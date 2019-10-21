Batterierohstoffe – unverzichtbar

Batteriemetalle wie etwa Kobalt, Nickel, Lithium und Graphit werden laut Prognosen in den kommenden Jahren verstärkt gebraucht.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Green Bridge Metals Corp. und der Canada Nickel Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 11.11.2025, 21:15 Uhr Zürich/Berlin

Elektromobilität, erneuerbare Energien und Speicherbatterien haben ihren Siegeszug längst angetreten. Leistungsfähige Batterien und die dafür nötigen Rohstoffe sind essenziell. Elektrische Lkws laufen gerade den alten Diesel-Lkws den Rang ab. Die schweren Nutzfahrzeuge bewähren sich und daher sind sie auf dem Vormarsch. Vorteilhaft sind sie besonders in gebirgigen Gegenden aufgrund der Energie-Rückgewinnung. Hierzulande sind aktuell nur 4,5 Prozent der schweren Nutzfahrzeuge elektrisch. Aber für 2030 wird mit einem Anstieg auf rund 43 Prozent gerechnet.

Und die Zeit eilt. Denn laut den EU-Gesetzgebern gelten die CO2-Standards für Lkw und Busse auch für schwere Lkws. Die Emissionen von Lkw-Flotten müssen ab 2030 um 45 Prozent, ab 2035 um 65 Prozent und ab 2040 um 90 Prozent (gegenüber 2019) reduziert werden. Stadtbusse müssen zusätzlich bis 2035 zu 100 Prozent emissionsfrei fahren.

Europa möchte seine Abhängigkeiten von Batterierohstoff-Importen verringern und eigene Rohstoffquellen erschließen. Beispielsweise wird gerade an einem Projekt in Cornwall gearbeitet, welches die europäische Lithiumförderung voranbringen könnte. In einer Demonstrationsanlage konnte Lithiumhydroxid in Batteriequalität produziert werden. Auch Kobalt und Nickel sind bedeutende Batteriemetalle. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Preis für Kobalt um 99,88 Prozent nach oben gegangen. Der Nickelpreis ist eher volatil. Nickel wird in Akkus verbaut und ansonsten in der Industrie für Legierungen verwendet. Der Bedarf an Nickel und Kobalt dürfte mit der grünen Revolution ansteigen. Auch Kupfer gehört zur Energiewende. Es wird in erneuerbaren Energiesystemen und grünen Technologien verwendet. Unternehmen mit Batterierohstoffen sollten zu den Gewinnern gehören.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in seinem Crawford-Projekt in Ontario. Mit Nachdruck wird das Explorationsprogramm vorangetrieben.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

