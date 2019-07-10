Beaglehunde aus den USA für Tierversuche in Deutschland

SOKO Tierschutz e.V.-Aufdeckung mit Briefaktion

Ärzte gegen Tierversuche fordert Stopp von Tiertransporten über Flughafen Frankfurt Hahn

Der Flughafen Frankfurt Hahn zwischen Frankfurt am Main und Trier ist bekannt für Billig-Reisen in die Sonne. Für mehr als 100 Beagle-Hunde wurde er jedoch zum Umschlagplatz für qualvolle Versuche und den sicheren Tod. Ermittler des Vereins SOKO Tierschutz hatten gefilmt, wie die Tiere am 01.10.2025 mit der Fluglinie Smart Lynx aus New York am Flughafen Frankfurt Hahn ankamen und weitertransportiert wurden (1). Das Ziel: Tierversuchslabore in Deutschland und möglicherweise auch im europäischen Ausland. Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche (ÄgT) dokumentiert seit Jahren, was Hunden in deutschen Laboren angetan wird: Chemikalientod, Zahnoperationen oder künstlicher Herzinfarkt (2). Der Verein fordert den Flughafen Frankfurt Hahn auf, sofort die Abwicklung von Transporten mit Tieren für Labore einzustellen.

Der größte US-amerikanische Züchter von Tieren für Labore ist die Firma Marshall BioResources in North Rose, New York. Rund 23.000 Hunde werden dort in Massentierhaltung gezüchtet, dazu Frettchen, Katzen und Minischweine. Abnehmer für Hunde sind u.a. die Konzerne Bayer in Wuppertal und Boehringer in Biberach an der Riß (3). Ärzte gegen Tierversuche geht davon aus, dass die gefilmten Beagle am Flughafen Frankfurt Hahn aus dieser Zuchtanlage stammen.

Erschütternde, vor zwei Jahren bei Marshall mit versteckter Kamera gemachte Aufnahmen zeigten, wie Beaglewelpen „trainiert“ werden, eine Maske für Inhalationsexperimente zu tragen. Die Tiere winden sich und versuchen verzweifelt, mit den Pfoten die Maske vom Gesicht zu reißen (4).

„Wenn die Beaglehunde im Labor ankommen, haben sie bereits einen langen Leidensweg hinter sich: möglicherweise qualvolle „Trainings“, der lange Flug isoliert in der Transportbox und der Weitertransport sind insbesondere für die Welpen enorm traumatisch“, weiß Tierärztin Dr. med. vet. Corina Gericke, Vizevorsitzende von ÄgT. „Doch, was die Hunde im Labor erwartet, ist noch viel schlimmer.“

Zumeist werden an Hunden Giftigkeitsprüfungen durchgeführt. Dabei wird täglich eine Testsubstanz mit einer Schlundsonde durch die Speiseröhre in den Magen eingegeben – 28, 90 oder 120 Tage lang. Je nach Dosierung und Teststoff leiden die Tiere an Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Lähmungen oder Krämpfen. Am Ende der leidvollen Prozedur werden die Tiere getötet, um ihre Organe auf Veränderungen zu untersuchen. 812 Hunde von insgesamt 2.220 Hunden wurden 2024 für diesen Zweck in der offiziellen Statistik der Bundesregierung aufgeführt. Weitere 714 Hunde wurden für berufliche Schulungen verwendet, etwa Operationsübungen. Das Bundesland mit dem höchsten „Verbrauch“ von Hunden war 2024 Nordrhein-Westfalen mit 571 Hunden, gefolgt von Hessen (521 Hunde) und Baden-Württemberg (363 Hunde) (5).

„Es gibt kein Gesetz, das Tierversuche an Hunden vorschreibt, und die Ergebnisse lassen sich zudem nicht auf den Menschen übertragen. Zu dem traumatischen Erlebnis bei Zucht und Transport kommt hinzu, dass selbst gesunde Hunde sich in vielerlei Hinsicht stark vom Menschen unterscheiden“, erklärt Gericke. So sind viele menschliche Lebensmittel für Hunde höchst giftig, wie Schokolade, Weintrauben, Rosinen, Macadamianüsse oder Zwiebeln. Auch Ibuprofen, Diclofenac, Blutdruckmittel und andere Medikamente für Menschen können beim Hund schon in geringer Menge tödlich wirken.

ÄgT fordert den Flughafen Frankfurt Hahn auf, die Abfertigung von Tiertransporten ins Versuchslabor sofort einzustellen. Von Hunde-„Verbrauchern“ wie Bayer und Boehringer fordert der Verein die umgehende Umstellung auf tierversuchsfreie und für Menschen sinnvolle Testmethoden, etwa mit aus menschlichen Zellen generierten Miniorganen und Multi-Organ-Chips.

Quellen – alle Links siehe Pressemitteilung Ärzte-gegen-Tierversuche Webseite >>

* Flug in den Tod – SOKO Tierschutz deckt grausames Geheimnis von Billig-Airport auf. SOKO Tierschutz, Pressemitteilung, 18.12.2025

Briefkampagne von SOKO Tierschutz >>

* Datenbank-Tierversuche.de

* Das Leid der Beagle im Namen der Wissenschaft. ÄgT Pressemitteilung, 08.08.2023

* Beagles tormented inside Marshall’s, Rise for Animals

* Deutsches Zentrum zum Schutz von Versuchstieren: Verwendung von Versuchstieren im Berichtsjahr 2024

Weitere Informationen

Animationsfilm „Otto, der Beagle – Die Realität über Tierversuche an Hunden“

Tierversuche an Hunden

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Melanie Seiler

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 022049990224

web ..: https://www.aerzte-gegen-tierversuche.de

email : seiler@aerzte-gegen-tierversuche.de

„Medizinischer Fortschritt ist wichtig – Tierversuche sind der falsche Weg!“ – Unter diesem Motto setzt sich Ärzte gegen Tierversuche e. V. seit 1979 für eine tierversuchsfreie Forschung ein, die auf dem Einsatz von modernen Methoden z.B. mit menschlichen Zellkulturen und Organchips sowie der Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten basiert. Ziel ist die Abschaffung aller Tierversuche und damit eine ethisch vertretbare, am Menschen orientierte Medizin – eine Wissenschaft, die durch moderne, tierversuchsfreie Testmethoden zu relevanten Ergebnissen gelangt.

Pressekontakt:

Ärzte gegen Tierversuche e.V.

Frau Gaby Neumann

Lustheide 85

51427 Bergisch Gladbach

fon ..: 022049990232

email : neumann@aerzte-gegen-tierversuche.de

