Basis für eine erfolgreiche Verkaufstätigkeit in der „Verkäufer-Akademie“ von Licht LRC AG

Wir machen Verkäufer

Roggwil im Januar 2020 – Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist die Neuentwicklung von Licht LRC AG „Verkäufer-Akademie“ massgeblich und zukunftsweisend. Gute Verkäufer sind schwierig zu finden. Die Kosten für das Rekrutieren und die Einarbeitung eines neuen Verkäufers, belaufen sich schnell auf ein halbes Jahresgehalt. Die Jungverkäufer haben jetzt die Möglichkeit, mit wenig Aufwand in den Beruf des Verkäufers eingeführt zu werden und Fluktuation zu vermeiden. Verkäufer-Akademie von Licht LRC AG begleitet Ihre Jungverkäufer in der Startphase und zeigt ihnen Wege und Möglichkeiten, Erwartungen und Zielvorgaben zu erfüllen und weckt so die Freude am Verkaufen. Hier kann man mehr über „Verkäufer-Akademie“ von Licht LRC AG erfahren: https://licht-lrc.ch/verkaeufer-akademie/

Licht LRC AG ist bekannt für neuartige Angebote. Doch nicht nur deshalb zählt die trendige Firma zu den führenden Anbietern für Unternehmer und Selbstständige . Mit der Einführung des neuen Angebotes „Verkäufer-Akademie“ blieb das Unternehmen seinem Ruf treu. Die neue Aktion stösst bei Kunden und Geschäftspartnern auf eine hohe Akzeptanz. Mit dem neuen Angebot von Licht LRC AG können die Kunden für ihren Geschäftserfolg profitieren. Während der vier Schulungstage werden grundlegende Verkäuferstrategien und das Verkaufshandwerk vermittelt.: https://licht-lrc.ch/verkaeufer-akademie/

„Verkäufer-Akademie“ von Licht LRC AG bringt den Kunden mehr Umsatz, mehr Zeit, sich um die Dinge zu kümmern, die Spass machen und wichtig sind, sowie Sicherheit bei Personal-Entwicklungsfragen im Verkaufsteam. Der neue Webauftritt für Licht LRC AG schlägt einen Bogen von Ursprüngen der Firmen gründung hin zum modernen Erscheinungsbild von heute. Der einzigartige Charakter der Firmenphilosophie kommt dabei gut zum Ausdruck: das Angebot besticht dadurch, dass jeder Jungverkäufer im Anschluss vom Verkaufstrainer für zwei Tage persönlich in seinem Arbeitsalltag begleitet wird, um Chancen aufzuzeigen, das Gelernte erfolgreich und optimal umzusetzen

Das neue Angebot „Verkäufer-Akademie“ ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs der Licht LRC AG. Mark Widmer, ein der Geschäftsführer der Licht LRC AG zeigte sich sichtlich erfreut sagte zu diesem Thema: „Wir freuen uns, mit Ihnen zusammen die Potenziale zu identifizieren und Ihnen konkrete Umsetzungsvorschläge zu unterbreiten. Unsere Kunden werden davon nachhaltig profitieren. Wir sind stolz darauf, jetzt wieder neue Meilensteine setzen zu können.“ Heute ist die Firma auch international sehr erfolgreich. Ihr Einfluss auf Unternehmer, Selbstständige und Marketer, die Erfahrung zu allen Fragen rund um das Verkaufen und der Verkaufsorganisation bekommen und so ihren Umsatz kurzfristig steigern wollen, ist sehr ausgeprägt.

Wir, Roland P. Lichtensteiger und Mark D. Widmer, ergänzen uns auf persönlicher sowie geschäftlicher Ebene ideal. Unser breiter Erfahrungsschatz bringt Ihnen als Mandant die maximale Sicherheit für Erfolg.

