafür entwickelt, wie groß angelegte Sportveranstaltungen ihre Umweltauswirkungen messen und steuern können, während sie in einer der sensibelsten Naturlandschaften der Welt stattfinden. Im Rahmen seiner laufenden Klimainitiative arbeitete der Banff Half Marathon mit BrightSpot Climate zusammen, um die Emissionsbewertung durchzuführen, während Karbon-X die Bemühungen durch die Beschaffung und Stilllegung verifizierter CO-Zertifikate unterstützte.

Teilnehmer aus 23 Ländern nahmen am Rennen 2025 teil. Die Bewertung erfasste die mit der Veranstaltung verbundenen Treibhausgasemissionen, darunter die Fahrzeuge der Teilnehmer, Flüge, Stromverbrauch, Erdgasverbrauch, Rennbetrieb und Personalbewegungen.

Insgesamt wurden durch die Emissionsbewertung 1.616 Tonnen COe im Zusammenhang mit dem Rennen 2025 quantifiziert. Karbon-X unterstützte diese Bemühungen durch die Beschaffung und Stilllegung verifizierter CO-Zertifikate, um diese Emissionen auszugleichen, wobei auf ein diversifiziertes Portfolio international zertifizierter Klimaprojekte zurückgegriffen wurde, die sich auf die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Reduzierung von Emissionen konzentrieren. Die ausgewählten Projekte wurden so ausgewählt, dass sie mit der natürlichen Umwelt und den Werten des Banff-Nationalparks im Einklang stehen und saubere Energie sowie nachhaltige Lösungen in Regionen auf der ganzen Welt fördern.

Die Messung von Emissionen auf Veranstaltungsebene, einschließlich reisebedingter Emissionen, ist im Ausdauersportsektor nach wie vor relativ selten. Durch die Quantifizierung und Berücksichtigung dieser weiterreichenden Auswirkungen stärkt der Banff Half Marathon seinen Ansatz zur ökologischen Verantwortung und bewahrt gleichzeitig das Teilnehmererlebnis, das das Rennen zu einem weltweit beliebten Event gemacht hat.

Im Jahr 2025 führten die Organisatoren des Banff Half Marathon einen erweiterten Plan für verantwortungsbewussten Transport ein, der darauf abzielt, Verkehrsstaus zu reduzieren und umweltfreundlichere Anreisemöglichkeiten zur Veranstaltung zu fördern. Die Initiative umfasste organisierte Bussysteme ab Calgary, die Koordination von Fahrgemeinschaften, Fahrradtransporte und Valet-Parken sowie kostenlosen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort für die Teilnehmer.

Das Verkehrsprogramm wurde im Rahmen regionaler Nachhaltigkeitsdiskussionen positiv aufgenommen und spiegelt die umfassenderen Bemühungen wider, Verkehrsstaus zu verringern und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Zugang zum Banff-Nationalpark zu fördern.

Durch seine Teilnahme am Netzwerk Sports for Climate Action der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) wurde der Banff Half Marathon in der Sport-Nachhaltigkeitsgemeinschaft als Beispiel dafür anerkannt, wie Ausdauerveranstaltungen sinnvolle Umweltinitiativen umsetzen und gleichzeitig weiterhin in großem Maßstab stattfinden können. Als Unterzeichner des Rahmenwerks hat sich die Veranstaltung verpflichtet, die veranstaltungsbedingten Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 % zu reduzieren, und verfolgt und handelt seit 2014 auf der Grundlage ihres kumulativen CO-Fußabdrucks, was einen langfristigen Ansatz für ökologische Verantwortung widerspiegelt.

Die Ausrichtung eines Rennens an einem so außergewöhnlichen Ort wie dem Banff-Nationalpark bringt die Verantwortung mit sich, sorgfältig darüber nachzudenken, wie Veranstaltungen mit der natürlichen Umwelt interagieren, sagte Paul Regensburg, Veranstalter des Banff Half Marathon. Die Zusammenarbeit mit BrightSpot Climate und Karbon-X hat uns geholfen, den ökologischen Fußabdruck des Rennens besser zu verstehen und praktische Initiativen wie Verkehrsplanung und Emissionsausgleich als Teil unserer langfristigen Nachhaltigkeitsverpflichtungen einzuführen.

Für Karbon-X spiegelt die Initiative die wachsende Bedeutung der Klimaverantwortung im globalen Sport- und Unterhaltungssektor wider.

Große Sportveranstaltungen bringen Gemeinschaften zusammen und schaffen beeindruckende gemeinsame Erlebnisse, sagte Matt Kauffman, Executive Vice President für Sport und Unterhaltung bei Karbon-X. Was wir in der gesamten Sportbranche beobachten, ist ein wachsendes Engagement dafür, die mit diesen Veranstaltungen verbundenen Umweltauswirkungen zu verstehen und zu steuern. Der Banff Half Marathon ist ein gutes Beispiel dafür, wie Veranstalter Emissionen messen, geprüfte Klimalösungen fördern und Initiativen unterstützen können, die die Umweltbelastung reduzieren, während sie weiterhin eine Veranstaltung von Weltklasse bieten.

Karbon-X bestätigte, dass es die Emissionsberichterstattung und Klimainitiativen für den Banff Half Marathon 2026 weiterhin unterstützen wird, um der Veranstaltung dabei zu helfen, auf den Fortschritten aufzubauen, die durch ihre sich weiterentwickelnden Nachhaltigkeitsprogramme erzielt wurden.

Die Anmeldung für den Banff Half Marathon 2026 ist ab sofort möglich.

Weitere Informationen zum Lauf und seinen Nachhaltigkeitsinitiativen finden Sie unter www.karbon-x.com/banff-marathon-2026

Über Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) ist ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen über Compliance- und freiwillige Kohlenstoffmärkte hinweg anbietet. Von der Projektinitiierung und Emissionsquantifizierung bis hin zur Unterstützung bei der Verifizierung, der Ausstellung von Emissionszertifikaten und dem Vertrieb auf dem Markt bietet Karbon-X vertrauenswürdige, transparente Klimalösungen für Unternehmen und Institutionen weltweit. Erfahren Sie mehr unter www.karbon-x.com.

Über den Banff Half Marathon

Der Banff Half Marathon ist ein international anerkanntes Laufereignis, das jährlich im Banff-Nationalpark in Alberta, Kanada, stattfindet. Bekannt für seine außergewöhnliche Berglandschaft und seine anspruchsvolle Strecke, zieht das Rennen Teilnehmer aus aller Welt an und bringt sowohl Profi- als auch Freizeitläufer in einer der weltweit bekanntesten Naturlandschaften zusammen. Erfahren Sie mehr unter www.banffhalf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Karbon-X übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Karbon-X

ec@karbon-x.com

QUELLE: Karbon-X Project Inc.

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