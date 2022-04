Banxa verbucht im Märzquartal 2022 eine Steigerung um 71 % im Jahresvergleich

Wichtige Eckdaten:

– Im dritten Quartal 2022 stieg der Gesamttransaktionswert (TTV) auf 355 Mio. AUD (274 Mio. USD) gegenüber 207 Mio. AUD (159 Mio. USD) im dritten Quartal 2021

– Im März 2022 wurde ein TTV von 81 Mio. AUD (60 Mio. USD) erzielt

– 9 neue Partner, darunter auch Paxful, Pionex und 1Inch, wurden unter Vertrag genommen

– 13 neue Coins, einschließlich APE (ApeCoin), CAKE (PancakeSwap) und AXS (Axie Infinity), kamen dazu

TORONTO und MELBOURNE, 12. April 2022 – BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) (Banxa oder das Unternehmen), der weltweit erste börsennotierte Zahlungsdienstleister (PSP) mit Reg-Tech-Plattform für die Digital-Asset-Branche, hat heute für März 2022 einen Gesamttransaktionswert von 81 Mio. AUD (60 Mio. USD) bekannt gegeben.

In dem am 31. März 2022 endenden Quartal verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem gleichen Berichtszeitraum 2021, im Einklang mit der aktuellen Marktlage, einen Zuwachs um 71 % (von 207 Mio. AUD bzw. 159 Mio. USD auf 355 Mio. AUD bzw. 274 Mio. USD).

Im März nahm Banxa 9 neue Partner in sein Netzwerk auf, darunter auch Paxful, die große bekannte Peer-to-Peer-Tauschplattform mit über sechs Millionen Nutzern, Pionex, den Marktführer im automatisierten Handel mit Krypto-Trading-Robotern, und 1Inch, einen Top-10-DEX-Aggregator und eine Branchengröße im DeFi-Sektor. Diese neuen Partner eröffnen dem Unternehmen enorme Wachstumschancen und eine beachtliche Präsenz sowohl in bestehenden als auch in neuen Märkten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen 13 neue Coins aus zehn Blockchains aufgenommen, darunter auch die schon sehnlichst erwarteten Coins APE (ApeCoin), CAKE (PancakeSwaP) und AXS (Axie Infinity). Die Aufnahme dieser neuen Coins unterstreicht Banxas Auftrag, als Brückenbauer zwischen der Welt der Fiatwährungen und jener der Kryptowährungen zu fungieren und Millionen von Konsumenten weltweit den Zugang zum Kryptowährungsmarkt zu ermöglichen.

In den vergangenen Monaten konnten wir beobachten, wie der Kryptomarkt wieder an Fahrt aufgenommen hat. In den letzten Wochen haben wir uns im Rahmen von führenden Veranstaltungen, wie der NFT Week in Miami und der NFT LA, einer breiteren Krypto-Community präsentiert und dabei festgestellt, dass unsere laufenden Investitionen und unser umfangreiches Angebot von der Krypto-Branche zunehmend mit Begeisterung und Unterstützung aufgenommen werden. Es freut uns riesig, an den einzigartigen Chancen der nächsten Monate teilhaben zu können. Denn wir gehen davon aus, dass sich der Markt in diesem Jahr aufgrund des wachsenden Interesses einer breiteren Öffentlichkeit sehr rasch entwickeln wird, so Holger Arians, CEO von Banxa.

Banxa hat zudem bekannt gegeben, dass Dave Malcolm von seiner Funktion als Chief Marketing Officer zurücktritt. Dave war seit den Anfängen stets eine Leitfigur für das Unternehmen. Chloe Sasson, Chief of Staff bei Banxa, wird den freiwerdenden Posten interimistisch bekleiden.

Ich möchte Dave für seine maßgeblichen Verdienste im Zuge unserer Entwicklung als börsennotiertes Unternehmen danken. Wir wünschen Dave alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben, meint Holger Arians, CEO von Banxa.

Des Weiteren hat Banxa mitgeteilt, dass einer Führungskraft des Unternehmens 40.000 Optionen gewährt wurden. Die Optionen erlangen über einen Zeitraum von 24 Monaten ihre Gültigkeit, werden nach fünf Jahren getilgt und können zum Preis von je 2,50 CAD ausgeübt werden.

Beauftragung eines Market Maker

Das Unternehmen hat die Firma Generation IACP Inc. (Generation) beauftragt, als Market Maker in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Richtlinien der TSX Venture Exchange und anderer geltender Gesetze tätig zu werden. Generation erhält ein monatliches Honorar in Höhe von 7.500 CAD zuzüglich der anwendbaren Steuern. Die Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und Generation gilt zunächst für sechs (6) Monate und verlängert sich automatisch um jeweils vier (4) Monate (zusammen die Laufzeit), sofern das Unternehmen nicht mindestens 30 Tage vor Ablauf der Laufzeit Generation eine schriftliche Kündigung übermittelt bzw. Generation dem Unternehmen eine entsprechende schriftliche Kündigung aushändigt. Ab dem ersten Jahrestag der Vereinbarung erhöht sich das an Generation zu zahlende Honorar automatisch jährlich um 3,0 %. In Zusammenhang mit der Beauftragung werden keine Aktienoptionen oder andere Vergütungen gewährt. Generation besitzt aktuell keine Wertpapiere des Unternehmens. Es könnte jedoch sein, dass Generation und seine Kunden in Zukunft Wertpapieranteile des Unternehmens erwerben.

– ENDE-

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

i.A.: DOMENIC CAROSA twitter.com/dcarosa

Domenic Carosa

Chairman (1-888-218-6863)

BANXA Holdings Inc. (TSX-V: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00)

Banxa unterstützt die weltweit größten Plattformen für digitale Aktiva durch die Bereitstellung von Zahlungsinfrastrukturen und die Einhaltung von Vorschriften auf globalen Märkten. Die Mission und Vision von Banxa bestehen darin, jene Brücke zu errichten, die Menschen in allen Teilen der Welt Zugang zu einem faireren Finanzsystem bietet. Banxa hat seinen Hauptsitz in Melbourne in Australien, während sein europäischer Hauptsitz in Amsterdam in den Niederlanden ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen.

Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie kann, sollte, wird, könnte, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen.

Die Aussagen von BANXA, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Bedingungen, von denen sich viele dem Einflussbereich von BANXA entziehen, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in ihrer Gesamtheit durch die inhärenten Risiken und Ungewissheiten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens eingeschränkt, einschließlich: dass sich die Annahmen von BANXA bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen können; ungünstige Marktbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19; und dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen können.

Sofern nicht durch die Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt BANXA keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.banxa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

