Batteriespeicher für PV-Anlage (Photovoltaik) – Stromspeicher

Die Zukunft der Energieversorgung: Warum ein Batteriespeicher die lohnendste Investition in Ihre Photovoltaikanlage ist

Die private Energieversorgung steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Zeiten, in denen Photovoltaikanlagen vor allem dazu dienten, möglichst viel Strom gewinnbringend ins öffentliche Netz einzuspeisen, sind endgültig vorbei. Die dramatisch gesunkenen Einspeisevergütungen bei gleichzeitig explodierenden Strompreisen haben die wirtschaftliche Logik fundamental verändert. Der selbst erzeugte Solarstrom ist heute im Eigenverbrauch um ein Vielfaches wertvoller als jede Vergütung. Doch genau hier liegt das Problem: Die meiste Energie wird dann produziert, wenn die Bewohner nicht zu Hause sind – mittags, wenn die Sonne am höchsten steht. Ein Batteriespeicher löst diese zeitliche Diskrepanz auf elegante Weise und verwandelt den Hauseigentümer vom reinen Stromproduzenten in einen echten Energie-Manager, der seine Erzeugung und seinen Verbrauch aktiv steuern kann.

Batteriespeicher für pv-anlage (Photovoltaik) – Stromspeicher

Die moderne Speichertechnologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Die neueste Generation von Batteriespeichern, wie der Vitocharge VX3 von Viessmann, setzt auf sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Diese Technologie bietet nicht nur eine außergewöhnliche thermische Stabilität und Sicherheit, sondern auch eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren oder einen garantierten Energiedurchsatz von 12 MWh pro 5 kWh Batterie. Das modulare Design erlaubt es, die Speicherkapazität flexibel an den individuellen Bedarf anzupassen – von 5 kWh für einen kleineren Haushalt bis hin zu 75 kWh durch die Kaskadierung mehrerer Einheiten. Besonders bemerkenswert ist die intelligente Betriebsstrategie, die die natürliche Alterung der Batterie über die Lebensdauer durch eine schrittweise Erhöhung der Entladungstiefe kompensiert. Das bedeutet, dass die nutzbare Kapazität über viele Jahre hinweg konstant bleibt, bevor sie allmählich abnimmt – ein entscheidender Vorteil gegenüber älteren Speichergenerationen.

Der wirtschaftliche Nutzen eines Batteriespeichers steht und fällt mit der richtigen Dimensionierung. Eine einfache, aber effektive Faustregel besagt: 1 kWp PV-Leistung korrespondiert mit 1 kWh Batteriekapazität, was wiederum für etwa 1.000 kWh Haushaltsstromverbrauch pro Jahr steht. Ein Haushalt mit Wärmepumpe und einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh benötigt demnach eine PV-Anlage mit 10 kWp Leistung und einen Speicher mit 10 kWh Kapazität. Die Praxis zeigt jedoch, dass die individuelle Berechnung des nächtlichen Verbrauchs noch präzisere Ergebnisse liefert. Sowohl eine Unter- als auch eine Überdimensionierung sind wirtschaftlich nachteilig: Ein zu kleiner Speicher zwingt zum teuren Netzstromzukauf, während ein zu großer Speicher ungenutzt bleibt und unnötige Investitionskosten verursacht. Moderne Planungstools und die Beratung durch qualifizierte Fachpartner helfen, die optimale Balance zu finden und so den Eigenverbrauch von durchschnittlich 20-30% auf über 60% zu steigern.

Ein besonders intelligenter Ansatz ist die ganzheitliche Vernetzung des Batteriespeichers mit anderen großen Verbrauchern im Haushalt. Die Kombination mit einer Wärmepumpe ist hier ein Paradebeispiel: Der tagsüber erzeugte Solarstrom kann direkt für den Betrieb der Wärmepumpe genutzt werden, was die Betriebskosten drastisch senkt. Die gleiche Logik gilt für die Ladestation eines Elektroautos oder ein Brennstoffzellen-Heizgerät. Viessmann bietet hier abgestimmte Systemlösungen aus einer Hand, bei denen alle Komponenten – von der Wärmeerzeugung über die Photovoltaik bis zur Mobilität – intelligent miteinander kommunizieren und durch ein zentrales Energiemanagement optimiert werden. Die ViCare-App visualisiert alle Energieflüsse übersichtlich und gibt dem Nutzer volle Transparenz über Erzeugung, Speicherung und Verbrauch.

Ein oft unterschätzter, aber in Zeiten zunehmender Netzinstabilität immer wichtiger werdender Vorteil moderner Speichersysteme ist der optionale Netzersatzbetrieb. Mit einer zusätzlichen Backup-Box kann der Batteriespeicher bei einem Stromausfall automatisch die wichtigsten Verbraucher im Haushalt – Kühlschrank, Licht, Heizungspumpe – weiterhin versorgen. Diese Funktion macht den Haushalt nicht nur unabhängiger von Energieversorgern, sondern erhöht auch die Sicherheit und Lebensqualität.

Die Entscheidung für einen Batteriespeicher ist heute keine Frage des „Ob“ mehr, sondern nur noch des „Wie“. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich so eindeutig zugunsten der Eigenverbrauchsoptimierung verschoben, dass sich die Investition in den meisten Fällen innerhalb weniger Jahre amortisiert. Hinzu kommen der gesteigerte Komfort, die erhöhte Unabhängigkeit und das gute Gefühl, den selbst erzeugten grünen Strom tatsächlich selbst zu nutzen, anstatt ihn für wenige Cent ins Netz abzugeben. Mit modernen, modularen und intelligent gesteuerten Systemen wie dem Vitocharge VX3 wird der Batteriespeicher zum Herzstück einer zukunftsfähigen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Energieversorgung für das eigene Zuhause.

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Viessmann Gesellschaft m.b.H.

Frau Tamara Schachermayer

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1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter https://www.viessmann-climatesolutions.com/.



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