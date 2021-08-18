-
Freiburg, Januar 2026.
Secondhand ist längst mehr als ein Trend – es ist ein Lebensstil. Mit dem Beauty Jungle Mädelsflohmarkt kommt ein modernes Eventformat nach Freiburg, das Mode, Nachhaltigkeit und Community verbindet. Am Samstag, 10. Januar 2026, feiert das Konzept seinen Freiburg-Start im Bürgerhaus Freiburg-Zähringen.
Der Beauty Jungle Mädelsflohmarkt steht für eine neue Generation von Flohmarkt-Events. Statt klassischem Trödel richtet sich das Format gezielt an Frauen und modeinteressierte Besucherinnen. Angeboten werden sorgfältig ausgewählte Secondhand-Mode, Vintage-Stücke, Schuhe, Taschen, Schmuck sowie ausgewählte Handmade-Produkte – übersichtlich präsentiert in einer modernen, urbanen Atmosphäre.
„Viele Frauen möchten bewusster einkaufen, ohne auf Stil zu verzichten“, erklärt das Organisationsteam von Beauty Jungle. „Genau hier setzt unser Konzept an: Nachhaltiger Konsum soll Spaß machen, inspirieren und Menschen zusammenbringen.“
Bundesweit etabliert – jetzt auch in Freiburg
Beauty Jungle ist bereits in zahlreichen Regionen Deutschlands erfolgreich vertreten, darunter Berlin, Düsseldorf, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und die Bodensee-Region. Der Schritt nach Freiburg ist eine konsequente Weiterentwicklung des Konzepts – passend zu einer Stadt, die für Umweltbewusstsein, Offenheit und urbanes Lebensgefühl steht.
Für den Freiburg-Termin erwarten die Veranstalter über 1.000 Besucherinnen sowie eine hohe Nachfrage nach Standplätzen. Besonders der Start in einer neuen Stadt sorgt erfahrungsgemäß für große Aufmerksamkeit bei Publikum, Ausstellerinnen und lokalen Medien.
Attraktive Plattform für Verkäuferinnen & Labels
Der Mädelsflohmarkt richtet sich sowohl an private Verkäuferinnen als auch an kleine Labels, Handmade-Anbieterinnen und nachhaltige Konzepte. Durch den klaren Fokus auf Mode entsteht eine hohe Sichtbarkeit und ein direkter Austausch mit einer kaufbereiten Zielgruppe.
Aktuell profitieren Ausstellerinnen noch von attraktiven Frühbucher-Konditionen. Eigene Tische und Kleiderständer sind erlaubt, sofern sie innerhalb der gebuchten Standfläche Platz finden.
Event-Details auf einen Blick
Event: Beauty Jungle Mädelsflohmarkt
Datum: Samstag, 10. Januar 2026
Uhrzeit: 13:00 – 16:30 Uhr
Ort: Bürgerhaus Freiburg-Zähringen
Lameystraße 2, 79108 Freiburg im Breisgau
Eintritt: 4 EUR, Kinder bis 10 Jahre frei
Weitere Informationen, Standbuchung & Termine:
https://www.beauty-jungle.de
Über Beauty Jungle
Beauty Jungle ist ein deutschlandweit aktives Eventformat für Secondhand-Mode, Lifestyle und Community-Events. Mit einem klaren Fokus auf Frauen, Nachhaltigkeit und modernes Eventdesign organisiert Beauty Jungle jährlich zahlreiche Mädels- und Frauenflohmärkte in ganz Deutschland.
Pressekontakt
Beauty Jungle
E-Mail: info@beauty-jungle.de
Web:
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Beauty Jungle
Herr Hakan Goekkaya
Marstallstraße 44/2
73033 Göppingen
Deutschland
fon ..: 015735707172
web ..: https://www.beauty-jungle.de/termin-erinnerung/
email : info@beauty-jungle.de
Beauty Jungle expandiert weiter und bringt modernes Mädelsflohmarkt-Format nach Freiburg
