BBTV Holdings Inc. verstärkt seinen Geschäftsbereich Plus Solutions mit dem erfahrenen Medienmanager Thomas Hughes

Vancouver, British Columbia, 9. März 2022: BBTV Holdings Inc. (TSX: BBTV) (OTCQX: BBTVF) (Frankfurt: 64V) (BBTV oder das Unternehmen) – das führende Unternehmen für die Monetarisierung von Urheberrechten mit dem klaren Auftrag, Entwicklern zu mehr Erfolg zu verhelfen – hat den Lionsgate-Führungsexperten Thomas Hughes als strategischen Berater für das Content Management, einen Eckpfeiler seines Geschäftsbereichs Plus Solutions, unter Vertrag genommen.

Das Content Management ist ein Core Value in vielen unserer Partnerschaften mit den bekanntesten Markenunternehmen der Welt, von der NBA über Sony Pictures bis hin zu Paramount, erläutert Lewis Ball, Chief Strategy Officer von BBTV. Thomas stellt mit seinem breiten Fachwissen eine unglaubliche Bereicherung für BBTV im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus unserer Branchenführerschaft dar. Dank seiner langjährigen Tätigkeit in Medienunternehmen und Content-Management-Firmen verfügt er über weitreichende Beziehungen und einzigartige Kenntnisse in unserer Branche.

Nach seiner knapp 9 Jahre dauernden Anstellung bei Lionsgate, wo er als Executive Vice President of Worldwide Digital Distribution den weltweiten digitalen Vertrieb verantwortete, war Herr Hughes zuletzt President von Vobile. Während seiner Tätigkeit bei Lionsgate bekleidete Herr Hughes eine vielseitige Position, in der er unter anderem die Verhandlungen zu allen Vertriebsvereinbarungen von Lionsgate mit wichtigen digitalen Partnern wie Apple, Amazon und Vudu sowie MVPD-Partnern wie Comcast, DirecTV, Charter und Dish leitete. Vor seinem Eintritt bei Lionsgate war er Vice President of Worldwide Digital bei MGM. Davor leitete er ein digitales Vertriebsteam bei Scripps. Herr Hughes kann mehr als 30 Jahre Erfahrung im Medienbereich vorweisen und war unter anderem in Vertrieb, Verkauf, Marketing, Produktion und Betrieb tätig. Sein Spezialgebiet umfasste die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle für die Erstellung von Inhalten, das Windowing und den Vertrieb im digitalen Markt.

BBTV war Vorreiter in der Entwicklung eines Modells, das die Art und Weise, wie große Medienunternehmen von Fans hochgeladene Inhalte auf digitalen Plattformen wie YouTube und Facebook betrachten, grundlegend verändert hat, meint Thomas Hughes. In einer digitalen Welt, die sich in einem schwindelerregenden Tempo fortbewegt, hat BBTV in den vergangenen 17 Jahren stets neue Wege in der Kreativwirtschaft beschritten. Das ist ein Beweis für den Wert und die Tiefe der Produkte und Lösungen des Unternehmens. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem großartigen Team von BBTV die Dynamik, die das Unternehmen in seinen Geschäftsbereich Content Management eingebracht hat, noch weiter zu steigern.

Thomas Hughes wird seine umfangreichen Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit führenden Medienunternehmen und -plattformen bei BBTV entsprechend nutzen, um neue globale Partnerschaften zu ermöglichen und die strategische Positionierung des Unternehmens im Geschäftsbereich Plus Solutions zu optimieren.

Content Management ist nach wie vor eine wichtige Säule von BBTVs Plus Solutions, wo das Unternehmen langjährige Beziehungen zu Branchengrößen wie NBA, Sony Pictures, Paramount, Univision und PBS unterhält. Im Jahr 2021 gab das Unternehmen mehrere Neuerungen im Bereich Content Management bekannt, unter anderem die Einführung von Lösungen für das Rechtemanagement bei Live-Veranstaltungen, den Vertragsabschluss mit einem der drei größten US-Nachrichtensender und Kabelnetzbetreiber sowie eine Partnerschaft mit 3BLACKDOT zur Bereitstellung von Content-Management-Lösungen für prominente Urheber.

Über BBTV

BBTV ist ein internationales Medien- und Technologieunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (Kanada). Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Entwicklern von Inhalten zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zu den Entwicklern zählen sowohl Privatpersonen als auch internationale Medienmarken. Ihnen allen bietet BBTV umfassende End-to-End-Lösungen, damit sie mehr Zuseher erreichen und ihren Umsatz dank der innovativen Technologie steigern, während sie sich selbst auf ihre Kernkompetenz – die Entwicklung von Inhalten – konzentrieren können. Im Januar 2021 konnte BBTV mit mehr als 600 Millionen Zusehern weltweit die zweitmeisten Unique Users pro Monat bei den digitalen Plattformen für sich beanspruchen. Mit mehr als 50 Milliarden Minuten an konsumierten Videoinhalten liegt das Unternehmen an der Spitze der Medienfirmen [1]. (www.bbtv.com)

[1] BBTV hat sich bei den Berechnungen und Klassifizierungen auf Daten des von Comscore veröffentlichten Berichts Top 12 Countries = January 2021 comScore Video Metrix Media Trend – Multi-Platform – Top 100 Video Properties Report berufen; auf die 12 führenden Länder entfallen rund 50 % der globalen digitalen Bevölkerung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Informationen), die die aktuellen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich der Annahme, dass Herr Hughes unsere Branchenführerschaft weiter ausbauen wird, die Dynamik, die das Unternehmen in seiner Content-Management-Sparte erzeugt hat, weiter ausbauen wird und die Unternehmensziele von Herrn Hughes. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen für angemessen und vernünftig hielten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Annahme, dass Herr Hughes beim Ausbau des Content-Management-Geschäfts des Unternehmens und bei der Verwirklichung seiner Ziele erfolgreich sein wird, sowie auf unseren Annahmen in Bezug auf anhaltende Veränderungen und Trends in unserer Branche oder der Weltwirtschaft und der Leistung unserer Dienstleistungen und Technologien. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Risiko, dass unsere Annahmen, auf denen unsere zukunftsgerichteten Informationen beruhen, nicht zutreffen, dass es uns nicht gelingt, unser Content-Management-Geschäft auszubauen oder die oben in dieser Pressemitteilung genannten Ziele zu erreichen. Siehe auch die unter Risikofaktoren erörterten Faktoren im endgültigen Prospekt des Unternehmens vom 22. Oktober 2020, der auf Sedar unter www.sedar.com hinterlegt ist, sowie in unseren anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

