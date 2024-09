Baros Maldives leistet Korallenschutz-Pionierarbeit

Das meeresbiologische Team von Baros Maldives kämpft an vorderster Front gegen die schädlichen Auswirkungen der Korallenbleiche, die durch El Niño verursacht wird.

Ein Klimamuster, das für überdurchschnittliche Meeresoberflächentemperaturen in Teilen des Pazifischen Ozeans verantwortlich ist. Während des El-Niño-Ereignisses 2016 hat Baros erfolgreich Korallenrahmen in tiefere Gewässer umgesiedelt und so den Großteil der Korallen gerettet. Heute gedeihen diese Rahmen als Teil des Weltklasse-Hausriffs von Baros.

Das El-Niño Phänomen

Der Ozean, der größte Sonnenenergiekollektor der Erde, spielt eine entscheidende Rolle bei der Klimastabilisierung, indem er Wärme aufnimmt und abgibt. Während das Sonnenlicht die primäre Wärmequelle ist, haben industrielle Aktivitäten die Treibhausgaskonzentration erheblich erhöht und die Energieaufnahme des Ozeans verstärkt. Trotz der natürlichen Verteilung der Wärme durch Wellen, Gezeiten und Strömungen ist der Ozean nicht in der Lage, die gesamte absorbierte Energie abzugeben, was zu einem Anstieg der Meerestemperaturen führt.

Der rasche Anstieg der Wassertemperatur stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Meeresbewohner dar, da er plötzlichen Stress verursacht, der zu irreversiblen Schäden führen kann. Vor allem Korallenriffe sind gefährdet, und viele Kolonien sind vom Tod bedroht. Korallen, koloniale Organismen, die aus Polypen bestehen, leben in Symbiose mit Mikroalgen. Diese Mikroalgen sorgen durch Photosynthese für Nahrung und Farbe. Bei Stress wandern die Mikroalgen jedoch ab, was zur Korallenbleiche führt. In diesem Zustand ernähren sich die Korallen ausschließlich von Schwebeteilchen.

Baros-Bemühungen im Krisenjahr 2016 und seit 2006

Unsere Ozeane erleben derzeit das vierte globale Bleichereignis. Während ein manueller Schutz der Riffe vor Hitze unmöglich ist, bieten Projekte zur Wiederherstellung von Korallen eine praktikable Lösung. Im Jahr 2016 konnte Baros durch sein rasches Eingreifen, bei dem Korallenrahmen in tieferes Wasser verlegt wurden, erhebliche Schäden am Hausriff abwenden. Die strategisch günstige Lage der Atollkette der Malediven mit starken Unterwasserströmungen und heftigen Regenfällen im Sommer trug ebenfalls zur Abkühlung des Oberflächenwassers bei.

Seit 2006 engagiert sich Baros für den Schutz und die Wiederherstellung der Riffe. Zu den Initiativen gehören die Verlagerung von Korallenstöcken in tiefere Gewässer bei steigenden Temperaturen und die Anlage künstlicher Korallengärten. In diesen Gärten wachsen Korallenfragmente ungestört auf Hartsubstraten und fördern so das Klonen von Korallen. Gesunde geklonte Korallen werden dann in geschädigte Riffgebiete verpflanzt, um die Regeneration zu unterstützen.

Im April dieses Jahres bestätigte die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) eine Wiederholung des Erwärmungsereignisses von 2016. Auf der Grundlage früherer Erfolge hat das Meeresbiologenteam von Baros erneut Korallenrahmen in tiefere Bereiche des Hausriffs verpflanzt. Über 100 Rahmen, die von Gästen in den letzten vier bis fünf Jahren geschaffen wurden, wurden umgesiedelt und werden derzeit überwacht. Es wird erwartet, dass die Hitzewelle im Herbst 2024 in kühleren Meeresgebieten abklingt und eine erfolgreiche Regenzeit den Stress für die Korallenkolonien weiter mindert.

Baros setzt sich weiterhin für den Erhalt und den Schutz der Korallenriffe auf der Insel ein und ist bestrebt, ein nachhaltiges und lebendiges marines Ökosystem für zukünftige Generationen zu gewährleisten. Das Baros Eco Explorer-Paket lädt die Gäste ein, an dieser spannenden Reise teilzunehmen, die von dem auf Baros ansässigen Meeresbiologen geleitet wird.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

