Bauen mit Weitblick

Altersgerecht: Massives Leichtbeton-Mauerwerk ermöglicht barrierefreies Wohnen

Wer ein Eigenheim baut, möchte in der Regel auch den Lebensabend darin verbringen. Umso wichtiger ist es, dies bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Mit massivem Leichtbeton-Mauerwerk von KLB Klimaleichtblock (Andernach) lassen sich weitläufige, barrierearme Räume einfach realisieren. So schafft man ein Zuhause, in dem auch im Alter uneingeschränkte Bewegungsfreiheit möglich ist.

Barrierefreiheit wird in einer alternden Gesellschaft wie der deutschen zunehmend wichtiger. Jedoch nimmt der Trend zum seniorengerechten Bauen laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts BauInfoConsult (Düsseldorf) ab: Während 2018 noch jedes dritte Projekt solche Maßnahmen berücksichtigte, sind es momentan nur noch rund 24 Prozent. Besonders beim Eigenheimbau ist dies aber ein wichtiger Aspekt. Denn wer von Anfang an barrierearm plant, spart im Alter hohe Umbaukosten ein. So ist etwa eine offene Architektur nicht nur modern, sondern reduziert auch die Anzahl an Türschwellen. Hierbei müssen die bestehenden Wände allerdings hohe Lasten abtragen, was manche Baustoffe überfordert. Massive Bimssteine von KLB Klimaleichtblock hingegen eignen sich aufgrund ihrer baustatischen Qualitäten hervorragend für ein solches Gebäudekonzept.

Alle Generationen unter einem Dach

Eine familien- und altersgerechte Lösung ist dabei das Mehrgenerationenhaus: Zum einen spart es Kosten ein, zum anderen hilft es bei der Einbindung der Großeltern in den Alltag. Hierbei ist es ratsam, bereits von Anfang an eine Einliegerwohnung einzuplanen. So schafft man auch für die Älteren einen privaten Wohnraum – und kann die kostengünstigen KfW-Kredite für energieeffizientes Bauen gleich doppelt beantragen. „Die entsprechenden Förderstandards sind mit monolithischen Wandaufbauten problemlos erfüllbar“, erläutert KLB-Geschäftsführer Andreas Krechting. „Unsere Leichtbetonsteine enthalten den natürlichen Zuschlagstoff Bims. So entsteht ein nachhaltiger Baustoff, der dank seiner porösen Beschaffenheit mit niedrigen Wärmeleitwerten überzeugt. Auf diese Weise sparen Bewohner deutlich Energie- und Heizkosten ein.“ Zudem punktet massiver Leichtbeton mit hervorragendem Schallschutz. Dies ermöglicht ein ruhiges Zusammenleben – ohne Einbußen bei der Privatsphäre.

Ein Baustoff für alle Lebensphasen

Oft fällt die Entscheidung zum Mehrgenerationenwohnen erst nach dem Bau des Eigenheims. Aber auch hier haben Eigentümer Glück, die mit Bims gebaut haben: Denn der massive Baustoff ermöglicht dank seiner statischen Qualitäten auch eine nachträgliche Neugestaltung der Zimmer zu mehr Barrierefreiheit. Auch der Ausbau des Keller- oder Dachgeschosses lässt sich damit einfach realisieren. KLB Klimaleichtblock bietet speziell für das Bauen im Bestand ein passendes Sortiment an: Mit lastverteilenden Stürzen ist etwa die Erweiterung von Türen und Durchgängen möglich. Zudem lassen sich Treppenlifte oder Haltegriffe im Bad nachträglich leicht im Bims-Mauerwerk befestigen. Nähere Informationen dazu liefert die Broschüre „Befestigung in Leichtbeton“, die beim zuständigen Bundesverband (www.leichtbeton.de) bestellt werden kann.

Nähere Infos zum barrierefreien Bauen mit Bims erhalten private Bauherren und Profis direkt über die KLB-Website unter www.klb-klimaleichtblock.de.

