Bedeutende Erhöhung der Mineralressource bei Ertelien

Aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Ertelien gemäß JORC-Richtlinien abgeschlossen; zeigt eine Gesamtmineralressource von 40 Mio. Tonnen, einschließlich 22 Mio. Tonnen angezeigter und 18 Mio. Tonnen abgeleiteter Ressourcen, was das Potenzial als strategische Quelle für nachhaltige Batteriemetalle in Europa unterstreicht.

Highlights:

Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) wurde in Übereinstimmung mit den JORC-Richtlinien abgeschlossen. Das Update basiert auf Kunikos umfangreicher Arbeit im Jahr 2024, einschließlich der Durchführung von fast 4.000 Metern Diamantbohrungen und der Probenahme von historischem Bohrkernmaterial aus der Ertelien-Intrusion, und enthält nun einen signifikanten Anteil in der Kategorie der Angezeigten Ressourcen.

Die Gesamt-Mineralressource beträgt 40 Mio. Tonnen @ 0,25% Nickeläquivalent (NiEq) mit 2240 Mio. Tonnen an angezeigten Ressourcen @ 0,26% und 18 40 Mio. Tonnen an abgeleiteten Ressourcen @ 0,25% NiEq, was eine wesentliche Steigerung in Tonnen und enthaltenem Metall im Vergleich zur vorherigen geschätzten abgeleiteten Mineralienressource darstellt (Verweis: ASX-Mitteilung vom 08. April 24).

Die MRE untermauert das Vorhandensein erheblicher oberflächennaher Nickel-, Kupfer- und Kobaltressourcen sowohl in disseminierten als auch in hochgradigen Ressourcen bei Ertelien.

Die Gesamtmenge der enthaltenen Metalle beträgt 71.000 Tonnen Nickel (Ni), 49.000 Tonnen Kupfer (Cu) und 5.600 Tonnen Kobalt (Co), aufgeteilt in 39.000 Tonnen Ni, 29.000 Tonnen Cu und 3.100 Tonnen Co in angezeigten Ressourcen sowie 32.000 Tonnen Ni, 21.000 Tonnen Cu und 2.500 Tonnen Co in abgeleiteten Ressourcen.

Die Ertelien-Lagerstätte ist eine Multi-Rohstoff-Ressource mit positiver Korrelation zwischen Nickel, Kupfer und Kobalt und einem Rohstoffmix von 56 % Ni, 39 % Cu und 4 % Co.

Es besteht Potenzial für eine Ressourcenerweiterung bei Ertelien entlang des Streichens sowie in der Tiefe. Die Ressource ist in der Tiefe und in südlicher horizontaler Richtung offen. Eine elektromagnetische Bodenuntersuchung zeigt das Vorhandensein eines flachen, ungetesteten Leiters im südlichen Bereich der Intrusion.

Die Ertelien-Intrusion ist Teil des viel größeren Ringerike Battery Metals District mit enormem Potenzial für zusätzliche Ressourcen in einem geologischen Umfeld, das mehrere Ähnlichkeiten mit dem erstklassigen Nickel- und Kupferdistrikt von Voisey’s Bay, Labrador, Kanada, aufweist.

Antony Beckmand, CEO, kommentierte:

„Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist ein wichtiger Meilenstein für Kuniko und zeigt eine beträchtliche Ressource bei Ertelien. Unsere Explorationsanstrengungen im Jahr 2024 haben erfolgreich die Ressourcenkontinuität verstärkt und gleichzeitig das Vertrauen in das Potenzial und die Qualität der Lagerstätte erhöht. In Kombination mit dem erheblichen Explorationspotenzial im gesamten Ringerike Battery Metal District positioniert sich dieses Projekt rasch als vielversprechende Quelle für nachhaltige, strategische Metalle zur Unterstützung des grünen Energiewandels der Europäischen Union.“

Projektzusammenfassung und Standort

Kunikos umfangreiche Arbeiten im Jahr 2024, einschließlich fast 4.000 Meter Diamantbohrungen und Probenahmen von historischem Bohrkernmaterial aus der Ertelien-Intrusion, haben erfolgreich zu einer erheblichen Steigerung der Mineralressourcen und Umwandlung in angezeigte Ressourcen geführt. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) erhöht das Vertrauen in die Ressource und unterstreicht das vielversprechende Potenzial der Ertelien-Intrusion, bedeutende Mengen an Nickel, Kupfer und Kobalt zu beherbergen

Ertelien ist Teil eines größeren Explorationsgebiets, das von Kuniko lizenziert wurde. Der Ringerike Battery Metal District liegt in Südnorwegen und umfasst mehrere Brownfield-Nickel-Kupfer-Minen und Versuchsarbeiten. Das Gebiet ist bekannt dafür, mehrere aussichtsreiche Intrusionen zu beherbergen, wie die Tysklandsgruve-Intrusion, wo Probenahmen Gehalte von bis zu 1,86 % Cu, 1,87 % Ni, 10 % Co, 0,43 ppm Au und 0,21 ppm Pd gezeigt haben und bohrfertige Leiter in der elektromagnetischen Bodenuntersuchung im zweiten Quartal 2024 identifiziert wurden.

Der Distrikt birgt ein erhebliches Potenzial für eine langfristige Batteriemetallproduktion und weist mehrere Ähnlichkeiten mit den Tier-1-Ni-Cu-Lagerstätten in Voisey’s Bay, Labrador, Kanada, auf. Kunikos Lizenzen umfassen einen aussichtsreichen Trend mafischer Intrusionen und Nickelvorkommen, der sich über 20 km in Nord-Süd-Richtung erstreckt. Die Ringerike-Lizenz besteht aus 41 Explorationsansprüchen und deckt 405 km² ab. Ertelien ist Kunikos Hauptziel innerhalb der Ringerike-Lizenz und das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens.

Kuniko hat umfangreiche Kartierungen in der Region durchgeführt und systematisiert derzeit die Ergebnisse der Feldkartierung und Geochemie aus der Region, um die nächsten Explorationsschritte in der Region zu planen. Weitere Explorationsaufgaben bei Ertelien umfassen elektromagnetische Bohrlochuntersuchungen, geochemische Modellierung und die Generierung von Bohrzielen.

Über Kuniko

Kuniko konzentriert sich auf die Entwicklung von Kupfer-, Nickel- und Kobaltprojekten in den nordischen Ländern und hat außerdem Explorationsinteressen in Kanada. Kuniko hat den strikten Auftrag, während der Exploration, Entwicklung und Produktion seiner Projekte einen Netto-Null-Kohlenstoff-Fußabdruck zu erhalten, und verpflichtet sich zu hohen ethischen und Umweltstandards für alle Unternehmensaktivitäten. Kunikos wichtigste Vermögenswerte befinden sich in Norwegen.

Anfragen

Antony Beckmand, CEO

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +47 920 47 519

E-Mail: abe@kuniko.eu

Joel Ives, Company Secretary

Telefon: +61 8 6364 5095

Email: info@kuniko.eu

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Genehmigung

Diese Mitteilung wurde vom Verwaltungsrat der Kuniko Limited genehmigt.

Kuniko

ISIN: AU0000159840

WKN: A3CTAL

kuniko.eu/

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht bezüglich der Bewertung der Mineralressourcen basieren auf Daten, die von Adam Wheeler überprüft wurden. Adam Wheeler ist Chartered Engineer (C. Eng, Eur. Ing) und Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining. Adam Wheeler ist ein unabhängiger Berater von Kuniko Limited und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie die durchgeführte Tätigkeit, um als sachverständige Person gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Adam Wheeler stimmt der Aufnahme der Daten in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die Absichten von Kuniko, sind jedoch nicht als Prognosen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen über zukünftige Angelegenheiten im Sinne des Corporations Act oder anderer anwendbarer Gesetze zu verstehen. Aussagen zu Plänen bezüglich der Projekte von Kuniko sind zukunftsgerichtete Aussagen und können in der Regel durch Wörter wie „Projekt“, „vorhersehen“, „planen“, „erwarten“, „abzielen“, „beabsichtigen“, „vorwegnehmen“, „glauben“, „schätzen“, „können“, „sollten“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Pläne von Kuniko für seine Projekte wie erwartet verlaufen werden, und es kann keine Gewissheit für zukünftige Ereignisse gegeben werden, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Handlungen unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Kuniko von den in diesem Dokument genannten abweichen. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen in gutem Glauben erstellt wurden, kann keine Zusicherung oder Garantie gegeben werden, dass die in dem Dokument genannten Ereignisse wie vorgesehen eintreten werden. Dementsprechend lehnen Kuniko und alle verbundenen Unternehmen sowie deren Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Vertreter und Berater im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Haftung ab, sei sie direkt oder indirekt, ausdrücklich oder beschränkt, vertraglich, deliktisch, gesetzlich oder anderweitig, in Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung zukunftsgerichteter Aussagen oder Ereignisse oder Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden; und geben keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, hinsichtlich der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder der Wahrscheinlichkeit der Erfüllung zukunftsgerichteter Aussagen oder Ereignisse oder Ergebnisse, die in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden; und lehnen jegliche Verantwortung und Haftung für diese zukunftsgerichteten Aussagen ab (einschließlich, ohne Einschränkung, der Haftung für Fahrlässigkeit).

Keine neuen Informationen

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, enthält diese Bekanntmachung Verweise auf frühere Explorationsergebnisse, die alle mit früheren Marktmitteilungen des Unternehmens abgeglichen wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den relevanten Marktmitteilungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Für diese Übersetzung der im Original englischen Pressemeldung wird keine Haftung übernommen. Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 26-seitigen Übersetzung. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02893707-6A1243148

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kuniko Limited

Investor Relations

Level 28, AMP Tower 140 St Georges Terrace,

6000 Perth WA

Australien

email : info@kuniko.eu

Pressekontakt:

Kuniko Limited

Investor Relations

Level 28, AMP Tower 140 St Georges Terrace,

6000 Perth WA

email : info@kuniko.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weltreisen ist kein Urlaub, aber Glück „Die große Maus-Show“ am 14.12., 20:15 Uhr im Ersten: Kinder fragen, Erwachsene staunen!