Bausachverständiger im Landkreis Harz: Immobilienbewertung, Schadstoffe, Wasserschaden

AltbauProfis Harz bündelt drei Leistungen aus einer Hand: Immobilienbewertung, Schadstoffdiagnostik und Wasserschaden-Hilfe. Unabhängig, schriftlich dokumentiert, ohne eigenes Sanierungsinteresse.

Wernigerode, Juni 2026 – Über 85 Prozent der Gebäude im Landkreis Harz wurden vor 1993 errichtet. Wer hier ein Haus kauft, erbt, saniert oder einen Schaden hat, steht oft vor der Frage: Wie ist der Zustand, was ist die Substanz wert und welche Pflichten bestehen? AltbauProfis Harz aus Wernigerode beantwortet diese Fragen vor Ort – sachlich, schriftlich dokumentiert und unabhängig vom Ergebnis.

Inhaber Max ist DESAG-geprüfter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Wertermittlung sowie zertifizierter Immobilienwertermittler (Sparkassenakademie NRW). Er ist im Sachverständigenverzeichnis des BSG e.V. eingetragen und verfügt über die Asbest-Sachkunde nach TRGS 519, die KMF-Sachkunde nach TRGS 521 und die Schimmel-Zertifikat des TÜV Rheinland.

Das Angebot gliedert sich in drei Bereiche:

– Immobilienbewertung und Zustandsanalyse: Im HarzHausCheck werden Zustand, Wertindikation, Risiken und Fördermöglichkeiten in einem Termin erfasst – mit Vor-Ort-Begehung, Drohne, Thermografie und schriftlichem Bericht. Gedacht für Hauskäufer, Erben und Eigentümer, die vor einer Entscheidung eine neutrale Faktenbasis brauchen.

– Schadstoffdiagnostik: Erkundung und Dokumentation von Asbest, künstlichen Mineralfasern (KMF) und Schimmel – relevant unter anderem seit der novellierten Gefahrstoffverordnung, die für Gebäude mit Baubeginn vor Oktober 1993 eine Erkundung vor Sanierungs- und Abbrucharbeiten vorsieht. Für Handwerksbetriebe und Hausverwaltungen steht ein Abo-Modell als laufende Anlaufstelle bereit.

– Wasserschaden-Hilfe: Leckortung, Bautrocknung und Versicherungsdokumentation mit Basis in Wernigerode und kurzer Reaktionszeit im Landkreis. Ein nachvollziehbares Dokument für Eigentümer, Handwerker und Versicherung gehört zu jedem Einsatz.

Der gemeinsame Grundsatz: Max diagnostiziert, er saniert nicht. Das Honorar ist gleich, ob ein Befund auffällig ausfällt oder nicht. Dadurch bleibt das Ergebnis nachvollziehbar und ohne wirtschaftliches Interesse an einer Folgebeauftragung. Schadstoffpflichtige Einsätze finden erst statt, wenn das jeweils erforderliche Zertifikat vorliegt.

Weitere Informationen zur Immobilienbewertung gibt es unter HarzHausCheck – Immobilienbewertung im Harz sowie zur Soforthilfe unter Wasserschaden-Hilfe im Landkreis Harz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Altbauprofis Harz

Max Mittelstaedt

Eisenberg 4

38855 Wernigerode

Deutschland

fon ..: 015567310643

web ..: https://altbauprofis-harz.de/

email : info@altbauprofis-harz.de

AltbauProfis Harz: DESAG-geprüfter Sachverständiger für Gebäude + Immobilienbewertung und Schadstoffdiagnostik im Harz.

Pressekontakt:

Altbauprofis Harz

Max Mittelstaedt

Eisenberg 4

38855 Wernigerode

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