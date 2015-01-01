Batteriemetalle verzeichnen einen steigenden Bedarf

Batteriemetalle wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Platin oder Palladium sind begehrt und die Nachfrage wächst.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Green Bridge Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.10.2025, 15:12 Uhr Europa/Berlin

Die Elektromobilität und die Nachfrage nach Speicherbatterien verlangen nach diesen Rohstoffen, um effektiv die Zukunft zu gestalten. Die weltweite Energiewende ist ebenso wenig aufzuhalten wie das Streben nach Klimazielen weltweit. Nickel wird in der Luft- und Raumfahrt, in der Edelstahlproduktion und bei der Batterieherstellung in den Lithium-Ionen-Batterien verbaut. Da Elektrofahrzeuge große Mengen an Nickel enthalten, sollte dieser wachsende Markt die Nachfrage anheizen. Kobalt gibt es in Superlegierungen, Chemikalien, Lithium-Ionen-Batterien, Magneten und vielen weiteren Bereichen. Im Laufe des Septembers ist der Preis für Kobalt um mehr als 28 Prozent angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Preisanstieg von knapp 76 Prozent zu verzeichnen. Der größte Kobaltproduzent ist die Demokratische Republik Kongo, ein Land, das nicht unbedingt durch politische Stabilität und faire Arbeitsbedingungen glänzt.

Der Kupferverbrauch wird besonders durch drei Trends angeheizt: die Energiewende, die Elektromobilität und durch den Ausbau der künstlichen Intelligenz. Auch Platin und Palladium sind bedeutende Rohstoffe für die Energiewende. Sie werden in Katalysatoren in der Automobilindustrie verbaut. Platin ist zudem wichtig für die Brennstoffzellentechnologie und ein Player in der Schmuckbranche, vor allem seitdem Gold so teuer geworden ist. Palladium ist außerdem ein Bestandteil von Elektrolyseuren und es ist in den meisten Elektrogeräten verbaut, beispielsweise in Smartphones oder Computern. Investoren, die auf die Batteriemetalle setzen möchten, können dies mit einem Engagement in Unternehmen wie die Canada Nickel Company oder Green Bridge Metals machen.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Quellen:

https://de.tradingeconomics.com/commodity/cobalt;

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

