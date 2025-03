Battery X Metals übernimmt alle verbleibenden Aktien von Lithium-Ionen-Batterie-Diagnostik- und -Rebalancing-Firma

VANCOUVER, British Columbia – 31. März 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX)(OTCQB: BATXF)(FWB: R0W, WKN: A3EMJB) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein auf die Ressourcenexploration und Technologien der Energiewende spezialisiertes Unternehmen, gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemeldung vom 20. März 2025 die verbleibenden 51 % der Stammaktien der Firma Li-ion Battery Renewable Technologies Inc. (LIBRT) gemäß der Ausübung des vertraglich festgelegten Kaufrechts von den LIBRT-Aktionären mit Wirkung vom 28. März 2025 übernommen und als Gegenleistung 3.030.296 Stammaktien (die Aktien) des eigenen Unternehmens ausgegeben hat (die Übernahme). In Verbindung mit der Übernahme kommen keine Vermittlungshonorare (Finders Fees) zur Auszahlung.

Seit dem Erwerb des ersten Anteilspakets von 49 % im Jahr 2024 hat LIBRT, wie in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 27. September 2024 und 2. Oktober 2024 bekannt gegeben, entscheidende Meilensteine in der Technologieentwicklung erreicht, seine Partnerschaft mit der Firma Beijing Pengneng Science & Technology Ltd. durch eine zweite Ergänzungsvereinbarung gestärkt und das Design, die Entwicklung und die Produktion seines Diagnose- und Rebalancing-Maschinenprototyps 2.0, der im April 2025 ausgeliefert werden soll, enorm vorangetrieben. LIBRT hat außerdem eine führende Patentanwaltskanzlei mit der Einreichung provisorischer Patentanmeldungen für seine proprietäre Diagnose- und Rebalancing-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien beauftragt.

In Anbetracht dieser Meilensteine hat Battery X Metals entschieden, dass zur Unterstützung seiner langfristigen strategischen Vision, die auch in der Roadmap des Unternehmens (siehe Pressemeldung vom 24. Februar 2025 ) dargelegt wird, der Erwerb sämtlicher Besitzanteile an LIBRT sinnvoll wäre.

Diese Übernahme steht im Einklang mit den Bestrebungen des Unternehmens, über seine drei Kernbereiche – die Exploration kritischer Metalle für den Batteriemetallsektor, firmeneigene Technologien zur Materialrückgewinnung sowie Batteriediagnose- und Rebalancing-Lösungen – eine vertikal integrierte und nachhaltige Batterieversorgungskette aufzubauen. Battery X Metals plant eine Erweiterung seines Explorationsportfolio und hat das Ziel, neue Quellen für wichtige Rohstoffe aufzufinden und damit die Versorgung der Batteriebranche langfristig abzusichern. Parallel dazu entwickelt das Unternehmen umweltfreundliche Technologien zur Rückgewinnung von Batteriematerialien, bei denen herkömmliche Schmelz- und Laugungsverfahren vermieden werden. Stattdessen werden kritische Batterierohstoffe aus Lithium-Ionen-Altbatterien durch schonende Verfahren zurückgewonnen. Ergänzend zu diesen Bemühungen soll die proprietäre Rebalancing-Technologie von LIBRT dazu dienen, die Lebensdauer von Elektrofahrzeug- und Lithium-Ionen-Batterien zu verlängern und so durch Abfallvermeidung auch den Bedarf an Rohstoffen zu senken. Mit diesen drei Säulen ist Battery X Metals in der Lage, der Materialknappheit entgegenzuwirken und gleichzeitig ein zirkuläres und nachhaltiges Ökosystem für Batterien zu schaffen.

Im Zuge der Umsetzung unserer Vision, eine vollständig integrierte und nachhaltige Batterietechnologieplattform zu schaffen, markiert die Konsolidierung von LIBRT einen Wendepunkt für Battery X Metals, erklärt Massimo Bellini Bressi, CEO von Battery X Metals. Mit der hochmodernen Diagnose- und Rebalancing-Technologie von LIBRT sagen wir nicht nur der Batterierohstoffknappheit den Kampf an, sondern ermöglichen auch eine intelligentere und umweltfreundlichere Zukunft für den Sektor der Lithium-Ionen- und Elektrofahrzeug-Batterien.

Als alleiniger Besitzer von LIBRT kann Battery X Metals seine Basis für nachhaltige Innovationen und langfristiges Wachstum weiter stärken. Der diversifizierte 360°-Ansatz des Unternehmens im Bereich der Batteriemetallbranche umfasst:

– Ausbau und Weiterentwicklung eines Portfolios von Explorationsprojekten mit Vorkommen kritischer Metalle für den Batteriesektor in ganz Nordamerika;

– Entwicklung einer umweltfreundlichen, firmeneigenen Technologie zur Rückgewinnung von Rohstoffen in Batteriequalität – in Kooperation mit einer der 20 renommiertesten Universitäten für Bergbautechnik der Welt – zur Gewinnung kritischer Batterierohstoffe aus Lithium-Ionen-Altbatterien;

– Pionierarbeit im Bereich der Diagnose- und Rebalancing-Technologien für Lithium-Ionen-Batterien, mit denen die Lebensdauer und Leistung von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher verlängert werden soll.

Battery X Metals wird auch in Zukunft entsprechende Maßnahmen setzen, um die globale Energiewende zu unterstützen und eine Kreislaufwirtschaft für die Batteriebranche aufzubauen.

Übernahmebedingungen

Von den 3.030.296 Aktien des Unternehmens, die bei Abschluss der Übernahmetransaktion emittiert werden sollen, unterliegen 1.818.176 Aktien, die an die Firmenführung und das Schlüsselpersonal von LIBRT ausgegeben werden, anteilig einer 12-monatigen freiwilligen Hinterlegungspflicht. Diese Beschränkung wird durch die Verwendung von einschränkenden Legenden auf den Aktienzertifikaten bzw. DRS-Erklärungen nach dem Abschluss umgesetzt. Die entsprechenden Zertifikate und DRS-Bescheinigungen für diese treuhänderisch verwahrten Aktien werden in 12 separate Zertifikate bzw. Bescheinigungen aufgeteilt, die bei Abschluss an die jeweiligen Verkäufer übergeben werden. Jedes Zertifikat bzw. jede Bescheinigung, mit Ausnahme des ersten Dokuments, das nicht mit einer sogenannten Restrictive Legend (entspricht einer Vinkulierung) belegt ist, unterliegt einer eigenen Haltefrist, die in aufeinanderfolgenden 30-Tage-Intervallen abläuft, sodass sich ab dem 28. März 2025 insgesamt 12 Freigabefristen ergeben. Die verbleibenden 1.212.120 Aktien, die beim Abschluss ausgegeben werden, unterliegen keinerlei Beschränkungen. Darüber hinaus hat sich jeder Verkäufer verpflichtet, keine Aktienverkäufe, -übertragungen, -abtretungen oder -veräußerungen zu tätigen, die mehr als 10 % des täglichen Handelsvolumens an der Börse CSE ausmachen, es sei denn, das Unternehmen hat dies schriftlich genehmigt.

Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch gemäß den Wertpapiergesetzen in den jeweiligen Bundesstaaten registriert. Solche Wertpapiere dürfen daher in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung bzw. ohne eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:R0W, WKN:A3EMJB) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Über Li-ion Battery Renewable Technologies Inc.

Li-ion Battery Renewable Technologies Inc. ist ein im Entwicklungsstadium befindliches Batterietechnologieunternehmen mit Sitz in Vancouver in der Provinz British Columbia, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Marktführer auf dem Gebiet der Diagnose- und Rebalancing-Technologien für Lithium-Ionen-Batterien zu werden. LIBRT verwendet eine innovative und selbst entwickelte Technologie, um die Lebensdauer von Elektrofahrzeug-Batterien zu diagnostizieren und zu verlängern. Die Batterie-Rebalancing-Technologie behebt Kapazitätsverluste, die durch ein Ungleichgewicht der Batteriezellen verursacht werden, und trägt dazu bei, die Batterielebensdauer zu verlängern, den Bedarf an kostspieligen Ersatzprodukten zu verringern, Batterien von Deponien fernzuhalten und den Bedarf am Abbau kritischer Metalle zu minimieren. Darüber hinaus widmet sich LIBRT der Entwicklung moderner Diagnosegeräte für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeug-Batterien.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und werden üblicherweise durch Wörter wie erwartet, antizipiert, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt, potenziell, geplant oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die auf zukünftige Ergebnisse hinweisen. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die erwarteten Vorteile der Akquisition von Li-ion Battery Renewable Technologies Inc. (LIBRT), die strategischen Pläne und Visionen des Unternehmens, die Entwicklung, die Leistung und den Zeitplan für die Auslieferung des Diagnose- und Rebalancing-Maschinenprototyps 2.0 von LIBRT, die Anmeldung von Konzessionsgebieten und Patenten, die potenziellen Auswirkungen der firmeneigenen Technologien von LIBRT auf die Umwelt und die Industrie sowie die breitere Strategie des Unternehmens zur Entwicklung einer vertikal integrierten, umweltfreundlichen Batterielieferkette in seinen Kerngeschäftsbereichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den derzeitigen Überzeugungen, Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit, LIBRT erfolgreich zu integrieren, die fortlaufende Entwicklung und den Einsatz der LIBRT-Technologien, die rechtzeitige Lieferung des Prototyps 2.0, den erfolgreichen Schutz des geistigen Konzessionsgebiets und günstige Markt- und Regulierungsbedingungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind jedoch mit Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den geäußerten oder angedeuteten abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: behördliche Genehmigungen und Änderungen, Integrationsrisiken im Zusammenhang mit der Akquisition, Verzögerungen oder Herausforderungen bei der technologischen Entwicklung, Ungewissheit in Bezug auf die Anmeldung und den Schutz von geistigem Eigentum, Marktnachfrage nach Batterietechnologien, allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, geopolitische Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit den Bereichen Batteriemetalle und saubere Technologien. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Für weitere Informationen über Risiken und Ungewissheiten sollten die Leser die auf SEDAR+ verfügbaren öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca einsehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

