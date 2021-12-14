-
Bankfähige Machbarkeitsstudie öffnet das Tor zur Finanzierung
Vom Konzept zum Kapital
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81820/Rockstone_111325_Homerun.001.jpeg
Heute verkündete Homerun Resources Inc. (TSXV:HMR; WKN:A3CYRW) die Beauftragung der DTEC PMP GmbH, eines führenden deutschen Ingenieur- und Projektmanagementunternehmens, das eine Bankfähige Machbarkeitsstudie (Bankable Feasibility Study, BFS) für die geplante antimonfreie Solarglas-Produktionsanlage in Bahia, Brasilien, erstellen wird.
Dieser Meilenstein markiert den Übergang von Homeruns Vision für saubere Energie vom ingenieurtechnischen Konzept zur bankfähigen industriellen Realität – der entscheidende Schritt, der den Weg für eine umfassende Finanzierung und den anschließenden Bau ebnet.
Die Sicherstellung der Projektfinanzierung nach Abschluss der BFS wäre ein wahrhaft unternehmensprägender Moment, da sie die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts bestätigen und Homerun den entschlossenen Übergang in die kommerzielle Produktion ermöglichen würde – und damit die erste antimonfreie Solarglasfabrik auf dem amerikanischen Kontinent etablieren würde.
Unternehmensdetails
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81820/Rockstone_111325_Homerun.002.jpeg
Homerun Resources Inc.
#2110 – 650 West Georgia Street
Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada
Telefon: +1 844 727 5631
Email: info@homerunresources.com
www.homerunresources.com
ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P
Aktien im Markt: 64:061:179
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81820/Rockstone_111325_Homerun.003.png
Kanada-Symbol (TSX.V): HMR
Aktueller Kurs: 0,90 CAD (12.11.2025)
Marktkapitalisierung: 58 Mio. CAD
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81820/Rockstone_111325_Homerun.004.png
Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW
Aktueller Kurs: 0,515 EUR (13.11.2025)
Marktkapitalisierung: 33 Mio. EUR
Disclaimer: Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren und erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren – darunter technische, wirtschaftliche, regulatorische, marktbezogene und finanzielle Risiken – erheblich von den dargestellten Prognosen abweichen. Eine vollständige Übersicht relevanter Risikofaktoren findet sich in den öffentlichen Einreichungen von Homerun auf SEDAR+. Zu den Risiken gehören u.a. die erfolgreiche Fertigstellung der Bankable Feasibility Study (BFS), Genehmigungen, Finanzierung durch BNDES/Finep, Lieferketten, Bau- und Betriebsrisiken, Marktakzeptanz, Entwicklungen im Antimonmarkt, politische und regulatorische Änderungen in Brasilien sowie makroökonomische Unsicherheiten. Small-Cap-Aktien wie Homerun sind spekulativ und können stark schwanken. Dieser Bericht stellt keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Rockstone Research ist ein unabhängiges Marketingunternehmen; der Autor wird von Homerun vergütet und hält Aktien des Unternehmens, was einen wesentlichen Interessenkonflikt darstellt. Inhalte basieren auf Quellen, die als zuverlässig gelten, jedoch nicht unabhängig verifiziert wurden. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder zukünftige Entwicklungen. Durch Nutzung dieses Berichts gelten die Bedingungen des vollständigen Disclaimers als akzeptiert.
Bankfähige Machbarkeitsstudie öffnet das Tor zur Finanzierung
