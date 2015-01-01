Batteriemetalle – den Anschluss nicht verpassen

Metalle wie Kobalt, Nickel, Lithium, Zink, Kupfer sind wichtig für die Zukunft. Anleger sollten ein Auge auf die Unternehmen werden, die diese Metalle besitzen.

Der Siegeszug der Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Er erfasst immer mehr Bereiche, nun auch zunehmend den Schwerlastverkehr. Besonders China gibt hier enorm Gas, während andere Länder noch ein zögerliches Verhalten an den Tag legen, aber dies wird sich ändern. In China, einem der weltweit größten Lkw-Märkte werden 2026 rund 60 Prozent aller neuen Lkws rein elektrisch unterwegs sein. Dabei war der Lkw-Markt noch vor fünf Jahren ein Dieselmonopol. Und der Dieselverbrauch geht dort nun bereits deutlich zurück, in 2024 sank er um elf Prozent. Elektrisch betriebene Lkw sind über ihre Lebensdauer gesehen, günstiger als Diesel-Lkws, der Staat erleichtert den Umstieg.

Genauso fleißig wie beim Wandel zur Elektromobilität schreitet in China der Ausbau der nötigen Infrastruktur voran. In beispielsweise Peking oder Shanghai dauert das Nachladen eines Lkws dank Schnelllade-Hubs oder Wechselbatterien nur wenige Minuten. In Österreich zieht die Supermarktkette Lidl nach. Zu den bereits gelieferten 14 Elektro-Lkws kommen demnächst 42 hinzu. Die für die Elektromobilität nötigen Batterien und die Infrastruktur brauchen weltweit immer mehr Batteriemetalle, denn sie sind unverzichtbare Bestandteile moderner Systeme.

Diese Entwicklung wird sich in der Zukunft noch verstärken. Denn neben dem Pkw- und Schwerlastverkehr sind zunehmend Busse, Zweiräder, Schiffe, Züge Einsatzgebiete, um Treibhausemissionen zu verringern. Eine besondere Rolle spielt auch die Industrie, wenn es um eine effizientere Energienutzung geht. Da diese Entwicklung eine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen nach sich zieht, sollten Anleger Gesellschaften mit eben diesen Rohstoffen auf dem Schirm haben.

Green Bridge Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

