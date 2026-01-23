Bankschließfächer oft unzureichend versichert – Hausratversicherung prüfen und anpassen

Ist mein Bankschließfach ausreichend versichert? Diese Frage stellen sich viele Bankkunden voller Sorge nach dem spektakulären Einbruchdiebstahl in Gelsenkirchen Anfang 2026. GVI gibt Tipps.

23.01.2026. Viele gehen davon aus, dass Wertgegenstände in einem Bankschließfach vollständig abgesichert sind. Ein weit verbreiteter Irrtum: Der Versicherungsschutz ist häufig begrenzt oder greift nur unter bestimmten Voraussetzungen. Daher sollte dringend, der bestehende Versicherungsschutz überprüft und gegebenenfalls über die Hausratversicherung erweitert werden, warnt die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI).

Grundsätzlich haften Banken für Bankschließfächer meist nur bis zu einer vertraglich festgelegten Höchstsumme – oft im niedrigen fünfstelligen Bereich – und auch nur bei nachweisbarem Verschulden, etwa bei Einbruchdiebstahl. Schäden durch Feuer, Wasser oder Elementarereignisse sind nicht immer abgedeckt. Zudem sind Bargeld, Schmuck, Edelmetalle oder wichtige Dokumente häufig nur eingeschränkt versichert.

Eine individuelle Absicherung kann über die Hausratversicherung erfolgen. Viele Versicherer bieten die Möglichkeit, Wertsachen in Bankschließfächern explizit in den Versicherungsschutz einzuschließen oder die bestehenden Entschädigungsgrenzen zu erhöhen. Voraussetzung ist meist eine entsprechende Vereinbarung im Versicherungsvertrag sowie eine realistische Wertermittlung der eingelagerten Gegenstände.

„Wer wertvolle Besitztümer im Bankschließfach aufbewahrt, sollte nicht allein auf den Schutz der Bank vertrauen“, warnt Jürgen Buck, Vorstand der GVI. „Eine regelmäßige Überprüfung der Hausratversicherung und eine Anpassung der Versicherungssumme sorgen für mehr Sicherheit und vermeiden finanzielle Risiken im Schadenfall“, so Jürgen Buck.

Verbraucher wird empfohlen, sowohl den Bankschließfachvertrag als auch die Hausratversicherung genau zu prüfen und sich bei Bedarf beraten zu lassen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass Wertgegenstände auch außerhalb der eigenen vier Wände umfassend geschützt sind.

Weitere Informationen zum Thema „Bankschließfach – Versicherungsschutz überprüfen“ und Hinweise zur Erstellung einer Inventarliste gibt es kostenlos unter www.geldundverbraucher.de, Rubrik „Gratis“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

Deutschland

fon ..: 07131-9133220

fax ..: 07131-91332119

web ..: https://www.geldundverbraucher.de

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

Pressekontakt:

GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

Herr Siegfried Karle

Neckargartacher Str. 90

74080 Heilbronn

fon ..: 07131-9133220

email : s.karle@geldundverbraucher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freiheit oder Lenkung? Die ökonomische Sollbruchstelle der AfD Kauf auf Rechnung im KNOBLOCH Shop – jetzt noch flexibler bezahlen | KNOBLOCH