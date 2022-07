Baustoff-Profi für nationalen Vertrieb

Leipfinger-Bader verstärkt Führungsriege

Die Unternehmensgruppe Leipfinger-Bader (Vatersdorf) erweitert ihre Führungsriege um einen nationalen Vertriebsleiter: Zum 1. Juli ist Markus Gander (50) von der BayWa AG (München) zum familiengeführten Bauprodukte-Hersteller gewechselt. Der erfahrene Baustoff-Profi wird künftig – über die traditionellen Vertriebsgebiete hinaus – den Verkauf sämtlicher Erzeugnisse verantworten. In den vergangenen Jahren hat Leipfinger-Bader sein Portfolio sukzessive erweitert und ist zum umfassenden Systemanbieter für die massive Gebäudehülle nebst zusätzlicher Fassaden- und Innenausbaulösungen avanciert. Wichtige Meilensteine waren dabei die Übernahme des Fassadenherstellers Tonality (Weroth) sowie des Lehmbauspezialisten Lehmorange (Pfeffenhausen). Nun gilt es, die Vertriebsstrukturen unter den Marken stärker zu verknüpfen und auszuweiten. „Für mich ist es eine großartige Herausforderung, das qualitativ hochwertige Gesamtangebot von Leipfinger-Bader bundesweit im Markt zu verankern“, erklärt Gander. Für diese Aufgabe bringt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann das nötige Rüstzeug mit: Bei der BayWa AG hatte er verschiedene Führungspositionen inne, zuletzt als Leiter der Vertriebssteuerung. „In ein innovatives Unternehmen einzusteigen, das sein Produktportfolio seit Jahren stetig ausbaut, sehe ich als besondere Chance. Zugleich schätze ich auch die familiären Strukturen im Haus“, ergänzt Gander.

Dieser Text sowie printfähiges Bildmaterial sind auch online abrufbar unter: dako pr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ziegelwerke Leipfinger-Bader GmbH

Herr Thomas Bader

Ziegeleistraße 15

84172 Buch am Erlbach

Deutschland

fon ..: 0 87 62 – 73 30

web ..: http://www.leipfinger-bader.de

email : info@leipfinger-bader.de

Über die Ziegelwerke Leipfinger-Bader

Die Ziegelwerke Leipfinger-Bader sind das führende Familienunternehmen unter den Mauerziegel-Herstellern in Süddeutschland mit Sitz in Vatersdorf bei Landshut. Geführt wird es in fünfter Generation von Thomas Bader. In der Region steht das Unternehmen für sichere Arbeitsplätze, technische Kompetenz und hohe Qualität. Leipfinger-Bader baut auf diese Tradition – gleichermaßen aber auch auf die konsequente Weiterentwicklung seiner hochwärme- und schalldämmenden Wandbaustoffe.

Neben dem Stammwerk in Vatersdorf unterhält das Unternehmen weitere Werke in Puttenhausen bei Mainburg und in Schönlind bei Amberg. Mit rund 200 Mitarbeitern zählt Leipfinger-Bader zu den leistungsstärksten Ziegelproduzenten bundesweit und fertigt jährlich Mauerziegel für etwa 6.000 Wohneinheiten. Die Mauerziegel werden aus natürlichen Rohstoffen – Ton, Lehm, Naturgestein und Wasser – hergestellt und sind daher ökologisch unbedenklich. Auch bei der Produktion legen die Ziegelwerke großen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Stillgelegte Lehmgruben werden renaturiert und bieten so vielen Tierarten neuen Lebensraum.

Pressekontakt:

dako pr corporate communications

Frau Janina Wolter

Manforter Straße 133

51373 Leverkusen

fon ..: 0214-206910

web ..: http://www.dako-pr.de

email : j.wolter@dako-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie Searchlight das Textbuch für Uran-Entdeckungen im Athabasca Basin neu schreiben könnte