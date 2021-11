Banxa meldet Rekord-Transaktionsvolumen von 162 Mio. AUD für Oktober

Höhepunkte:

– Gesamtes Transaktionsvolumen (TTV) von 162 Mio. AUD [120 Mio. USD] im Oktober

– Steigerung von 28 % gegenüber Vormonat

– Unternehmen hat im Oktober 16 neue Partnerschaftsabkommen unterzeichnet

– Seit seinem Börsengang im Januar 2021 hat das Unternehmen sein Partnernetzwerk um 93 % erweitert – von 38 auf 74

Toronto und Melbourne, 8. November 2021. BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA, OTCQX: BNXAF, FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste öffentliche Zahlungsdienstleister und die Konformitäts-RegTech-Plattform für die Branche der digitalen Aktiva, freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse des TTV für Oktober 2021 die besten sind, die jemals verzeichnet wurden.

Banxa bietet neben seinen Zahlungsdienstleistungen auch RegTech- (Regulierungstechnologie)-Dienstleistungen für Kryptowährungsbörsen, DeFi-Plattformen und Wallets für digitale Aktiva, die es den Nutzern der Plattformen im Banxa Network ermöglichen, Papierwährungen einfach und sicher zu Kryptowährungen umzuwandeln und umgekehrt. Angesichts der Tatsache, dass der Schwerpunkt der Regulierungsbehörden auf der aufstrebenden Industrie der digitalen Aktiva in mehreren Ländern liegt, ermöglicht es der Service von Banxa den Kryptowährungsplattformen, ihr Hauptaugenmerk auf das Geschäftswachstum zu richten, während das Unternehmen seinen Nutzern die höchsten Konversionsraten und die beste Erfahrung bietet.

Seit seinem Börsengang am 6. Januar 2021 ist das Unternehmen von 38 auf über 150 Teammitglieder gewachsen und hat über 30 neue Coins sowie weitere Zahlungsmethoden wie SEPA Instant hinzugefügt. Darüber hinaus hat das Unternehmen seine bereits rasche Aufnahme neuer Partner beschleunigt und im Oktober weitere 16 neue Partner hinzugefügt.

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte: Im Bereich der digitalen Aktiva ist Schnelligkeit entscheidend und der Markt wird sich weiterhin rasch entwickeln. In den vergangenen sechs Monaten haben wir unsere Teams entsprechend vergrößert und unsere Ressourcen in den Bereichen Kundenservice, Betrieb und Technologie erweitert, wodurch wir in der Lage sind, mehr Aufträge zu erfüllen und Aktiva innerhalb von wenigen Minuten an die Kunden zu liefern. In den vergangenen zwölf Monaten haben wir unseren automatisierten Durchsatz von Käufen, die kein manuelles Eingreifen erfordern, um 513 % erhöht, wodurch wir einen größeren Marktanteil erlangen konnten. Außerdem haben wir unser Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die Erfahrungen aller Kunden und die Konversionsraten unserer Partner zu verbessern.

NEUESTE RESEARCHBERICHTE

Eine Reihe von Research-Berichten sind unter dem folgenden Link verfügbar:

bit.ly/BNXA-8Nov21-Latest

FINANZERGEBNISSE FÜR DAS SEPTEMBERQUARTAL

Banxa Holdings Inc. oder das Unternehmen wird voraussichtlich am Dienstag, dem 30. November 2021, seine Buchhaltungsunterlagen für das Septemberquartal 2021 bekannt geben.

AKTIENAUSGABE

Banxa Holdings Inc. oder das Unternehmen meldet die Ausgabe von 35.000 weiteren Stammaktien (die Aktien) des Unternehmens an SRAX Inc. (SRAX) unter Annahme eines Preises von 4,00 $ pro Aktie als Vergütung für bestimmte Kundenakquisitionsdienstleistungen, die SRAX dem Unternehmen gemäß den Bedingungen eines Plattformkundenabkommens (das Plattformabkommen) erbracht hat, das bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Mai 2021 bekannt gegeben wurde. Alle Beträge, die SRAX gemäß dem Plattformabkommen geschuldet werden, wurden nun beglichen. Das Plattformabkommen wurde von der TSX Venture Exchange am 6. Juli 2021 genehmigt.

KURZFRISTIGES DARLEHEN

Banxa Holdings Inc. oder das Unternehmen gibt bekannt, dass dem Unternehmen im Oktober 2021 ein kurzfristiges, unbesichertes Darlehen von zwei mit Directors verbundenen Unternehmen bereitgestellt wurde, um das Unternehmen bei der Finanzierung des Betriebskapitals zu unterstützen, da das Transaktionsvolumen im Oktober und November beträchtlich gestiegen ist. Insgesamt wurden 5 Mio. AUD auf unabhängige Weise vorgestreckt. 1 Mio. AUD wurden in Form von Kryptowährungen und 4 Mio. AUD in Form von Bargeld vorgestreckt. Das Darlehen soll innerhalb der nächsten zehn Werktage zurückgezahlt werden. Die Finanzierungskosten für diese kurzfristige Fazilität werden auf 32.000 AUD geschätzt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

i.A.: DOMENIC CAROSA twitter.com/dcarosa

Domenic Carosa

Chairman (1-888-218-6863)

ÜBER UNS

Banxa Holdings Inc. (TSX-V:BNXA / OTCQX:BNXAF / FWB:AC00)

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können.

Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com

ANSPRECHPARTNER:

Anlegerservice:

Nordamerika: +1 (604) 609 6169

International: +61 451 744 080

E-Mail: Investor@banxa.com

Lytham Partners, LLC

Ben Shamsian

New York/Phoenix

E-Mail: shamsian@lythampartners.com

Mediensprecher

Liam Bussell, Leiter, Corporate Communications

E-Mail: Liam@banxa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Banxa Holdings Inc.

Domenic Carosa

10th Floor, 595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

Kanada

email : dom@banxa.com

Pressekontakt:

Banxa Holdings Inc.

Domenic Carosa

10th Floor, 595 Howe Street

V6C 2T5 Vancouver, BC

email : dom@banxa.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Blue Moon meldet neue VMS-Entdeckung neben bestehender Ressource Karora meldet starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2021 und positioniert das Unternehmen für ein Rekordjahr