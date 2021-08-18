  • Beauty Jungle expandiert weiter und bringt modernes Mädelsflohmarkt-Format nach Freiburg

    Secondhand ist mehr als ein Trend es ist ein Lebensstil.Mit dem Beauty Jungle Mädelsflohmarkt kommt ein modernes Eventformat nach Freiburg.Am 10.Januar 2026 startet es im Bürgerhaus Freiburg-Zähringen

    BildFreiburg, Januar 2026.
    Secondhand ist längst mehr als ein Trend – es ist ein Lebensstil. Mit dem Beauty Jungle Mädelsflohmarkt kommt ein modernes Eventformat nach Freiburg, das Mode, Nachhaltigkeit und Community verbindet. Am Samstag, 10. Januar 2026, feiert das Konzept seinen Freiburg-Start im Bürgerhaus Freiburg-Zähringen.

    Der Beauty Jungle Mädelsflohmarkt steht für eine neue Generation von Flohmarkt-Events. Statt klassischem Trödel richtet sich das Format gezielt an Frauen und modeinteressierte Besucherinnen. Angeboten werden sorgfältig ausgewählte Secondhand-Mode, Vintage-Stücke, Schuhe, Taschen, Schmuck sowie ausgewählte Handmade-Produkte – übersichtlich präsentiert in einer modernen, urbanen Atmosphäre.

    „Viele Frauen möchten bewusster einkaufen, ohne auf Stil zu verzichten“, erklärt das Organisationsteam von Beauty Jungle. „Genau hier setzt unser Konzept an: Nachhaltiger Konsum soll Spaß machen, inspirieren und Menschen zusammenbringen.“

    Bundesweit etabliert – jetzt auch in Freiburg

    Beauty Jungle ist bereits in zahlreichen Regionen Deutschlands erfolgreich vertreten, darunter Berlin, Düsseldorf, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und die Bodensee-Region. Der Schritt nach Freiburg ist eine konsequente Weiterentwicklung des Konzepts – passend zu einer Stadt, die für Umweltbewusstsein, Offenheit und urbanes Lebensgefühl steht.

    Für den Freiburg-Termin erwarten die Veranstalter über 1.000 Besucherinnen sowie eine hohe Nachfrage nach Standplätzen. Besonders der Start in einer neuen Stadt sorgt erfahrungsgemäß für große Aufmerksamkeit bei Publikum, Ausstellerinnen und lokalen Medien.

    Attraktive Plattform für Verkäuferinnen & Labels

    Der Mädelsflohmarkt richtet sich sowohl an private Verkäuferinnen als auch an kleine Labels, Handmade-Anbieterinnen und nachhaltige Konzepte. Durch den klaren Fokus auf Mode entsteht eine hohe Sichtbarkeit und ein direkter Austausch mit einer kaufbereiten Zielgruppe.

    Aktuell profitieren Ausstellerinnen noch von attraktiven Frühbucher-Konditionen. Eigene Tische und Kleiderständer sind erlaubt, sofern sie innerhalb der gebuchten Standfläche Platz finden.

    Event-Details auf einen Blick

    Event: Beauty Jungle Mädelsflohmarkt

    Datum: Samstag, 10. Januar 2026

    Uhrzeit: 13:00 – 16:30 Uhr

    Ort: Bürgerhaus Freiburg-Zähringen
    Lameystraße 2, 79108 Freiburg im Breisgau

    Eintritt: 4 EUR, Kinder bis 10 Jahre frei

    Weitere Informationen, Standbuchung & Termine:
    https://www.beauty-jungle.de

    Über Beauty Jungle

    Beauty Jungle ist ein deutschlandweit aktives Eventformat für Secondhand-Mode, Lifestyle und Community-Events. Mit einem klaren Fokus auf Frauen, Nachhaltigkeit und modernes Eventdesign organisiert Beauty Jungle jährlich zahlreiche Mädels- und Frauenflohmärkte in ganz Deutschland.

    Pressekontakt

    Beauty Jungle
    E-Mail: info@beauty-jungle.de

    Web:

    https://www.beauty-jungle.de

