Batterierohstoffe: Der Megatrend des Jahrzehnts!

Die Elektrifizierung und die Elektromobilität werden die großen Trends der kommenden Jahre sein. Das hat starke Auswirkungen auf den Rohstoffsektor.

Wem es bislang nicht bewusst war, dem haben es vor einiger Zeit die explodierenden Gas- und Ölpreise vermutlich doch klar gemacht: auch und gerade in unserer hochtechnisierten Gesellschaft spielen Rohstoffe eine herausragende Rolle und werden dies auch noch lange tun.

Denn um mit Hilfe der Elektromobilität den Ausstoß schädlichen Kohlenstoffdioxids merkbar zu senken, müssen in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gewaltige Mengen von Lithium, Seltenen Erden, Graphit aber auch Kupfer gefördert werden, um nur einige zu nennen.

Ganz zu schweigen davon, dass Seltene Erden auch bei den Erneuerbaren Energien eine entscheidende Rolle spielen, da sie unter anderem für die in Windkraftanlagen genutzten Permanentmagneten benötigt werden. Und Silber wie auch Zinn beispielsweise finden in großem Umfang in Solarzellen Verwendung.

Gerade diese rohstoffintensiven Megatrends – Energiewende, Elektrifizierung und Erneuerbare Energien – dürften in den nächsten Jahren noch an Fahrt gewinnen, sodass Experten auch von einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach anderen Metallen wie zum Beispiel Nickel rechnen.

Einen Hintergrundbericht zu diesem Thema finden Sie auf GOLDINVEST.de unter:

Die Energiewende beginnt und endet mit Metallen

