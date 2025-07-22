Battery X Metals kündigt strategische Aktienkonsolidierung zur Stärkung des Unternehmenswachstums und der Präsenz am Kapitalmarkt an

Highlights der Pressemitteilung

1. Battery X Metals strebt Aktienkonsolidierung an, um die Marktfähigkeit seiner Aktien zu verbessern, eine breitere Investorenbasis anzusprechen und das Unternehmen so zu positionieren, dass es seine langfristigen strategischen und marktbezogenen Ziele vorantreiben kann.

2. Die Aktienkonsolidierung entspricht der umfassenderen Unternehmensstrategie des Unternehmens und unterstützt Initiativen zur Stärkung der Kapitalstruktur, Verbesserung der Markttransparenz und Verbesserung der allgemeinen Zugänglichkeit für Investoren.

3. Das Unternehmen führt seine Initiativen zur Unternehmensentwicklung und -führung weiter fort und setzt gleichzeitig seine integrierte 360°-Strategie um, die Exploration, Rebalancing und Recycling umfasst.

VANCOUVER, British Columbia – 17. Oktober 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX)(OTCQB: BATXF)(FWB: 5YW, WKN: A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt heute seine Absicht bekannt, alle ausgegebenen und im Umlauf befindliche Stammaktien (die Stammaktien) im Verhältnis 20:1 zusammenzulegen, wobei jeweils zwanzig (20) Stammaktien vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zusammengefasst werden (die Konsolidierung). Das Management geht davon aus, dass die Stammaktien nach der Konsolidierung mit Handelsbeginn am 28. Oktober 2025 an der Canadian Securities Exchange (die CSE) gehandelt werden.

Der Board of Directors des Unternehmens ist der Ansicht, dass die Konsolidierung dem Unternehmen mehr Flexibilität für zukünftige Unternehmensaktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hierin und in seinen vorherigen Offenlegungen genannten, verschaffen, die Marktfähigkeit der Stammaktien als Anlage verbessern und zu einem erhöhten Interesse eines breiteren Spektrums potenzieller Investoren führen wird, wodurch das Interesse des Markts, zusätzliche Finanzmittel für Betriebs- und Wachstumsinitiativen bereitzustellen, erhöht wird.

Diese Konsolidierung ist Teil der umfassenden Bemühungen des Unternehmens, seine Kapitalstruktur an seinen langfristigen Betriebs- und Wachstumszielen auszurichten und gleichzeitig seine Marktpositionierung, die Ausrichtung der Unternehmensführung und die allgemeine strategische Planung im Rahmen seiner integrierten 360°-Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle, einschließlich Exploration, Rebalancing und Recycling, weiter zu stärken, um Lösungen der nächsten Generation voranzutreiben, die zur globalen Energiewende beitragen.

Gemäß den Richtlinien der CSE hat das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre zur Konsolidierung auf der Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung des Unternehmens am 16. Juli 2025 eingeholt. Die vorgeschlagene Konsolidierung wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt. Nach der Konsolidierung werden die Stammaktien auf konsolidierter Basis unter dem bestehenden Namen und dem bestehenden Börsenkürzel des Unternehmens gehandelt.

Die vorgeschlagene Konsolidierung würde dazu führen, dass die Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von derzeit 70.169.303 Stammaktien auf etwa 3.508.465 Stammaktien reduziert würde, vorbehaltlich einer Rundung. Im Zuge der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Aktien ausgegeben. Gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (BC) werden alle nach der Konsolidierung verbleibenden Bruchteile von Stammaktien, die weniger als eine halbe Stammaktie ausmachen, eingezogen, während alle Bruchteile von Stammaktien, die mindestens einer halben Stammaktie entsprechen, auf eine ganze Stammaktie aufgerundet werden.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung wird das Unternehmen eine neue CUSIP- und ISIN-Nummer erhalten. Die neuen CUSIP- und ISIN-Nummern werden in einer späteren Pressemitteilung bekannt gegeben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die CSE eine Mitteilung an die Händler herausgeben wird, in der sie über die Konsolidierung und den Zeitpunkt des Handelsbeginns auf konsolidierter Basis informiert.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer und kritischer Batteriemetallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung beziehen sich unter anderem auf: die vorgeschlagene Konsolidierung der Stammaktien des Unternehmens, einschließlich des voraussichtlichen Stichtags, der Anzahl der Aktien nach der Konsolidierung und des Zeitpunkts der Aufnahme des Handels nach der Konsolidierung; die erwarteten Vorteile der Konsolidierung, einschließlich der Verbesserung der Marktfähigkeit der Aktien des Unternehmens, der Gewinnung einer breiteren Basis von Investoren und der Unterstützung der umfassenderen strategischen und unternehmerischen Entwicklungsziele des Unternehmens; und der fortgesetzten Bemühungen des Unternehmens, seine integrierte 360°-Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle voranzutreiben, die Exploration, Rebalancing und Recycling umfasst. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Prognosen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen sind innewohnenden bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den ausgedrückten oder angedeuteten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, alle erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden und Börsen zu erhalten; mögliche Änderungen des Stichtages oder des Zeitpunkts der Konsolidierung; Schwankungen der Marktbedingungen oder der Anlegerstimmung; und andere Risiken, die in fortlaufenden Offenlegungen des Unternehmens beschrieben sind, die in seinem Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, zu dem sie gemacht werden, und sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

