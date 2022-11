Banyan Gold präsentiert sich auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt

Kelowna, British Columbia, 4. November, 2022 – Banyan Gold Corp. (TSXV: BYN | OTCQB: BYAGF) wird an der Deutschen Goldmesse teilnehmen, die am 18. und 19. November im The Westin Grand-Hotel in Frankfurt stattfinden wird.

Das Management von Banyan Gold wird an beiden Tagen für Meetings mit Investoren zur Verfügung stehen. Am 19. November um 15:30 Uhr wird Banyan Gold zudem vor professionellen Investoren aus Europa eine Firmenpräsentation halten.

Für die Teilnahme an der Konferenz können sich Anleger über folgendes Formular registrieren: deutschegoldmesse.online/investor-registration. Für professionelle Investoren ist die Teilnahme kostenlos.

Kai Hoffmann, Geschäftsführer von Soar Financial Partners, und Gastgeber auf der Deutschen Goldmesse, sagte: Wir freuen uns, bereits zum dritten Mal ein erstklassiges Mining Investment Event hier in Deutschland zu veranstalten und Banyan Gold an Board zu haben. Wir bringen hier sorgfältig ausgewählte Bergbau- und Explorationsunternehmen an zwei Tagen mit der europäischen Investment-Community zusammen. Dies wird unsere bisher größte Konferenz sein. Und wir freuen uns, wieder renommierte Keynote-Speaker wie Willem Middelkoop, Manager des Discovery Fund, oder Tavi Costa, Portfoliomanager bei Crescat Capital begrüßen zu dürfen.

Die Webseite der Deutschen Goldmesse wird laufend aktualisiert. Dort erhalten Sie Informationen über die teilnehmenden Unternehmen, die zahlreichen Keynote-Speaker und das Konferenz-Programm: www.deutschegoldmesse.com.

Über das Unternehmen

Banyan Gold ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit dem Fokus auf das Flaggschiffprojekt Aurex-McQueston Goldprojekt im Yukon. Daneben entwickelt das Unternehmen das Hyland Goldprojekt, ebenfalls im Yukon. Das Aurex-McQueston Goldprojekt besitzt bereits eine Ressource mit 4 Mio. Unzen Gold, das Unternehmen strebt den Status einer Tier-1-Ressource an. Die Liegenschaft befindet sich im Tombstone Goldgürtel, wo es einen wohldefinierten Genehmigungsprozess sowie eine für das Mining geeignete Infrastruktur (Straßen, Energie) gibt. Mit Victoria Gold und Osisko Development befinden sich zwei bekannte Namen aus dem Sektor im Aktionariat.

Weitere Informationen

Banyan Gold Corporation (TSXV: BYN | OTCQB: BYAGF; ISIN: CA06683K1066)

Ansprechpartner: Jasmine Sangria, VP Corporate Communications

Telefonnummer: +1 (888) 629-0444

E-Mail: info@banyangold.com

www.banyangold.com

Über die Deutsche Goldmesse

Die Deutsche Goldmesse ist Deutschlands führende Mining Investment-Konferenz. Die Konferenz findet zweimal im Jahr in Frankfurt statt, einem der größten europäischen Finanzplätze. Auf der Deutschen Goldmesse kommen führende Unternehmen und Persönlichkeiten aus dem Bergbau- und Explorationssektor zusammen. Die Deutsche Goldmesse ist daher Investment-, Networking und -Wissens-Konferenz in einem. Auf der zweitätigen Veranstaltung präsentieren branchenführende Keynote-Speakers und bis zu 35 sorgfältig ausgewählte Unternehmen, vom aussichtsreichen Junior-Explorern bis hin zum erfahrenen Rohstoff-Produzenten.

Das Event wird von Soar Financial Partners veranstaltet und bietet eine Plattform an, auf der sich die Vertreter der Unternehmen Management mit einem großen Netzwerk von europäischen institutionellen Investoren, vermögenden Privatanlegern, Analysten, Influencern, Börsenbrief-Autoren, Medien und anderen lokalen Partnern verbinden können.

