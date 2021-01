Baros Maldives: 15 Jahre Lighthouse Restaurant – ein kulinarisches Jubiläum

Das unverkennbare Wahrzeichen von Baros Maldives ist das ikonische Dach des Lighthouse Restaurants. Das 15-jährige Bestehen dieser Institution wird mit einem besonderen 6-Gänge-Menü gefeiert.

Ikonisches Design trifft Fine Dining Cuisine der Extraklasse

Das Overwater-Restaurant mit der eindrucksvollen Dachspitze, die auch Meilen entfernt unverkennbar das Luxusinselresort Baros ausmacht, feierte seine Eröffnung im Dezember 2005. Seither erhob das Fine Dining Restaurant Kulinarik auf den Malediven auf ein konkurrenzloses Niveau.

Mit einer vielseitigen Auswahl an lokalen Meeresfrüchten auf Top-Niveau sowie bestem importierten Fleisch werden moderne Klassiker mit exotischem Geschmack präsentiert und mit besonderem Stil serviert. All das verhalf dem Lighthouse Restaurant schnell zu Ruhm und einem sensationellen Ruf über die Atoll-Grenzen hinaus. Die Lage des Restaurants wurde zudem klug gewählt, denn kein Punkt auf der Insel eignet sich vortrefflicher, den Sonnenuntergang zu genießen, als die Lounge unter dem weißen Zeltdach des Restaurants.

Der Chef de Cuisine Nathif, der seit 16 Jahren auf Baros tätig ist und mit seinem Team international wie national viele renommierte Auszeichnungen gewann, wählte für das 6-Gänge-Degustationsmenü anlässlich der Feierlichkeiten zum 15-jährigen Jubiläum nur die absoluten Favoriten der Gäste aus. Viele dieser Gerichte sind tatsächlich seit der Eröffnung fester Bestandteil der Menükarte, die sich kontinuierlich weiterentwickelte. Eine besondere Spezialität der Insel ist beispielsweise die Cognac Flambéed Lobster Bisque, die vor den Augen der Gäste zubereitet wird. Natürlich muss dieser Klassiker Teil des Jubiläums-Degustationsmenüs sein. Weitere beliebte Gourmet-Highlights sind: Gegrilltes Gelbflossenthunfischsteak mit gebratener Entenstopfleber sowie Gebratene Medaillons vom Black-Angus-Rinderfilet.

Chef Nathif kommentiert: „Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht und wir schätzen jede einzelne Auszeichnung, die wir in den letzten Jahren erhalten haben. Die größte Anerkennung für unser Team ist es allerdings, dass die Gäste – teilweise jeden Abend ihres Aufenthalts – zurückkehren, um bei uns zu speisen. Das kulinarische Erlebnis wird durch die Umgebung und das Service-Team außergewöhnlich in Szene gesetzt.“

Die Preise im Januar beginnen bei USD 1.288 pro Nacht in einer Deluxe Villa für zwei Personen.

Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch.

Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Dreimühlenstrasse 29

80469 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Dreimühlenstrasse 29

80469 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : mail@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vizsla erweitert Streich der Tajitos Aderzone und durchschneidet 1.607 Gramm/Tonne Silberäquivalent über 7,55 m auf Panuco in Mexiko