Diese Pressemitteilung ist nur für den Vertrieb in Kanada bestimmt und nicht für den Vertrieb an US-Nachrichtendienste oder für die komplette oder teilweise Veröffentlichung, Bekanntmachung oder Verbreitung in oder in den USA oder in den USA.

Toronto/Melbourne, 8. April 2021 – BANXA (TSX-V: BNXA) (OTCQX:BNXAF) (FSE: AC00) (BANXA oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, erhöhte und nach bestem Bemühen vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von $4,00 je Einheit (das Angebot) für einen Bruttoerlös von insgesamt $14.998.208 abgeschlossen hat, der die Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch Stifel Nicolaus Canada Inc. (Stifel GMP), den Lead Agent im Zusammenhang mit dem Angebot, einschloss. Das Angebot wurde am 16. März 2021 bekannt gegeben und anschließend am 17. März 2021 geändert, um eine zusätzliche Nachfrage zu decken. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots emittiert werden, einschließlich aller zugrunde liegenden Wertpapiere, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von $8,50 zu erwerben, und zwar für einen Zeitraum von 42 Monaten nach dem Abschlussdatum des Angebots (der Abschlussdatum), vorbehaltlich einer Anpassung in bestimmten Fällen.

Als Gegenleistung für die Leistungen von Stifel GMP im Zusammenhang mit dem Angebot erhielt Stifel GMP eine Barprovision (die Provision) in Höhe von 6,5 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, ohne den Bruttoerlös aus der Ausgabe von Einheiten auf einer vom Unternehmen und Stifel GMP vereinbarten President’s List (die Presidents List). Für die Beratung von Stifel GMP im Zusammenhang mit der Presidents List zahlte die Gesellschaft an Stifel GMP eine Beratungsgebühr in Höhe von $149.975,20 zzgl. anfallender Steuern. Das Unternehmen emittierte außerdem Vergütungseinheiten (jeweils eine Vergütungseinheit) an Stifel GMP, die 6,5 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten ohne die Presidents List entsprechen. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Stückaktie und einem halben Warrant (ein Vergütungseinheit-Warrant). Jeder Vergütungseinheit-Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie zu den gleichen Bedingungen ausgeübt werden, die auch für die Warrants gelten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Bruttoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Investoren können sich ein kürzlich stattgefundenes Interview mit Gründer und Chairman Domenic Carosa unter folgendem Link ansehen: bit.ly/BNXA-Radius-Research-April21

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder anderen staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA oder an US-amerikanische Personen weder verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungspflicht liegt vor.

BANXA (TSX-V: BNXA – Banxa Holdings Inc.) ist ein Payment Service Provider (PSP) mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETC [Bitcoin/Ethereum[). Banxa hat Büros in Australien und den Niederlanden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.

Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Investor Relations:

North America: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

Email: investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC New York/Phoenix

Ben Shamsian

Email: shamsian@lythampartners.com

Medienkontakte:

Liam Bussell, Head of Corporate Communications

Email: liam@banxa.com

VORSICHTSHINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Im Allgemeinen können alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, zukunftsgerichtete Informationen enthalten, und zukunftsgerichtete Informationen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“ oder „nicht antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen erkennen oder darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, “ dürften“ oder „werden“ ergriffen werden, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die Pläne oder Ziele des Unternehmens wie hier dargelegt oder überhaupt umgesetzt werden. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die das Unternehmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt für angemessen hält, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet zu verwenden, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, sein Ziel, die breite Öffentlichkeit für digitale Währungen zu gewinnen, weiter zu verfolgen, indem es eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbaut, die eine einfache Konvertierung von Fiat-Währung in digitale Währungen (USD/CAD in BTC/ETH) ermöglicht.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, wie z.B. der Unfähigkeit, die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet zu verwenden, und Risiken im Zusammenhang mit digitalen Währungen, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen in Bezug auf sein Ziel scheitert, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem es eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbaut, die eine einfache Konvertierung von Fiat-Währung in digitale Währungen (USD/CAD in BTC/ETH) ermöglicht. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

