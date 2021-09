Banxa startet konforme Crypto-Sell-Funktionalität für EURO, GBP und AUD

Highlights

– Banxa kann nun schnelle, sichere Verkaufsfunktionen über seine Partnerintegrationen in EURO, GBP und AUD bereitstellen

– Ermöglicht Endnutzern des Partnernetzwerks von Banxa, sich frei zwischen Kryptowährung und Fiatgeld zu bewegen

– Das Unternehmen wird diese konforme Sell-Funktion in naher Zukunft in mehr Märkten und digitalen Assets einführen

– Eröffnet eine neue Marktchance, eine deutliche Erweiterung der Produktpalette des Unternehmens

Toronto und Melbourne, 21. September 2021 – BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FSE: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), die am schnellsten wachsende Public Payment Service Provider-(PSP)- und Reg-Tech-Plattform der Digital Assets-Branche der Welt, freut sich, die Einführung einer Verkaufsfunktion in EURO, GBP und AUD für Endnutzer bekannt zu geben. Dies wird es den Nutzern von Banxa ermöglichen, nicht nur digitale Vermögenswerte (fiat on-ramp) über die Plattform von Banxa zu kaufen, sondern auch ihre digitalen Vermögenswerte (fiat off-ramp) für Fiatgeld wieder zu verkaufen. Der Service für Bitcoin wurde bereits gestartet, weitere Währungen werden in den kommenden Monaten folgen.

Banxa bietet nun die Möglichkeit, Kryptowährungsvermögen zu verkaufen und die Mittel an sein Partnernetzwerk zurück in Fiatgeld umzuwandeln. Diese Gelder können dann auf das vom Kunden angegebene Bankkonto eingezahlt werden. Banxa bietet eine große Anzahl von Zahlungsmethoden, und die neue Funktionalität wird den Kreis schließen und es seinen Kunden ermöglichen, zwischen digitalen Assets und Fiatgeld mit einem einzigen Anbieter zu wechseln. Diese Serviceverbesserung eröffnet dem Unternehmen eine zusätzliche Einnahmequelle.

Holger Arians, CEO von Banxa, sagte zu dem neuen Service: Dieses Produkt-Upgrade ist ein wichtiger Teil unserer Roadmap. Unser Ziel ist, unseren Partnern und Endbenutzern auch weiterhin neue Zahlungsmethoden und Services anzubieten. Dies entspricht unserer Vision von globaler Reichweite und lokaler Präsenz. Ich bin stolz auf die Arbeit unserer Technologie- und Compliance-Teams, die sicherstellen, dass unsere Payments- und Reg-Tech-Plattform marktführend ist.

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und die Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

